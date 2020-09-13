RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5402540354045405

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 193
зростуть більш як на 10%
5%
10
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
37
знизяться в межах 10%
26%
51
знизяться на 10-25%
29%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 193
Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 11:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Например электрика черновая мне обошлась в 115К.

то есть, вы заплатили по 2 тыс долл в мес электрику? или это цена с материалами?
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 11313
З нами з: 10.06.11
Подякував: 197 раз.
Подякували: 1069 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 11:41

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Например электрика черновая мне обошлась в 115К.

то есть, вы заплатили по 2 тыс долл в мес электрику? или это цена с материалами?

С материалами конечно. Но там тех материалов в цене не так много: кабель, автоматы, щиты, подрозетники, расходники. Может тысяч на 30 от силы. Самое дорогое - работа.
Говорю вам - ищите квартиру с ремонтом. С хорошим ремонтом и приличной мебелью. Обязательно привлеките профессионала к оценке ремонта - сами не сможете. Люди когда продают - многие уже забывают, сколько им все это стоило и денег и нервов. Их лосс - ваш гейн.
Да, и не покупайте квартиру с ремонтом на продажу. Лучше купите с поюзанным, но сделанным качественно.
airmax78
 
Повідомлень: 36309
З нами з: 25.10.12
Подякував: 887 раз.
Подякували: 4321 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 11:46

Зарплату ремонтникам не платят за время проведенное на объекте. Оплата сдельная. Тот же электрик может параллельно вести еще несколько объектов. Из за этого часто на выходе время ремонтов больше ожидания.
Бывалый
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1569
З нами з: 10.09.11
Подякував: 475 раз.
Подякували: 472 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 11:52

  airmax78 написав:Самое дорогое - работа.
то есть, 1650 долл в мес...Электрику...за штробы и соединение проводов...
не много?
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 11313
З нами з: 10.06.11
Подякував: 197 раз.
Подякували: 1069 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 11:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Обязательно привлеките профессионала к оценке ремонта - сами не сможете
Кто знает, сколько стоит выезд прораба на 1-2 часа на объект для оценки имеющегося ремонта или оценки нужных ремонтных работ?
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 11313
З нами з: 10.06.11
Подякував: 197 раз.
Подякували: 1069 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 11:54

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Самое дорогое - работа.
то есть, 1650 долл в мес...Электрику...за штробы и соединение проводов...
не много?

У вас всегда есть возможность сделать эту работу самостоятельно или найти того, кто сделает дешевле. Не всегда, правда, это бывает хорошим решением. Но, судя по тому, что пишут на ветке, у многих получается.
airmax78
 
Повідомлень: 36309
З нами з: 25.10.12
Подякував: 887 раз.
Подякували: 4321 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 11:59

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Обязательно привлеките профессионала к оценке ремонта - сами не сможете
Кто знает, сколько стоит выезд прораба на 1-2 часа на объект для оценки имеющегося ремонта или оценки нужных ремонтных работ?

Вопрос не в стоимости, а в том, чтобы найти человека которому вы можете доверять и который подойдет к этому вопросу не на отыпись. Когда найдете такого - платите сколько запросит.
airmax78
 
Повідомлень: 36309
З нами з: 25.10.12
Подякував: 887 раз.
Подякували: 4321 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 5402540354045405
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1937, 1938, 1939
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
19383 3222123
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 жов, 2020 20:15
Mavr
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 11, 12, 13
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 23:19
129 229116
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 вер, 2020 12:45
Долярчик
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 46, 47, 48
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
478 207103
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 вер, 2020 20:26
Frant

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (90210)
15.10.2020 11:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.