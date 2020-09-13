Додано: Чет 15 жов, 2020 13:26

Жека79 написав:

Это эконом ремонт. И как раз вот это-ремонт на продажу. Это эконом ремонт. И как раз вот это-ремонт на продажу.

Поддерживаю. Все наполнение мега дешёвое, плитка такая же. Мозаика в виде полноразмерной плитки это жлобство. И таких квартир на продажу каждая первая. Нужно искать только то, где делали для себя, но по каким то причинам не подошло. Когда то рассказывал про покупку знакомыми двушки переделанной в полноценную 2бдрм за 130 куе в династии. Там только входная дверь 1,5 куе, и мьель детской за 3 куе. Хозяева выезжали из страны и нужно было скинуть быстро. Осталось все включая два тв за 30кгрн каждый, две стриралки (внимание, одна для обуви и носков), даже какойе то крутое детское кресло за 12кгрн оставили. Так что нужно искать, но котлета должна лежать под подушкой