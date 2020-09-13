|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 15 жов, 2020 14:10
hume написав:
Вы кинули ссылку на квартиру за, внимание, 205 куе. А там диван с да рынка за 9кгрн и плитка за 125 грн квадрат.
Там цена указана в 208 000 гривен. Ок, автор ошибся валютой. Но речь шла не о цене квартиры, а о том, за сколько можно сделать такой ремонт: ровные пол, стены и потолок, без изысков. Диван-это не ремонт.
-
Serg-ik
-
1
-
- Повідомлень: 11323
- З нами з: 10.06.11
- Подякував: 197 раз.
- Подякували: 1070 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 15 жов, 2020 14:15
Serg-ik написав: hume написав:
Вы кинули ссылку на квартиру за, внимание, 205 куе. А там диван с да рынка за 9кгрн и плитка за 125 грн квадрат.
Там цена указана в 208 000 гривен. Ок, автор ошибся валютой. Но речь шла не о цене квартиры, а о том, за сколько можно сделать такой ремонт: ровные пол, стены и потолок, без изысков. Диван-это не ремонт.
Вам уже не первый человек говорит - покупайте с ремонтом. Понимаю, что Вы хотите купить дешевле и сэкономить на ремонте, но у Вас так не получится т.к.
1) Как писал Макс, люди продают ремонт дешевле чем вложились (боль утихла, затраты забылись)
2) Вы не сможете сделать дёшево без опыта и лишнего времени.
В итоге получится дороже, дольше ещё и с работы попрут за прогулы, т.к. ремонт требует уйму времени, даже если просто контролируете.
-
Richi
-
-
- Повідомлень: 1639
- З нами з: 25.09.08
- Подякував: 708 раз.
- Подякували: 757 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 15 жов, 2020 14:15
hume написав: Serg-ik написав: hume написав:
Поддерживаю. Все наполнение мега дешёвое, плитка такая же
как считаете, какой процент киевских квартир имеет ремонт лучше, чем тот, что по ссылке, мегадешёвый?
Какой процент киевлян живёт в более лучших условиях?
Вы манипулятор? При чем здесь киевляне и основная масса киевских квартир построенных в советское время? Вы кинули ссылку на квартиру за, внимание, 205 куе. А там диван с да рынка за 9кгрн и плитка за 125 грн квадрат.
Вы не в теме цен, если такое пишете
-
Kostia
-
-
- Повідомлень: 1305
- З нами з: 02.11.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 167 раз.
-
- Профіль
-
2
3
Додано: Чет 15 жов, 2020 14:20
Serg-ik написав: hume написав:
Вы кинули ссылку на квартиру за, внимание, 205 куе. А там диван с да рынка за 9кгрн и плитка за 125 грн квадрат.
Там цена указана в 208 000 гривен. Ок, автор ошибся валютой. Но речь шла не о цене квартиры, а о том, за сколько можно сделать такой ремонт: ровные пол, стены и потолок, без изысков. Диван-это не ремонт.
Когда покупается квартира с ремонтом, поверьте, вы будете не очень рады потом ещё и мебель с техникой докупать. Например вам не установят кондиционеры, это же ремонт, по-вашему техника же не включена А потом вы матюкаясь добавите еще 2 куе на три кондиционера.
А ровный пол, потолок и пр. будет стоить одинаково, что в тетрис холле, что в любых зажопьях.
-
hume
-
-
- Повідомлень: 6762
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 695 раз.
- Подякували: 1140 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 15 жов, 2020 14:23
Первый написав:
Таке враження що всі вже втратили цінові орієнтири.
Ремонт тисяч на 30 + дол США називають економом. Вражений Вами хлопці.
Ростем.
Давно вас не было.
Кстати крышу посносило не только у продавцов кржн, был в ауди, q3 46куевро и дороже. Кажется специфика Украины в том, что если хочешь выгодно что то купить нужно ждать крупного пздца
-
hume
-
-
- Повідомлень: 6762
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 695 раз.
