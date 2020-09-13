Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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rjkz написав:Приехал курьер доставки пиццы на Матизе, припарковался у подъезда, поднялся с пиццей на этаж. Подъехал жилец этого-же дома на Рэйнже, увидев Матиз аху...ах, как удивился. Возмутился - типа, что здесь делает это недоразумение? Взял из багажника биту и отхайдокал ни в чем не повинный Матиз так, что на нем не осталось живого ни стекла ни двери ни зеркала. Сел в свой рейнж и уехал. Курьер был мягко говоря расстроен.
Вы наверное видели это все сами или этот рассказ через пятые руки и оброс сгущением красок. Зачем водитель Рейнджа приезжал, чисто чтобы раздолбать машину доставщика пиццы? По тому что он приехал-раздолбал и уехал. Это по вашим словам. Причем я не отрицаю что это могло быть. А что если другие организации по обслуживанию и доставке приезжают их машины наверное тоже бьют? А может было типа этого: https://gordonua.com/prikol/v-kieve-blo ... 09591.html Вообще в том районе, не относящиеся к НЛ вижу много горелых машин. Во дворах Подвысоцкого 10 несколько месяцев стоят горелые машины, накрытые теном. Так же видел на Драгомирова 2-а, при мне горела год назад машина на Примаченко, точней при мне ее тушили.
Да контингент там специфический. Но при этом вы явно сгущаете краски. Ведь там живут не только блатные, а и менеджеры/программисты... И если бы там был сильный ужас выросло бы предложение оттуда съехать, что отразилось бы на ценах. К примеру я там бываю регулярно, при мне эксцессов не было.
Там еще и мусоропроводов в домах нет, а без них атмосфера точно не та.
airmax78 написав:Одно могу сказать: по сравнению с обычным плинтусом - это гораздо более сложная работа, требующая точности и от тех кто штукатурит и от тех, кто монтирует плинтус и, конечно, от тех кто выравнивает/доливает стяжку. Права на ошибку нет ни у кого.
И всё только потому, чтобы в плинтусе не было видно дырок. В пересчёте на скрытую дырку не считали удорожание ремонта?
Серж, не для этого он ставится. Дырок нет в любом нормальном плинтусе. Смысл плинтуса скрытого монтажа в том, чтобы ничего не торчало за плоскость стены и двери скрытого монтажа открывались беспрепятственно. Обычный плинтус из МДФ с дверями скрытого монтажа, пришлось бы подпиливать. Короче, колхоз. Или везде ставить алюминиевый плинтус, а он мне не нравится.
airmax78 написав:[ Серж, не для этого он ставится. Дырок нет в любом нормальном плинтусе. Смысл плинтуса скрытого монтажа в том, чтобы ничего не торчало за плоскость стены и двери скрытого монтажа открывались беспрепятственно. Обычный плинтус из МДФ с дверями скрытого монтажа, пришлось бы подпиливать. Короче, колхоз. Или везде ставить алюминиевый плинтус, а он мне не нравится.
Полностью поддержу. Недавно довелось увидеть белы плинтус мдф с дверьми скрытого монтажа. Получилось, мягко говоря, как будто что-то досталось бесплатно, или дверь или плинтус.
Самому двери скрытого монтажа понравились, только при этом ремонт должен быть выполнен в строгом минимализме, а это ну очень дорого. И лично для меня некомфортно. Так что, Эир, продолжайте, всё правильно, раз уж решил в одном стиле, то колхозить не нужно.
airmax78 написав:[ Серж, не для этого он ставится. Дырок нет в любом нормальном плинтусе. Смысл плинтуса скрытого монтажа в том, чтобы ничего не торчало за плоскость стены и двери скрытого монтажа открывались беспрепятственно. Обычный плинтус из МДФ с дверями скрытого монтажа, пришлось бы подпиливать. Короче, колхоз. Или везде ставить алюминиевый плинтус, а он мне не нравится.
Полностью поддержу. Недавно довелось увидеть белы плинтус мдф с дверьми скрытого монтажа. Получилось, мягко говоря, как будто что-то досталось бесплатно, или дверь или плинтус.
Самому двери скрытого монтажа понравились, только при этом ремонт должен быть выполнен в строгом минимализме, а это ну очень дорого. И лично для меня некомфортно. Так что, Эир, продолжайте, всё правильно, раз уж решил в одном стиле, то колхозить не нужно.
Уже придется доделывать. Дизайнеров надо было вовремя остановить. Они сейчас эти двери скрытого монтажа тулят повсеместно. Легким движением руки дорисовывают плинтус и у них это занимает 15 минут и 0 грн. А ты потом делай с этим что хочешь.
Serg-ik написав:airmax78 какую зарплату вы платите за месяц строителям? ( исходя из того объёма, который они делают)
Сложно сказать, Серж. Платится за конкретный объем работ. Например электрика черновая мне обошлась в 115К. Но мудохался электрик на объекте 2 месяца. Кстати, это вам инфа в части расходов по ремонту. Я понимаю, что можно (и нужно) не делать двери скрытого монтажа и этот долбанный плинтус. Но от электрики, сантехники, штукатурки, полов, откосов, и т.д. и т.п. никуда не уйти. Поэтому ищите квартиру с готовым ремонтом. Дособерите еще 20-30 куе и покупайте с готовым ремонтом и мебелью. Это сложно найти, но вы сэкономите гигантскую кучу денег, если найдете. Не связывайтесь с ремонтом голых стен. Это сверхмассивная черная дыра для денег.
Востаннє редагувалось airmax78 в Чет 15 жов, 2020 11:09, всього редагувалось 1 раз.
airmax78 написав:.. Например электрика черновая мне обошлась в 115К. Но мудохался электрик на объекте 2 месяца.
возможно, не спешил. У меня тесть электрик, после инсульта, и также ни на чем не экономили, разводку тихой сапой освоил максимум за три-четыре недели(по памяти). И все равно, как по итогу расставили мебель, в одном месте пришлось тянуть метровый удлинитель но у вас квартирка побольше будет, это тоже зачитываю
airmax78 написав:.. Например электрика черновая мне обошлась в 115К. Но мудохался электрик на объекте 2 месяца.
возможно, не спешил. У меня тесть электрик, после инсульта, и также ни на чем не экономили, разводку тихой сапой освоил максимум за три-четыре недели(по памяти). И все равно, как по итогу расставили мебель, в одном месте пришлось тянуть метровый удлинитель но у вас квартирка побольше будет, это тоже зачитываю
Этот тоже никуда не спешит. Его сантехника ждет.А сантехника все равно начнется только когда штукатурить санузлы закончат. Объем довольно большой и он работает один. Хотя, все равно, мне кажется, очень долго.