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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5406540754085409

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 193
зростуть більш як на 10%
5%
10
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
37
знизяться в межах 10%
26%
51
знизяться на 10-25%
29%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 193
Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 14:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:Вы кинули ссылку на квартиру за, внимание, 205 куе. А там диван с да рынка за 9кгрн и плитка за 125 грн квадрат.

Там цена указана в 208 000 гривен. Ок, автор ошибся валютой. Но речь шла не о цене квартиры, а о том, за сколько можно сделать такой ремонт: ровные пол, стены и потолок, без изысков. Диван-это не ремонт.
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 14:15

  Serg-ik написав:
  hume написав:Вы кинули ссылку на квартиру за, внимание, 205 куе. А там диван с да рынка за 9кгрн и плитка за 125 грн квадрат.

Там цена указана в 208 000 гривен. Ок, автор ошибся валютой. Но речь шла не о цене квартиры, а о том, за сколько можно сделать такой ремонт: ровные пол, стены и потолок, без изысков. Диван-это не ремонт.

Вам уже не первый человек говорит - покупайте с ремонтом. Понимаю, что Вы хотите купить дешевле и сэкономить на ремонте, но у Вас так не получится т.к.
1) Как писал Макс, люди продают ремонт дешевле чем вложились (боль утихла, затраты забылись)
2) Вы не сможете сделать дёшево без опыта и лишнего времени.
В итоге получится дороже, дольше ещё и с работы попрут за прогулы, т.к. ремонт требует уйму времени, даже если просто контролируете.
Richi
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 14:15

  hume написав:
  Serg-ik написав:
  hume написав:Поддерживаю. Все наполнение мега дешёвое, плитка такая же

как считаете, какой процент киевских квартир имеет ремонт лучше, чем тот, что по ссылке, мегадешёвый?
Какой процент киевлян живёт в более лучших условиях?

Вы манипулятор? При чем здесь киевляне и основная масса киевских квартир построенных в советское время? Вы кинули ссылку на квартиру за, внимание, 205 куе. А там диван с да рынка за 9кгрн и плитка за 125 грн квадрат.

Вы не в теме цен, если такое пишете
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 14:20

  Serg-ik написав:
  hume написав:Вы кинули ссылку на квартиру за, внимание, 205 куе. А там диван с да рынка за 9кгрн и плитка за 125 грн квадрат.

Там цена указана в 208 000 гривен. Ок, автор ошибся валютой. Но речь шла не о цене квартиры, а о том, за сколько можно сделать такой ремонт: ровные пол, стены и потолок, без изысков. Диван-это не ремонт.

Когда покупается квартира с ремонтом, поверьте, вы будете не очень рады потом ещё и мебель с техникой докупать. Например вам не установят кондиционеры, это же ремонт, по-вашему техника же не включена А потом вы матюкаясь добавите еще 2 куе на три кондиционера.

А ровный пол, потолок и пр. будет стоить одинаково, что в тетрис холле, что в любых зажопьях.
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 14:23

  Первый написав:Таке враження що всі вже втратили цінові орієнтири.

Ремонт тисяч на 30 + дол США називають економом. Вражений Вами хлопці.

Ростем.

Давно вас не было.

Кстати крышу посносило не только у продавцов кржн, был в ауди, q3 46куевро и дороже. Кажется специфика Украины в том, что если хочешь выгодно что то купить нужно ждать крупного пздца
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 14:39

  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:airmax78
какую зарплату вы платите за месяц строителям? ( исходя из того объёма, который они делают)

Сложно сказать, Серж. Платится за конкретный объем работ. Например электрика черновая мне обошлась в 115К. Но мудохался электрик на объекте 2 месяца.
Кстати, это вам инфа в части расходов по ремонту. Я понимаю, что можно (и нужно) не делать двери скрытого монтажа и этот долбанный плинтус. Но от электрики, сантехники, штукатурки, полов, откосов, и т.д. и т.п. никуда не уйти. Поэтому ищите квартиру с готовым ремонтом. Дособерите еще 20-30 куе и покупайте с готовым ремонтом и мебелью. Это сложно найти, но вы сэкономите гигантскую кучу денег, если найдете. Не связывайтесь с ремонтом голых стен. Это сверхмассивная черная дыра для денег.


115 за 115 м? Дорого. У меня получилось 500 грн за метр. Семейный подряд, папа, сын и племянник. 10 рабочих дней. Правда 3 года назад плюс там еще немного провода электрик потырил. По моим прикидкам не больше чем на 10% от купленного объема. Провода Одесса-кабель. Брал напрямую у филиала на Оболони. Давал 5% электрику от суммы покупки "за доставку", чтобы он не расстраивался, что я не у него покупал. Автоматы польские что-ли. Не помню
It takes little for me to say
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adeges
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 14:44

  adeges написав:
115 за 115 м? Дорого. У меня получилось 500 грн за метр. Семейный подряд, папа, сын и племянник. 10 рабочих дней. Правда 3 года назад плюс там еще немного провода электрик потырил. По моим прикидкам не больше чем на 10% от купленного объема.

вот как раз за последние 2 года цены у отделочников (плиточники, маляра, ел.сантехника) выросли в 1,5-2 раза
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 14:45

  hume написав:
  Первый написав:Таке враження що всі вже втратили цінові орієнтири.

Ремонт тисяч на 30 + дол США називають економом. Вражений Вами хлопці.

Ростем.

Давно вас не было.

Кстати крышу посносило не только у продавцов кржн, был в ауди, q3 46куевро и дороже. Кажется специфика Украины в том, что если хочешь выгодно что то купить нужно ждать крупного пздца


Да, 30+ ремонт в однушке - это одно. А в пентхаузе - уже немного другое :)
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
Повідомлень: 3504
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 14:48

  Xenon написав:
  adeges написав:
115 за 115 м? Дорого. У меня получилось 500 грн за метр. Семейный подряд, папа, сын и племянник. 10 рабочих дней. Правда 3 года назад плюс там еще немного провода электрик потырил. По моим прикидкам не больше чем на 10% от купленного объема.

вот как раз за последние 2 года цены у отделочников (плиточники, маляра, ел.сантехника) выросли в 1,5-2 раза


цена за работу умноженная на 2, подняла бы цену черновой электрики до 700 грн за метр. просто мой электрик работал и тогда за 50-60% от рынка

и цена не выросла в 2 раза. 30%-50% в зависимости от распущенности
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I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 15:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Обвалу цін не буде, якщо запустять нормальну іпотеку!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

=
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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