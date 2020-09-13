Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Люди когда продают - многие уже забывают, сколько им все это стоило и денег и нервов. Их лосс - ваш гейн. Да, и не покупайте квартиру с ремонтом на продажу. Лучше купите с поюзанным, но сделанным качественно.
airmax78 написав:Люди когда продают - многие уже забывают, сколько им все это стоило и денег и нервов. Их лосс - ваш гейн. Да, и не покупайте квартиру с ремонтом на продажу. Лучше купите с поюзанным, но сделанным качественно.
Мне кажется это ремонт на продажу. Не стали заморачиваться даже с люками скрытыми в санузле. При этом какого-то х влепили это бесполезное, занимающее дофига места угловое корыто (не дай Бог если еще и с гидромассажем). Но я не разбираюсь. Оценить то, что вы видите на фото вам может человек, который живет во всяких эпицентрах и агроматах.
Kostia написав:нт в санузлах, 41 000 грн, в эту сумму не включены стоимость ванной, унитаза и смесителей
интересно было бы детальней, а то звучит как ремонтировал авто 50 000 грн. для то дорого, для дтп дешево. например, у меня установка угловой ванны ровак потянула родным сервисом в 4000 грн, включая уголок вдоль стены порядка 750 грн. дорого иди дешево каждый сам решает, работали очень аккуратно - молодцы! заодно показали кучу залетов сантехника обслуживающего дом, было познавательно...
ЗЫ ванна 12, фасад 5, смеситель 7, крепеж 1,5, сифон 1,5, если не изменяет память... зато унитаз за 6 или 7 тысяч грн, сантехник обслуживающий дом установил за 250 грн, а воду для ванны провел за 500 грн.
Востаннє редагувалось Slon_Nosov в Чет 15 жов, 2020 12:36, всього редагувалось 1 раз.
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Kostia написав:Сержик, никому не верь, только что сделал ремонт в санузлах, 41 000 грн, в эту сумму не включены стоимость ванной, унитаза и смесителей
Костя, только 1 комплект защиты от протечки на стояк стоит 10К грн. Плитку, понятно, можно купить по 400 грн. за метр и даже не пожалеть. Гигиенический душ, понятное дело, не нужен. Инсталляция - без нее легко можно обойтись. 41К грн. - наверное можно уложиться. Скиньте фотки санузла, чтобы понимать о каком результате идет речь.
Kostia написав:нт в санузлах, 41 000 грн, в эту сумму не включены стоимость ванной, унитаза и смесителей
интересно было бы детальней, а то звучит как ремонтировал авто 50 000 грн. для то дорого, для дтп дешево. например, у меня установка угловой ванны ровак потянула родным сервисом в 4000 грн, включая уголок вдоль стены порядка 750 грн. дорого иди дешево каждый сам решает, работали очень аккуратно - молодцы! заодно показали кучу залетов сантехника обслуживающего дом, было познавательно...
Приходите ко мне покажу, здесь расписать нереально, хотя все сметы у меня есть, в сумму 41000 вписал все расходы кроме ванной, толчка и смесителей, даже расходы на транспорт, доставку, все до мельчайшего, даже мебель
Kostia написав:Сержик, никому не верь, только что сделал ремонт в санузлах, 41 000 грн, в эту сумму не включены стоимость ванной, унитаза и смесителей
Костя, только 1 комплект защиты от протечки на стояк стоит 10К грн. Плитку, понятно, можно купить по 400 грн. за метр и даже не пожалеть. Гигиенический душ, понятное дело, не нужен. Инсталляция - без нее легко можно обойтись. 41К грн. - наверное можно уложиться. Скиньте фотки санузла, чтобы понимать о каком результате идет речь.
Фотки скидывать здесь не буду, но лично вас приглашаю в гости, берите с собой уровень, смотрите, интересно сможете ли найти косяки
Жека79 написав:Это эконом ремонт. И как раз вот это-ремонт на продажу.
Я в таком согласен жить. Он плохой и некачественный или без изысков?
С ремонтом на продажу возможны сюрпризы с течением времени. Там на всем сильно экономят. Как предупреждает rjkz что-то может пожелтеть и отвалиться. В прямом смысле. Почему и говорю, нужен профессионал, который видит нюансы.