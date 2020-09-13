Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Kostia написав:Сержик, никому не верь, только что сделал ремонт в санузлах, 41 000 грн, в эту сумму не включены стоимость ванной, унитаза и смесителей
то есть, у Вас получится 2500 у.е. я так и предполагал, что около 3000 долл Например, 2 санузла, большой и маленький-5 тыс. Электрика 2500( потому что у Эйра 4 тыс) Полы выровнять-? не в курсе сколько. Стены поштукатурены. Кухня-ремонт, техника, недорогие шкафы... Можно на 80 метрах за 15000 скромный ремонт сделать, чтоб въехать на матрасе спать и в шкаф-купе за 5000 грн вещи складывать?
Наверное можно. Но, может лучше за 65-70к найти квартиру с нормальным ремонтом и мебелью?
Жека79 написав:Это эконом ремонт. И как раз вот это-ремонт на продажу.
Я в таком согласен жить. Он плохой и некачественный или без изысков?
С ремонтом на продажу возможны сюрпризы с течением времени. Там на всем сильно экономят. Как предупреждает rjkz что-то может пожелтеть и отвалиться. В прямом смысле. Почему и говорю, нужен профессионал, который видит нюансы.
Визуально- с ним всё нормально. Предполагаем, что ничего не отвалится. Это сколько стоит?
Kostia написав:нт в санузлах, 41 000 грн, в эту сумму не включены стоимость ванной, унитаза и смесителей
интересно было бы детальней, а то звучит как ремонтировал авто 50 000 грн. для то дорого, для дтп дешево. например, у меня установка угловой ванны ровак потянула родным сервисом в 4000 грн, включая уголок вдоль стены порядка 750 грн. дорого иди дешево каждый сам решает, работали очень аккуратно - молодцы! заодно показали кучу залетов сантехника обслуживающего дом, было познавательно...
Приходите ко мне покажу, здесь расписать нереально, хотя все сметы у меня есть, в сумму 41000 вписал все расходы кроме ванной, толчка и смесителей, даже расходы на транспорт, доставку, все до мельчайшего, даже мебель
СПС за приглашение, я просто сейчас в новокупленной квартире марафет навожу, плюс этот год встретил с потопа в строй квартире. в санузле 01,01,2020 01:00 начала капать вода с потолка, даже к соседям не ходил, поставил емкость для воды и ждал окончания праздников. как выяснилось треснул стояк между этажами, дом панельный. уговорил соседей сверху и снизу на замену чугуна на пластик, работа по моей квартире поятнула гдето на 5000 грн, плюс что то платил за замену труб у соседей сверху и покул трубы для них, они пенсионеры им все пофиг. ЗЫ типа тихие трубы из толстого пластика довольно шумные, обернул тремя слоями шумки для авто, небо и земля. битум с фольгой, полипропилен шумоизоляция и поролон.
Востаннє редагувалось Slon_Nosov в Чет 15 жов, 2020 12:52, всього редагувалось 1 раз.
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
airmax78 написав:может лучше за 65-70к найти квартиру с нормальным ремонтом и мебелью?
нет таких квартир на такую цену. По ценам-полнейший хаотический разброд. Такое впечатление, что продавцы трёшек хотят решить все свои проблемы, связанные с разъездом, с нулевой тратой собственных денег. А продавцы однушек в то же время хотят въехать в трёшку, доложив всего 10-20 тыс долл, получив плюс 50-60 метров. Например https://www.olx.ua/obyavlenie/bez-komis ... 250bef42e6
airmax78 написав:может лучше за 65-70к найти квартиру с нормальным ремонтом и мебелью?
нет таких квартир на такую цену. По ценам-полнейший хаотический разброд. Такое впечатление, что продавцы трёшек хотят решить все свои проблемы, связанные с разъездом, с нулевой тратой собственных денег. А продавцы однушек в то же время хотят въехать в трёшку, доложив всего 10-20 тыс долл, получив плюс 50-60 метров. Например https://www.olx.ua/obyavlenie/bez-komis ... 250bef42e6