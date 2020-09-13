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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5405540654075408

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 193
зростуть більш як на 10%
5%
10
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
37
знизяться в межах 10%
26%
51
знизяться на 10-25%
29%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 193
Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 13:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Serg-ik О, ну если вы уже Гавела смотрите, то, может, L-Квартал? Сколько он стоит теперь?

Я его посещал ровно 2 года и 1 мес назад. Было с голыми стенами около 1100 в трёшке.
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 13:23

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Serg-ik О, ну если вы уже Гавела смотрите, то, может, L-Квартал? Сколько он стоит теперь?

Я его посещал ровно 2 года и 1 мес назад. Было с голыми стенами около 1100 в трёшке.

Дорого. За эти деньги, правда чуть больше чем 2 года назад, можно было Квартет купить. По ценам - согласен. Разброд и шатание.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 13:26

  Жека79 написав:
Это эконом ремонт. И как раз вот это-ремонт на продажу.

Поддерживаю. Все наполнение мега дешёвое, плитка такая же. Мозаика в виде полноразмерной плитки это жлобство. И таких квартир на продажу каждая первая. Нужно искать только то, где делали для себя, но по каким то причинам не подошло. Когда то рассказывал про покупку знакомыми двушки переделанной в полноценную 2бдрм за 130 куе в династии. Там только входная дверь 1,5 куе, и мьель детской за 3 куе. Хозяева выезжали из страны и нужно было скинуть быстро. Осталось все включая два тв за 30кгрн каждый, две стриралки (внимание, одна для обуви и носков), даже какойе то крутое детское кресло за 12кгрн оставили. Так что нужно искать, но котлета должна лежать под подушкой
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 13:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:Через 1.5-2 року буде мінімумум цін КРЖН.
не ловіть гав, купляйте, що буде під рукою!


Які є підстави так вважати?
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 13:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:Так что нужно искать, но котлета должна лежать под подушкой


Котлета приготовлена. Жду цель.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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  #<1 ... 5405540654075408
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