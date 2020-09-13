Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:.. Например электрика черновая мне обошлась в 115К. Но мудохался электрик на объекте 2 месяца.
возможно, не спешил. У меня тесть электрик, после инсульта, и также ни на чем не экономили, разводку тихой сапой освоил максимум за три-четыре недели(по памяти). И все равно, как по итогу расставили мебель, в одном месте пришлось тянуть метровый удлинитель но у вас квартирка побольше будет, это тоже зачитываю
Почему крашеные стены самые практичные? В частности из-за таких моментов. Пришел электрик, проштробил с пылесосом, выбил новый подрозетник, может убрал старую розетку, замазал штробу. Пришел отделочник, натянул акриловой шпатлевкой, на следующий день или через несколько часов прошелся шлифмашинкой и погрунтовал (не обязательно), потом покрасил. Почему популярна белая краска? Потому что она не выгорает и эту операцию можно сделать и через несколько лет при очередной перестановке мебели.
Востаннє редагувалось Vlad442 в Чет 15 жов, 2020 16:19, всього редагувалось 1 раз.
rjkz написав:Приехал курьер доставки пиццы на Матизе, припарковался у подъезда, поднялся с пиццей на этаж. Подъехал жилец этого-же дома на Рэйнже, увидев Матиз аху...ах, как удивился. Возмутился - типа, что здесь делает это недоразумение? Взял из багажника биту и отхайдокал ни в чем не повинный Матиз так, что на нем не осталось живого ни стекла ни двери ни зеркала. Сел в свой рейнж и уехал. Курьер был мягко говоря расстроен.
Вы наверное видели это все сами или этот рассказ через пятые руки и оброс сгущением красок. Зачем водитель Рейнджа приезжал, чисто чтобы раздолбать машину доставщика пиццы? По тому что он приехал-раздолбал и уехал. Это по вашим словам. Причем я не отрицаю что это могло быть. А что если другие организации по обслуживанию и доставке приезжают их машины наверное тоже бьют? А может было типа этого: https://gordonua.com/prikol/v-kieve-blo ... 09591.html Вообще в том районе, не относящиеся к НЛ вижу много горелых машин. Во дворах Подвысоцкого 10 несколько месяцев стоят горелые машины, накрытые теном. Так же видел на Драгомирова 2-а, при мне горела год назад машина на Примаченко, точней при мне ее тушили.
Да контингент там специфический. Но при этом вы явно сгущаете краски. Ведь там живут не только блатные, а и менеджеры/программисты... И если бы там был сильный ужас выросло бы предложение оттуда съехать, что отразилось бы на ценах. К примеру я там бываю регулярно, при мне эксцессов не было.
Это было не вчера, не скрою. Лет может 5 назад или что-то около того. Но какая разница? Работал там по одному проекту (мент в чине подполковника), мой знакомый вел этот проект целиком, я-же работал по своей теме. Он там находился каждый день, я-же время от времени. Ну вот как-то я приехал на полчаса раньше и не хотел заезжать на территорию, припарковался недалеко от въезда в ЖК, который тогда был один (с Подвысоцкого. Выгрузка материалов через заезд, к которому мимо больницы над было поехать). Так вот, сидел, наблюдал выезд жителей ЖК. Конечно, 3 (три) ролсс-ройса за полчаса меня удивило, но...чего не бывает? А вот махач пузатых дядек из тачек под 100 (или больше, я не по этим делам)кевро, который возник из-за очереди на выгрузку чад в детский сад, который на выезде из комплекса (если стоять лицом к ЖК то слева, а справа КПП) был мне удивителен. К условленному времени я подошел к подъезду и меня там уже ждал мой знакомый. Курил. Постояли, я ему рассказал то что только что увидел. Он говорит, тебя, мол, вчера тут не было, вышел покурить, стоит Матиз ...ну и так далее. Может врет? Или пятые руки? Ну и я вру про драку возле садика, за компанию?
Vlad442 написав:Еще напишите какой фирмы у него штроборез, пылесос и перфоратор.
Насмотрелись главного ремонтника всея ютьюба?
Нет. Это кто?
Почему возник этот вопрос - как вы нашли этого электрика? По рекомендации знакомых? А они в этом разбираются? Наверняка нет. Поэтому как не профессионалу оценить качество услуги? Например такси? Просто. Если таксист приехал на ржавой девятке, это плохой таксист, а если на свежем Фольксвагене, но выше шансы что хороший.
