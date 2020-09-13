Я его посещал ровно 2 года и 1 мес назад. Было с голыми стенами около 1100 в трёшке.
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Додано: Чет 15 жов, 2020 13:11
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Чет 15 жов, 2020 13:23
Дорого. За эти деньги, правда чуть больше чем 2 года назад, можно было Квартет купить. По ценам - согласен. Разброд и шатание.
Додано: Чет 15 жов, 2020 13:26
Поддерживаю. Все наполнение мега дешёвое, плитка такая же. Мозаика в виде полноразмерной плитки это жлобство. И таких квартир на продажу каждая первая. Нужно искать только то, где делали для себя, но по каким то причинам не подошло. Когда то рассказывал про покупку знакомыми двушки переделанной в полноценную 2бдрм за 130 куе в династии. Там только входная дверь 1,5 куе, и мьель детской за 3 куе. Хозяева выезжали из страны и нужно было скинуть быстро. Осталось все включая два тв за 30кгрн каждый, две стриралки (внимание, одна для обуви и носков), даже какойе то крутое детское кресло за 12кгрн оставили. Так что нужно искать, но котлета должна лежать под подушкой
Додано: Чет 15 жов, 2020 13:36
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Які є підстави так вважати?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Чет 15 жов, 2020 13:37
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Котлета приготовлена. Жду цель.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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