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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5402540354045405>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 193
зростуть більш як на 10%
5%
10
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
37
знизяться в межах 10%
26%
51
знизяться на 10-25%
29%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 193
Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 09:43

  Бывалый написав:
  rjkz написав:Приехал курьер доставки пиццы на Матизе, припарковался у подъезда, поднялся с пиццей на этаж. Подъехал жилец этого-же дома на Рэйнже, увидев Матиз аху...ах, как удивился. Возмутился - типа, что здесь делает это недоразумение? Взял из багажника биту и отхайдокал ни в чем не повинный Матиз так, что на нем не осталось живого ни стекла ни двери ни зеркала. Сел в свой рейнж и уехал. Курьер был мягко говоря расстроен.


Вы наверное видели это все сами или этот рассказ через пятые руки и оброс сгущением красок. Зачем водитель Рейнджа приезжал, чисто чтобы раздолбать машину доставщика пиццы? По тому что он приехал-раздолбал и уехал. Это по вашим словам. Причем я не отрицаю что это могло быть. А что если другие организации по обслуживанию и доставке приезжают их машины наверное тоже бьют?
А может было типа этого:
https://gordonua.com/prikol/v-kieve-blo ... 09591.html
Вообще в том районе, не относящиеся к НЛ вижу много горелых машин. Во дворах Подвысоцкого 10 несколько месяцев стоят горелые машины, накрытые теном. Так же видел на Драгомирова 2-а, при мне горела год назад машина на Примаченко, точней при мне ее тушили.

Да контингент там специфический. Но при этом вы явно сгущаете краски. Ведь там живут не только блатные, а и менеджеры/программисты... И если бы там был сильный ужас выросло бы предложение оттуда съехать, что отразилось бы на ценах.
К примеру я там бываю регулярно, при мне эксцессов не было.

Там еще и мусоропроводов в домах нет, а без них атмосфера точно не та.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 09:49

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Одно могу сказать: по сравнению с обычным плинтусом - это гораздо более сложная работа, требующая точности и от тех кто штукатурит и от тех, кто монтирует плинтус и, конечно, от тех кто выравнивает/доливает стяжку. Права на ошибку нет ни у кого.

И всё только потому, чтобы в плинтусе не было видно дырок.
В пересчёте на скрытую дырку не считали удорожание ремонта?

Серж, не для этого он ставится. Дырок нет в любом нормальном плинтусе. Смысл плинтуса скрытого монтажа в том, чтобы ничего не торчало за плоскость стены и двери скрытого монтажа открывались беспрепятственно. Обычный плинтус из МДФ с дверями скрытого монтажа, пришлось бы подпиливать. Короче, колхоз. Или везде ставить алюминиевый плинтус, а он мне не нравится.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 10:15

  airmax78 написав:[
Серж, не для этого он ставится. Дырок нет в любом нормальном плинтусе. Смысл плинтуса скрытого монтажа в том, чтобы ничего не торчало за плоскость стены и двери скрытого монтажа открывались беспрепятственно. Обычный плинтус из МДФ с дверями скрытого монтажа, пришлось бы подпиливать. Короче, колхоз. Или везде ставить алюминиевый плинтус, а он мне не нравится.

Полностью поддержу. Недавно довелось увидеть белы плинтус мдф с дверьми скрытого монтажа. Получилось, мягко говоря, как будто что-то досталось бесплатно, или дверь или плинтус.

Самому двери скрытого монтажа понравились, только при этом ремонт должен быть выполнен в строгом минимализме, а это ну очень дорого. И лично для меня некомфортно.
Так что, Эир, продолжайте, всё правильно, раз уж решил в одном стиле, то колхозить не нужно.
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 10:38

airmax78
какую зарплату вы платите за месяц строителям? ( исходя из того объёма, который они делают)
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 10:39

Сделал ремонт в ванной и туалете, смета получилась больше чем думал, но намного меньше чем пугают на форуме
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 10:56

  hume написав:
  airmax78 написав:[
Серж, не для этого он ставится. Дырок нет в любом нормальном плинтусе. Смысл плинтуса скрытого монтажа в том, чтобы ничего не торчало за плоскость стены и двери скрытого монтажа открывались беспрепятственно. Обычный плинтус из МДФ с дверями скрытого монтажа, пришлось бы подпиливать. Короче, колхоз. Или везде ставить алюминиевый плинтус, а он мне не нравится.

Полностью поддержу. Недавно довелось увидеть белы плинтус мдф с дверьми скрытого монтажа. Получилось, мягко говоря, как будто что-то досталось бесплатно, или дверь или плинтус.

Самому двери скрытого монтажа понравились, только при этом ремонт должен быть выполнен в строгом минимализме, а это ну очень дорого. И лично для меня некомфортно.
Так что, Эир, продолжайте, всё правильно, раз уж решил в одном стиле, то колхозить не нужно.

Уже придется доделывать. Дизайнеров надо было вовремя остановить. Они сейчас эти двери скрытого монтажа тулят повсеместно. Легким движением руки дорисовывают плинтус и у них это занимает 15 минут и 0 грн. А ты потом делай с этим что хочешь.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 10:59

  Serg-ik написав:airmax78
какую зарплату вы платите за месяц строителям? ( исходя из того объёма, который они делают)

Сложно сказать, Серж. Платится за конкретный объем работ. Например электрика черновая мне обошлась в 115К. Но мудохался электрик на объекте 2 месяца.
Кстати, это вам инфа в части расходов по ремонту. Я понимаю, что можно (и нужно) не делать двери скрытого монтажа и этот долбанный плинтус. Но от электрики, сантехники, штукатурки, полов, откосов, и т.д. и т.п. никуда не уйти. Поэтому ищите квартиру с готовым ремонтом. Дособерите еще 20-30 куе и покупайте с готовым ремонтом и мебелью. Это сложно найти, но вы сэкономите гигантскую кучу денег, если найдете. Не связывайтесь с ремонтом голых стен. Это сверхмассивная черная дыра для денег.
Востаннє редагувалось airmax78 в Чет 15 жов, 2020 11:09, всього редагувалось 1 раз.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 11:08

  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:airmax78
какую зарплату вы платите за месяц строителям? ( исходя из того объёма, который они делают)

Сложно сказать, Серж. Платится за конкретный объем работ. Например электрика черновая мне обошлась в 115К. Но мудохался электрик на объекте 2 месяца.

2 месяца?
Хм... однако
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 11:08

  airmax78 написав:.. Например электрика черновая мне обошлась в 115К. Но мудохался электрик на объекте 2 месяца.

возможно, не спешил. У меня тесть электрик, после инсульта, и также ни на чем не экономили, разводку тихой сапой освоил максимум за три-четыре недели(по памяти). И все равно, как по итогу расставили мебель, в одном месте пришлось тянуть метровый удлинитель :)
но у вас квартирка побольше будет, это тоже зачитываю
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 11:35

  sequence написав:
  airmax78 написав:.. Например электрика черновая мне обошлась в 115К. Но мудохался электрик на объекте 2 месяца.

возможно, не спешил. У меня тесть электрик, после инсульта, и также ни на чем не экономили, разводку тихой сапой освоил максимум за три-четыре недели(по памяти). И все равно, как по итогу расставили мебель, в одном месте пришлось тянуть метровый удлинитель :)
но у вас квартирка побольше будет, это тоже зачитываю

Этот тоже никуда не спешит. Его сантехника ждет.А сантехника все равно начнется только когда штукатурить санузлы закончат. Объем довольно большой и он работает один. Хотя, все равно, мне кажется, очень долго.
airmax78
 
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