Это электрик моего прораба. К его мастерам у меня, пока, никаких вопросов. Главный ремонтник ютьюба - А. Земсков. Подмосковный жлобчик, который, тем не менее, выкладывает много полезной инфы, правда, в своеобразной манере. Повернут был одно время на инструментах Hilti. Убеждал, что если электрик к вам приехал без 8 чемоданов инструментов на 40 тыс. баксов - то гоните такого электрика в шею. При этом в части дизайна он застрял в середине 00х, поэтому смотреть на его ремонты очень грустно.
airmax78 написав:Дизайнер свою работу завершил в момент, когда я отказался от его прораба. Мой прораб кондиционеры канальные не устанавливает (как, наверное, большинство прорабов). Все остальное замыкаю на него. Пока нормально все. Совсем без участия: заплатил и забыл - не получается.
Если он передал полный комплект технической документации, включая проект на установку кондиционеров, то что могли напартачить кондиционерщики? Или он не дизайнер, а художник и все технические вопросы должен быть решать прораб?
Зачем вы брали прораба, который не может сделать все "под ключ". Кондиционерщики сделают как им удобно, а не по проекту или требованиям прораба.
airmax78 написав:Дизайнер свою работу завершил в момент, когда я отказался от его прораба. Мой прораб кондиционеры канальные не устанавливает (как, наверное, большинство прорабов). Все остальное замыкаю на него. Пока нормально все. Совсем без участия: заплатил и забыл - не получается.
Если он передал полный комплект технической документации, включая проект на установку кондиционеров, то что могли напартачить кондиционерщики? Или он не дизайнер, а художник и все технические вопросы должен быть решать прораб?
Зачем вы брали прораба, который не может сделать все "под ключ". Кондиционерщики сделают как им удобно, а не по проекту или требованиям прораба.
Влад, признайтесь честно, вы когда-нибудь заказывали дизайн-проект? Ну какой проект на установку кондиционеров в дизайн-проекте? Но даже если бы я заказал проект кондиционирования у специализированной компании и заплатил бы за него 300 баксов, это вообще никак бы меня не спасло от руко*опов. Накосячили с прокладкой дренажей, с креплением и изоляцией фреоновых трасс, с подключением фреоновых трасс к внутренним блокам, с выставлением самих блоков в уровень (с уклоном в сторону дренажа). И самое ужасное, что скорее всего, оно бы даже все работало. А вылезло бы боком только через месяцы после завершения всех работ, а может и годы, в зависимости от интенсивности эксплуатации.
Востаннє редагувалось airmax78 в Чет 15 жов, 2020 16:40, всього редагувалось 1 раз.
Frant написав:В такому випадку пересічний ремонт стане коштувати не 10 000 дол, а мінімум 20 000 дол. З тими ж матеріалами і якістю.
Мы говорим не о среднем ремонте, а о технически сложном дорогом ремонте. Тут нужно разделение труда и нельзя возлагать на человека работающего руками не его функции. Условно говоря электрик должен хорошо прокладывать провода согласно проекту и ровно ставить розетки. Если он может сам делать простые проекты, молодец. Если умеет делать сложные, почему он крутит провода? Пусть создает фирму и нанимает на реализацию своих проектов электриков уровнем ниже и осуществляет над ними контроль.
airmax78 написав:Влад, признайтесь честно, вы когда-нибудь заказывали дизайн-проект? Ну какой проект на установку кондиционеров в дизайн-проекте? Но даже если бы я заказал проект кондиционирования у специализированной компании и заплатил бы за него 300 баксов, это вообще никак бы меня не спасло от руко*опов. Накосячили с прокладкой дренажей, с креплением и изоляцией фреоновых трасс, с подключением фреоновых трасс к внутренним блокам, с выставлением самих блоков в уровень (с уклоном в сторону дренажа).
Нет. Для себя мне было жалко денег. Для аренды в среднем сегменте не нужно. Так как иногда приходится связываться с ремонтами, понимаю, как оно должно быть. Плюс опыт знакомых. Дизайнер это не только художник. Это специалист в эргономике, который просчитает как помещение будет использоваться. Он имеет начальные знания в электрике, кондиционировании, сантехнике, раскладке плитки, оконных системах, отделке и понимает, где может сделать простые вещи сам, где нужно обратиться к профессионалам за проектом. Он должен знать материалы, доступность, стоимость. Вплоть до того, что делать проект санузла, освещение под конкретную плитку и сантехнику. На выходе должен быть готовый проект с дренажом, креплением, глубиной штробы, местам выхода трас и требованиями к ним. Прораб это технический работник, которых должен следить чтобы рабочие делали все по проекту. Дизайнер должен иногда приходить и поправлять прораба - тут фреоновая трасса вышла не под тем углом, развальцована так, что на 10 см короче. Переделываем, или смещаем кондиционер на 10 см, если не критично.