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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 54045405540654075408>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 193
зростуть більш як на 10%
5%
10
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
37
знизяться в межах 10%
26%
51
знизяться на 10-25%
29%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 193
Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 12:19

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Люди когда продают - многие уже забывают, сколько им все это стоило и денег и нервов. Их лосс - ваш гейн.
Да, и не покупайте квартиру с ремонтом на продажу. Лучше купите с поюзанным, но сделанным качественно.

Это дорогой ремонт? (в плане стоимости работ и без стоимости кухни) предположим, что здесь обойки простые, а не крашенный стены. Как по мне, то не должно быть дорого: 4 стены и пол с потолком, без выпендрёжа.https://www.olx.ua/obyavlenie/srochno-p ... 8925ab6666


Это эконом ремонт. И как раз вот это-ремонт на продажу.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 12:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

У меня санузел раздельный, 2 помещения, сумму я вам назвал, добавьте 500 уе на ванную и унитаз и 200 уе на смесители
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 12:23

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Люди когда продают - многие уже забывают, сколько им все это стоило и денег и нервов. Их лосс - ваш гейн.
Да, и не покупайте квартиру с ремонтом на продажу. Лучше купите с поюзанным, но сделанным качественно.

Это дорогой ремонт? (в плане стоимости работ и без стоимости кухни) предположим, что здесь обойки простые, а не крашенный стены. Как по мне, то не должно быть дорого: 4 стены и пол с потолком, без выпендрёжа.https://www.olx.ua/obyavlenie/srochno-p ... 8925ab6666

Мне кажется это ремонт на продажу. Не стали заморачиваться даже с люками скрытыми в санузле. При этом какого-то х влепили это бесполезное, занимающее дофига места угловое корыто (не дай Бог если еще и с гидромассажем).
Но я не разбираюсь. Оценить то, что вы видите на фото вам может человек, который живет во всяких эпицентрах и агроматах.
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 12:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Жека79 написав:Это эконом ремонт. И как раз вот это-ремонт на продажу.

Я в таком согласен жить. Он плохой и некачественный или без изысков?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 12:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Kostia написав:нт в санузлах, 41 000 грн, в эту сумму не включены стоимость ванной, унитаза и смесителей


интересно было бы детальней, а то звучит как ремонтировал авто 50 000 грн. для то дорого, для дтп дешево.
например, у меня установка угловой ванны ровак потянула родным сервисом в 4000 грн, включая уголок вдоль стены порядка 750 грн. дорого иди дешево каждый сам решает, работали очень аккуратно - молодцы! заодно показали кучу залетов сантехника обслуживающего дом, было познавательно...

ЗЫ ванна 12, фасад 5, смеситель 7, крепеж 1,5, сифон 1,5, если не изменяет память...
зато унитаз за 6 или 7 тысяч грн, сантехник обслуживающий дом установил за 250 грн, а воду для ванны провел за 500 грн.
Востаннє редагувалось Slon_Nosov в Чет 15 жов, 2020 12:36, всього редагувалось 1 раз.
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 12:31

  Kostia написав:Сержик, никому не верь, только что сделал ремонт в санузлах, 41 000 грн, в эту сумму не включены стоимость ванной, унитаза и смесителей

Костя, только 1 комплект защиты от протечки на стояк стоит 10К грн. Плитку, понятно, можно купить по 400 грн. за метр и даже не пожалеть. Гигиенический душ, понятное дело, не нужен. Инсталляция - без нее легко можно обойтись. 41К грн. - наверное можно уложиться. Скиньте фотки санузла, чтобы понимать о каком результате идет речь.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 12:32

  Slon_Nosov написав:
  Kostia написав:нт в санузлах, 41 000 грн, в эту сумму не включены стоимость ванной, унитаза и смесителей


интересно было бы детальней, а то звучит как ремонтировал авто 50 000 грн. для то дорого, для дтп дешево.
например, у меня установка угловой ванны ровак потянула родным сервисом в 4000 грн, включая уголок вдоль стены порядка 750 грн. дорого иди дешево каждый сам решает, работали очень аккуратно - молодцы! заодно показали кучу залетов сантехника обслуживающего дом, было познавательно...

Приходите ко мне покажу, здесь расписать нереально, хотя все сметы у меня есть, в сумму 41000 вписал все расходы кроме ванной, толчка и смесителей, даже расходы на транспорт, доставку, все до мельчайшего, даже мебель
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 12:33

  airmax78 написав:
  Kostia написав:Сержик, никому не верь, только что сделал ремонт в санузлах, 41 000 грн, в эту сумму не включены стоимость ванной, унитаза и смесителей

Костя, только 1 комплект защиты от протечки на стояк стоит 10К грн. Плитку, понятно, можно купить по 400 грн. за метр и даже не пожалеть. Гигиенический душ, понятное дело, не нужен. Инсталляция - без нее легко можно обойтись. 41К грн. - наверное можно уложиться. Скиньте фотки санузла, чтобы понимать о каком результате идет речь.

Фотки скидывать здесь не буду, но лично вас приглашаю в гости, берите с собой уровень, смотрите, интересно сможете ли найти косяки
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 12:34

  Serg-ik написав:
  Жека79 написав:Это эконом ремонт. И как раз вот это-ремонт на продажу.

Я в таком согласен жить. Он плохой и некачественный или без изысков?

С ремонтом на продажу возможны сюрпризы с течением времени. Там на всем сильно экономят. Как предупреждает rjkz что-то может пожелтеть и отвалиться. В прямом смысле. Почему и говорю, нужен профессионал, который видит нюансы.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 12:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Скиньте фотки санузла, чтобы понимать о каком результате идет речь.

Вы 2 месяца назад обещали фотки электрики. Где они?
Serg-ik
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