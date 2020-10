Додано: Чет 15 жов, 2020 14:39

airmax78 написав: Serg-ik написав: airmax78

какую зарплату вы платите за месяц строителям? ( исходя из того объёма, который они делают) какую зарплату вы платите за месяц строителям? ( исходя из того объёма, который они делают)

Сложно сказать, Серж. Платится за конкретный объем работ. Например электрика черновая мне обошлась в 115К. Но мудохался электрик на объекте 2 месяца.

Кстати, это вам инфа в части расходов по ремонту. Я понимаю, что можно (и нужно) не делать двери скрытого монтажа и этот долбанный плинтус. Но от электрики, сантехники, штукатурки, полов, откосов, и т.д. и т.п. никуда не уйти. Поэтому ищите квартиру с готовым ремонтом. Дособерите еще 20-30 куе и покупайте с готовым ремонтом и мебелью. Это сложно найти, но вы сэкономите гигантскую кучу денег, если найдете. Не связывайтесь с ремонтом голых стен. Это сверхмассивная черная дыра для денег. Сложно сказать, Серж. Платится за конкретный объем работ. Например электрика черновая мне обошлась в 115К. Но мудохался электрик на объекте 2 месяца.Кстати, это вам инфа в части расходов по ремонту. Я понимаю, что можно (и нужно) не делать двери скрытого монтажа и этот долбанный плинтус. Но от электрики, сантехники, штукатурки, полов, откосов, и т.д. и т.п. никуда не уйти. Поэтому ищите квартиру с готовым ремонтом. Дособерите еще 20-30 куе и покупайте с готовым ремонтом и мебелью. Это сложно найти, но вы сэкономите гигантскую кучу денег, если найдете. Не связывайтесь с ремонтом голых стен. Это сверхмассивная черная дыра для денег.



115 за 115 м? Дорого. У меня получилось 500 грн за метр. Семейный подряд, папа, сын и племянник. 10 рабочих дней. Правда 3 года назад плюс там еще немного провода электрик потырил. По моим прикидкам не больше чем на 10% от купленного объема. Провода Одесса-кабель. Брал напрямую у филиала на Оболони. Давал 5% электрику от суммы покупки "за доставку", чтобы он не расстраивался, что я не у него покупал. Автоматы польские что-ли. Не помню 115 за 115 м? Дорого. У меня получилось 500 грн за метр. Семейный подряд, папа, сын и племянник. 10 рабочих дней. Правда 3 года назад плюс там еще немного провода электрик потырил. По моим прикидкам не больше чем на 10% от купленного объема. Провода Одесса-кабель. Брал напрямую у филиала на Оболони. Давал 5% электрику от суммы покупки "за доставку", чтобы он не расстраивался, что я не у него покупал. Автоматы польские что-ли. Не помню

It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California