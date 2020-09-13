Додано: Чет 15 жов, 2020 16:06

airmax78 написав: Например я чудесно сэкономил на кондиционерщиках. Например я чудесно сэкономил на кондиционерщиках.

Часто во многих областях, в частности электрика, кондиционирование, сантехника, может даже укладка плитки, нужно сначала заказать проект у человека имеющего профильное образование желательно на уровне красного диплома. Потом реализовать руками аккуратных исполнителей. Недавно приглашал кондиционерщика. Очень тщательный человек, дорогое оборудование, сертификат на работу с промышленным оборудованием, но в некоторых теоретически вопросах, которые можно узнать из интернета за час, он немного плавает. Для бытового кондиционера сойдет с запасом, но нам же хочется самого лучшего? Мой сантехник, как оказалось, работает с некоторым нарушением технологии. Тоже ничего страшного, но...Рабочие, даже хорошие, на то и рабочие, что хорошо работают руками, но не часто вкладывают время и силы в самообразование. Это хлеб дизайнеров, прорабов и инженеров и, если вы делаете ремонт с прорабом, никак не должно вас волновать.В идеале это выглядит так. Технический дизайнер рисует вам не только картинку, но и дает чертежи, технологии, этапы проведения работ, стоимость материалов и работ, фирмы, где вы можете купить эти материалы. При необходимости он привлекает инженеров-проектировщиков. Прораб, получив проект, находит рабочих и его выполняет. Он знает, какой уровень качества должен от них требовать. Дизайнер на каждом этапе осуществляет авторский контроль и только он знает, где можно отступить 5 см от проекта в силу непредвиденных обстоятельств, где нет. При такой схеме уровень исполнителя не сильно влияет на результат.У вас, такое впечатление, что дизайнер и прораб не справляются со своей работой.