- Подякували: 1140 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 15 жов, 2020 14:39
airmax78 написав: Serg-ik написав:airmax78
какую зарплату вы платите за месяц строителям? ( исходя из того объёма, который они делают)
Сложно сказать, Серж. Платится за конкретный объем работ. Например электрика черновая мне обошлась в 115К. Но мудохался электрик на объекте 2 месяца.
Кстати, это вам инфа в части расходов по ремонту. Я понимаю, что можно (и нужно) не делать двери скрытого монтажа и этот долбанный плинтус. Но от электрики, сантехники, штукатурки, полов, откосов, и т.д. и т.п. никуда не уйти. Поэтому ищите квартиру с готовым ремонтом. Дособерите еще 20-30 куе и покупайте с готовым ремонтом и мебелью. Это сложно найти, но вы сэкономите гигантскую кучу денег, если найдете. Не связывайтесь с ремонтом голых стен. Это сверхмассивная черная дыра для денег.
115 за 115 м? Дорого. У меня получилось 500 грн за метр. Семейный подряд, папа, сын и племянник. 10 рабочих дней. Правда 3 года назад плюс там еще немного провода электрик потырил. По моим прикидкам не больше чем на 10% от купленного объема. Провода Одесса-кабель. Брал напрямую у филиала на Оболони. Давал 5% электрику от суммы покупки "за доставку", чтобы он не расстраивался, что я не у него покупал. Автоматы польские что-ли. Не помню
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
-
adeges
-
-
- Повідомлень: 3504
- З нами з: 14.03.06
- Подякував: 230 раз.
- Подякували: 553 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 15 жов, 2020 14:44
adeges написав:
115 за 115 м? Дорого. У меня получилось 500 грн за метр. Семейный подряд, папа, сын и племянник. 10 рабочих дней. Правда 3 года назад плюс там еще немного провода электрик потырил. По моим прикидкам не больше чем на 10% от купленного объема.
вот как раз за последние 2 года цены у отделочников (плиточники, маляра, ел.сантехника) выросли в 1,5-2 раза
-
Xenon
-
-
- Повідомлень: 3621
- З нами з: 25.02.09
- Подякував: 55 раз.
- Подякували: 175 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 15 жов, 2020 14:45
hume написав: Первый написав:
Таке враження що всі вже втратили цінові орієнтири.
Ремонт тисяч на 30 + дол США називають економом. Вражений Вами хлопці.
Ростем.
Давно вас не было.
Кстати крышу посносило не только у продавцов кржн, был в ауди, q3 46куевро и дороже. Кажется специфика Украины в том, что если хочешь выгодно что то купить нужно ждать крупного пздца
Да, 30+ ремонт в однушке - это одно. А в пентхаузе - уже немного другое
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
-
adeges
-
-
- Повідомлень: 3504
- З нами з: 14.03.06
- Подякував: 230 раз.
- Подякували: 553 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 15 жов, 2020 14:48
Xenon написав: adeges написав:
115 за 115 м? Дорого. У меня получилось 500 грн за метр. Семейный подряд, папа, сын и племянник. 10 рабочих дней. Правда 3 года назад плюс там еще немного провода электрик потырил. По моим прикидкам не больше чем на 10% от купленного объема.
вот как раз за последние 2 года цены у отделочников (плиточники, маляра, ел.сантехника) выросли в 1,5-2 раза
цена за работу умноженная на 2, подняла бы цену черновой электрики до 700 грн за метр. просто мой электрик работал и тогда за 50-60% от рынка
и цена не выросла в 2 раза. 30%-50% в зависимости от распущенности
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
-
adeges
-
-
- Повідомлень: 3504
- З нами з: 14.03.06
- Подякував: 230 раз.
- Подякували: 553 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 15 жов, 2020 15:06
Обвалу цін не буде, якщо запустять нормальну іпотеку! Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
=
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 8743
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 542 раз.
- Подякували: 582 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Richi
і 6 гостей
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|19383
|3222284
|
Вів 13 жов, 2020 20:15
Mavr
|
|129
|229117
|
|
|478
|207108
|
Нед 13 вер, 2020 20:26
Frant
|