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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5405540654075408>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 193
зростуть більш як на 10%
5%
10
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
37
знизяться в межах 10%
26%
51
знизяться на 10-25%
29%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 193
Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 12:38

  Serg-ik написав:
  Kostia написав:Сержик, никому не верь, только что сделал ремонт в санузлах, 41 000 грн, в эту сумму не включены стоимость ванной, унитаза и смесителей
то есть, у Вас получится 2500 у.е.
я так и предполагал, что около 3000 долл
Например, 2 санузла, большой и маленький-5 тыс.
Электрика 2500( потому что у Эйра 4 тыс)
Полы выровнять-? не в курсе сколько. Стены поштукатурены.
Кухня-ремонт, техника, недорогие шкафы...
Можно на 80 метрах за 15000 скромный ремонт сделать, чтоб въехать на матрасе спать и в шкаф-купе за 5000 грн вещи складывать?

Наверное можно. Но, может лучше за 65-70к найти квартиру с нормальным ремонтом и мебелью?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 12:38

  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:
  Жека79 написав:Это эконом ремонт. И как раз вот это-ремонт на продажу.

Я в таком согласен жить. Он плохой и некачественный или без изысков?

С ремонтом на продажу возможны сюрпризы с течением времени. Там на всем сильно экономят. Как предупреждает rjkz что-то может пожелтеть и отвалиться. В прямом смысле. Почему и говорю, нужен профессионал, который видит нюансы.

Визуально- с ним всё нормально. Предполагаем, что ничего не отвалится.
Это сколько стоит?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 12:40

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Скиньте фотки санузла, чтобы понимать о каком результате идет речь.

Вы 2 месяца назад обещали фотки электрики. Где они?

А что там фотографировать? Пучки проводов по потолку? Подрозетники? Можно, наверное, сфоткать шкаф с автоматами. Сфоткаю, выложу.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 12:46

  Kostia написав:
  Slon_Nosov написав:
  Kostia написав:нт в санузлах, 41 000 грн, в эту сумму не включены стоимость ванной, унитаза и смесителей


интересно было бы детальней, а то звучит как ремонтировал авто 50 000 грн. для то дорого, для дтп дешево.
например, у меня установка угловой ванны ровак потянула родным сервисом в 4000 грн, включая уголок вдоль стены порядка 750 грн. дорого иди дешево каждый сам решает, работали очень аккуратно - молодцы! заодно показали кучу залетов сантехника обслуживающего дом, было познавательно...

Приходите ко мне покажу, здесь расписать нереально, хотя все сметы у меня есть, в сумму 41000 вписал все расходы кроме ванной, толчка и смесителей, даже расходы на транспорт, доставку, все до мельчайшего, даже мебель


СПС за приглашение, я просто сейчас в новокупленной квартире марафет навожу, плюс этот год встретил с потопа в строй квартире. в санузле 01,01,2020 01:00 начала капать вода с потолка, даже к соседям не ходил, поставил емкость для воды и ждал окончания праздников. как выяснилось треснул стояк между этажами, дом панельный. уговорил соседей сверху и снизу на замену чугуна на пластик, работа по моей квартире поятнула гдето на 5000 грн, плюс что то платил за замену труб у соседей сверху и покул трубы для них, они пенсионеры им все пофиг.
ЗЫ типа тихие трубы из толстого пластика довольно шумные, обернул тремя слоями шумки для авто, небо и земля. битум с фольгой, полипропилен шумоизоляция и поролон.
Востаннє редагувалось Slon_Nosov в Чет 15 жов, 2020 12:52, всього редагувалось 1 раз.
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 12:49

  Serg-ik написав:Визуально- с ним всё нормально. Предполагаем, что ничего не отвалится.
Это сколько стоит?

Не знаю. Мне не очень нравится то, что я вижу. Может в долларов 200 уложились. 2й этаж. Зачем мы смотрим эту квартиру?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 12:49

Не понимаю Ваш вопрос, если что в лс пишите, сориентирую по ценам
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 12:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:может лучше за 65-70к найти квартиру с нормальным ремонтом и мебелью?

нет таких квартир на такую цену.
По ценам-полнейший хаотический разброд. Такое впечатление, что продавцы трёшек хотят решить все свои проблемы, связанные с разъездом, с нулевой тратой собственных денег. А продавцы однушек в то же время хотят въехать в трёшку, доложив всего 10-20 тыс долл, получив плюс 50-60 метров.
Например
https://www.olx.ua/obyavlenie/bez-komis ... 250bef42e6

https://www.olx.ua/obyavlenie/prodazha- ... 7362b15fa3

https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-3- ... 7debbf152d

https://www.olx.ua/obyavlenie/srochno-p ... a41759725b

https://flatfy.lun.ua/uk/%D0%BF%D1%80%D ... oomCount=4

https://www.olx.ua/obyavlenie/svyatoshi ... c91de02a7b

https://aspobiz.est.ua/17700645/

Как видите, даже с " так себе " ремонтом и совсем не прицентралье, всё стоит 100 000 у.е. и более

Начинаю думать, что вот такое-лучше допиливать до эконом варианта
https://rieltor.ua/flats-sale/view/9381 ... nal_rank_2

https://www.country.ua/ua/buy/new-build ... nal_rank_2

Хотя по -любому такой суммы нет. Только кредит. Без потерь в сравнении с нынешними тратами это 400 000 под 18% на 8 лет...10 000 мес.
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 13:06

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:может лучше за 65-70к найти квартиру с нормальным ремонтом и мебелью?

нет таких квартир на такую цену.
По ценам-полнейший хаотический разброд. Такое впечатление, что продавцы трёшек хотят решить все свои проблемы, связанные с разъездом, с нулевой тратой собственных денег. А продавцы однушек в то же время хотят въехать в трёшку, доложив всего 10-20 тыс долл, получив плюс 50-60 метров.
Например
https://www.olx.ua/obyavlenie/bez-komis ... 250bef42e6

https://www.olx.ua/obyavlenie/prodazha- ... 7362b15fa3

https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-3- ... 7debbf152d

https://www.olx.ua/obyavlenie/srochno-p ... a41759725b

https://flatfy.lun.ua/uk/%D0%BF%D1%80%D ... oomCount=4

https://www.olx.ua/obyavlenie/svyatoshi ... c91de02a7b

https://aspobiz.est.ua/17700645/

Как видите, даже с " так себе " ремонтом и совсем не прицентралье, всё стоит 100 000 у.е. и более

Начинаю думать, что вот такое-лучше допиливать до эконом варианта
https://rieltor.ua/flats-sale/view/9381 ... nal_rank_2

https://www.country.ua/ua/buy/new-build ... nal_rank_2

Хотя по -любому такой суммы нет. Только кредит. Без потерь в сравнении с нынешними тратами это 400 000 под 18% на 8 лет...10 000 мес.

На ваш бюджет и запросы лучший вариант это брать что-то готовое от аркады или дбк
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 13:07

Serg-ik О, ну если вы уже Гавела смотрите, то, может, L-Квартал? Сколько он стоит теперь?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 13:08

  Serg-ik написав:даже с " так себе " ремонтом и совсем не прицентралье, всё стоит 100 000 у.е. и более

в 2018 - все це добро коштувало на 20-30% дешевше.
Проте Ви профукали момент.
Через 1.5-2 року буде мінімумум цін КРЖН.
не ловіть гав, купляйте, що буде під рукою!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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