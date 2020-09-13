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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 15 жов, 2020 15:54
adeges написав:
[
Да, 30+ ремонт в однушке - это одно. А в пентхаузе - уже немного другое
Однозначно. В однушка с 2015 года ремонт выходил в среднем 20куе, в этом в 25куе с трудом помещаюсь.
В том предложении второй этаж, стоил в среднем 100 куе, а то и дешевле. Ремонта там на 30 куе. Итого кто то хочет 70куе заработка.
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Додано: Чет 15 жов, 2020 15:59
Vlad442 написав: airmax78 написав:
Сложно сказать, Серж. Платится за конкретный объем работ. Например электрика черновая мне обошлась в 115К. Но мудохался электрик на объекте 2 месяца.
Еще напишите какой фирмы у него штроборез, пылесос и перфоратор.
Насмотрелись главного ремонтника всея ютьюба?
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Додано: Чет 15 жов, 2020 15:59
Serg-ik написав:
Такое впечатление, что продавцы трёшек хотят решить все свои проблемы, связанные с разъездом, с нулевой тратой собственных денег. А продавцы однушек в то же время хотят въехать в трёшку, доложив всего 10-20 тыс долл, получив плюс 50-60 метров.
Вы совершенно верно поняли психологию большинства продавцов вторички.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Додано: Чет 15 жов, 2020 15:59
Serg-ik написав:
Долярчик, не надо портить себе карму, а то Ваши дети будут теми самыми арендаторами
Прекращай, серьёзно, на тебе на каждом углу все навариваются, а у тебя бомбит только от лендлорда
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Додано: Чет 15 жов, 2020 16:01
Vlad442 написав:
Фото щитка со снятой крышкой тоже позволило бы сделать некоторые выводы.
Оно (фото) снимет все вопросы.
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Додано: Чет 15 жов, 2020 16:03
hume написав: Vlad442 написав:
Фото щитка со снятой крышкой тоже позволило бы сделать некоторые выводы.
Оно (фото) снимет все вопросы.
Сегодня выложу. Колени уже дрожат.
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Додано: Чет 15 жов, 2020 16:05
Унуноктий написав:
У Дніпровському районі столиці сталася надзвичайна ситуація із медпрацівниками швидкої допомоги, які приїхали на виклик. Ліфт, в якому вони піднімалися до пацієнта, обірвався і падав кілька поверхів. На щастя, спрацювала система гальмування.
Одна из причин по которой мы реанимировали ОСМД, послали нафиг старую УК, подняли себе сами тариф и наняли на каждый вид работ и обслуживания подрядчиков с рекомендациями. Прежде всего на лифты.
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Додано: Чет 15 жов, 2020 16:06
airmax78 написав:
Например я чудесно сэкономил на кондиционерщиках.
Часто во многих областях, в частности электрика, кондиционирование, сантехника, может даже укладка плитки, нужно сначала заказать проект у человека имеющего профильное образование желательно на уровне красного диплома. Потом реализовать руками аккуратных исполнителей. Недавно приглашал кондиционерщика. Очень тщательный человек, дорогое оборудование, сертификат на работу с промышленным оборудованием, но в некоторых теоретически вопросах, которые можно узнать из интернета за час, он немного плавает. Для бытового кондиционера сойдет с запасом, но нам же хочется самого лучшего? Мой сантехник, как оказалось, работает с некоторым нарушением технологии. Тоже ничего страшного, но...
Рабочие, даже хорошие, на то и рабочие, что хорошо работают руками, но не часто вкладывают время и силы в самообразование. Это хлеб дизайнеров, прорабов и инженеров и, если вы делаете ремонт с прорабом, никак не должно вас волновать.
В идеале это выглядит так. Технический дизайнер рисует вам не только картинку, но и дает чертежи, технологии, этапы проведения работ, стоимость материалов и работ, фирмы, где вы можете купить эти материалы. При необходимости он привлекает инженеров-проектировщиков. Прораб, получив проект, находит рабочих и его выполняет. Он знает, какой уровень качества должен от них требовать. Дизайнер на каждом этапе осуществляет авторский контроль и только он знает, где можно отступить 5 см от проекта в силу непредвиденных обстоятельств, где нет. При такой схеме уровень исполнителя не сильно влияет на результат.
У вас, такое впечатление, что дизайнер и прораб не справляются со своей работой.
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Додано: Чет 15 жов, 2020 16:12
airmax78 написав: Vlad442 написав: airmax78 написав:
Сложно сказать, Серж. Платится за конкретный объем работ. Например электрика черновая мне обошлась в 115К. Но мудохался электрик на объекте 2 месяца.
Еще напишите какой фирмы у него штроборез, пылесос и перфоратор.
Насмотрелись главного ремонтника всея ютьюба?
Нет. Это кто?
Почему возник этот вопрос - как вы нашли этого электрика? По рекомендации знакомых? А они в этом разбираются? Наверняка нет. Поэтому как не профессионалу оценить качество услуги? Например такси? Просто. Если таксист приехал на ржавой девятке, это плохой таксист, а если на свежем Фольксвагене, но выше шансы что хороший.
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Додано: Чет 15 жов, 2020 16:13
Vlad442 написав:
Часто во многих областях, в частности электрика, кондиционирование, сантехника, может даже укладка плитки, нужно сначала заказать проект у человека имеющего профильное образование желательно на уровне красного диплома. Потом реализовать руками аккуратных исполнителей. Недавно приглашал кондиционерщика. Очень тщательный человек, дорогое оборудование, сертификат на работу с промышленным оборудованием, но в некоторых теоретически вопросах, которые можно узнать из интернета за час, он немного плавает. Для бытового кондиционера сойдет с запасом, но нам же хочется самого лучшего? Мой сантехник, как оказалось, работает с некоторым нарушением технологии. Тоже ничего страшного, но...
Рабочие, даже хорошие, на то и рабочие, что хорошо работают руками, но не часто вкладывают время и силы в самообразование. Это хлеб дизайнеров, прорабов и инженеров и, если вы делаете ремонт с прорабом, никак не должно вас волновать.
В идеале это выглядит так. Технический дизайнер рисует вам не только картинку, но и дает чертежи, технологии, этапы проведения работ, стоимость материалов и работ, фирмы, где вы можете купить эти материалы. При необходимости он привлекает инженеров-проектировщиков. Прораб, получив проект, находит рабочих и его выполняет. Он знает, какой уровень качества должен от них требовать. Дизайнер на каждом этапе осуществляет авторский контроль и только он знает, где можно отступить 5 см от проекта в силу непредвиденных обстоятельств, где нет. При такой схеме уровень исполнителя не сильно влияет на результат.
У вас, такое впечатление, что дизайнер и прораб не справляются со своей работой.
Дизайнер свою работу завершил в момент, когда я отказался от его прораба. Мой прораб кондиционеры канальные не устанавливает (как, наверное, большинство прорабов). Все остальное замыкаю на него. Пока нормально все. Совсем без участия: заплатил и забыл - не получается.
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