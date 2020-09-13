|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 15 жов, 2020 13:23
Serg-ik написав: airmax78 написав:
Serg-ik О, ну если вы уже Гавела смотрите, то, может, L-Квартал? Сколько он стоит теперь?
Я его посещал ровно 2 года и 1 мес назад. Было с голыми стенами около 1100 в трёшке.
Дорого. За эти деньги, правда чуть больше чем 2 года назад, можно было Квартет купить. По ценам - согласен. Разброд и шатание.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 36317
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 887 раз.
- Подякували: 4321 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 15 жов, 2020 13:26
Жека79 написав:
Это эконом ремонт. И как раз вот это-ремонт на продажу.
Поддерживаю. Все наполнение мега дешёвое, плитка такая же. Мозаика в виде полноразмерной плитки это жлобство. И таких квартир на продажу каждая первая. Нужно искать только то, где делали для себя, но по каким то причинам не подошло. Когда то рассказывал про покупку знакомыми двушки переделанной в полноценную 2бдрм за 130 куе в династии. Там только входная дверь 1,5 куе, и мьель детской за 3 куе. Хозяева выезжали из страны и нужно было скинуть быстро. Осталось все включая два тв за 30кгрн каждый, две стриралки (внимание, одна для обуви и носков), даже какойе то крутое детское кресло за 12кгрн оставили. Так что нужно искать, но котлета должна лежать под подушкой
-
hume
-
-
- Повідомлень: 6762
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 695 раз.
- Подякували: 1140 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 15 жов, 2020 13:36
Frant написав:
Через 1.5-2 року буде мінімумум цін КРЖН.
не ловіть гав, купляйте, що буде під рукою!
Які є підстави так вважати?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 5860
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 523 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 15 жов, 2020 13:37
hume написав:
Так что нужно искать, но котлета должна лежать под подушкой
Котлета приготовлена. Жду цель.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 5860
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 523 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 15 жов, 2020 13:42
airmax78 написав:
чуть больше чем 2 года назад, можно было Квартет
Квартет -лучше только тем, что ближе к центру. Дорога, возле которой он стоит, более оживлённая, ЖД-вокзал и дурацкие планировки. Квартет-это глупость
-
Serg-ik
-
1
-
- Повідомлень: 11323
- З нами з: 10.06.11
- Подякував: 197 раз.
- Подякували: 1070 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 15 жов, 2020 13:43
Investor_K написав: Frant написав:
Через 1.5-2 року буде мінімумум цін КРЖН.
не ловіть гав, купляйте, що буде під рукою!
Які є підстави так вважати?
Чорний либідь на букву "С".
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 3922
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 661 раз.
- Подякували: 838 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 15 жов, 2020 13:45
hume написав:
Поддерживаю. Все наполнение мега дешёвое, плитка такая же
как считаете, какой процент киевских квартир имеет ремонт лучше, чем тот, что по ссылке, мегадешёвый?
Какой процент киевлян живёт в более лучших условиях?
Востаннє редагувалось Serg-ik
в Чет 15 жов, 2020 13:46, всього редагувалось 1 раз.
-
Serg-ik
-
1
-
- Повідомлень: 11323
- З нами з: 10.06.11
- Подякував: 197 раз.
- Подякували: 1070 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 15 жов, 2020 13:46
hume написав: Жека79 написав:
Это эконом ремонт. И как раз вот это-ремонт на продажу.
Поддерживаю. Все наполнение мега дешёвое, плитка такая же. Мозаика в виде полноразмерной плитки это жлобство. И таких квартир на продажу каждая первая. Нужно искать только то, где делали для себя, но по каким то причинам не подошло. Когда то рассказывал про покупку знакомыми двушки переделанной в полноценную 2бдрм за 130 куе в династии. Там только входная дверь 1,5 куе, и мьель детской за 3 куе. Хозяева выезжали из страны и нужно было скинуть быстро. Осталось все включая два тв за 30кгрн каждый, две стриралки (внимание, одна для обуви и носков), даже какойе то крутое детское кресло за 12кгрн оставили. Так что нужно искать, но котлета должна лежать под подушкой
Таке враження що всі вже втратили цінові орієнтири.
Ремонт тисяч на 30 + дол США називають економом. Вражений Вами хлопці.
Ростем.
Всім процвітання!
-
Первый
-
-
- Повідомлень: 15604
- З нами з: 27.10.09
- Подякував: 233 раз.
- Подякували: 2081 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 15 жов, 2020 13:52
Первый написав:
Ремонт тисяч на 30 + дол США називають економом. Вражений Вами хлопці.
Це ж віртуальний форум.
Тут і "Хюндай" не машина, а Лівий берег - не Київ)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 21645
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1244 раз.
- Подякували: 2229 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 15 жов, 2020 14:06
Serg-ik написав: hume написав:
Поддерживаю. Все наполнение мега дешёвое, плитка такая же
как считаете, какой процент киевских квартир имеет ремонт лучше, чем тот, что по ссылке, мегадешёвый?
Какой процент киевлян живёт в более лучших условиях?
Вы манипулятор? При чем здесь киевляне и основная масса киевских квартир построенных в советское время? Вы кинули ссылку на квартиру за, внимание, 205 куе. А там диван с да рынка за 9кгрн и плитка за 125 грн квадрат.
-
hume
-
-
- Повідомлень: 6762
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 695 раз.
- Подякували: 1140 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Richi
і 6 гостей
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|19383
|3222284
|
Вів 13 жов, 2020 20:15
Mavr
|
|129
|229117
|
|
|478
|207108
|
Нед 13 вер, 2020 20:26
Frant
|