то есть, вы заплатили по 2 тыс долл в мес электрику? или это цена с материалами?
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Додано: Чет 15 жов, 2020 11:36
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Чет 15 жов, 2020 11:41
С материалами конечно. Но там тех материалов в цене не так много: кабель, автоматы, щиты, подрозетники, расходники. Может тысяч на 30 от силы. Самое дорогое - работа.
Говорю вам - ищите квартиру с ремонтом. С хорошим ремонтом и приличной мебелью. Обязательно привлеките профессионала к оценке ремонта - сами не сможете. Люди когда продают - многие уже забывают, сколько им все это стоило и денег и нервов. Их лосс - ваш гейн.
Да, и не покупайте квартиру с ремонтом на продажу. Лучше купите с поюзанным, но сделанным качественно.
Додано: Чет 15 жов, 2020 11:46
Зарплату ремонтникам не платят за время проведенное на объекте. Оплата сдельная. Тот же электрик может параллельно вести еще несколько объектов. Из за этого часто на выходе время ремонтов больше ожидания.
Додано: Чет 15 жов, 2020 11:52
Додано: Чет 15 жов, 2020 11:53
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Чет 15 жов, 2020 11:54
У вас всегда есть возможность сделать эту работу самостоятельно или найти того, кто сделает дешевле. Не всегда, правда, это бывает хорошим решением. Но, судя по тому, что пишут на ветке, у многих получается.
Додано: Чет 15 жов, 2020 11:59
Вопрос не в стоимости, а в том, чтобы найти человека которому вы можете доверять и который подойдет к этому вопросу не на отыпись. Когда найдете такого - платите сколько запросит.
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