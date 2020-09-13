Додано: Чет 15 жов, 2020 16:19

Бывалый написав: rjkz написав: Приехал курьер доставки пиццы на Матизе, припарковался у подъезда, поднялся с пиццей на этаж. Подъехал жилец этого-же дома на Рэйнже, увидев Матиз аху...ах, как удивился. Возмутился - типа, что здесь делает это недоразумение? Взял из багажника биту и отхайдокал ни в чем не повинный Матиз так, что на нем не осталось живого ни стекла ни двери ни зеркала. Сел в свой рейнж и уехал. Курьер был мягко говоря расстроен. Приехал курьер доставки пиццы на Матизе, припарковался у подъезда, поднялся с пиццей на этаж. Подъехал жилец этого-же дома на Рэйнже, увидев Матиз аху...ах, как удивился. Возмутился - типа, что здесь делает это недоразумение? Взял из багажника биту и отхайдокал ни в чем не повинный Матиз так, что на нем не осталось живого ни стекла ни двери ни зеркала. Сел в свой рейнж и уехал. Курьер был мягко говоря расстроен.



Вы наверное видели это все сами или этот рассказ через пятые руки и оброс сгущением красок. Зачем водитель Рейнджа приезжал, чисто чтобы раздолбать машину доставщика пиццы? По тому что он приехал-раздолбал и уехал. Это по вашим словам. Причем я не отрицаю что это могло быть. А что если другие организации по обслуживанию и доставке приезжают их машины наверное тоже бьют?

А может было типа этого:

https://gordonua.com/prikol/v-kieve-blo ... 09591.html

Вообще в том районе, не относящиеся к НЛ вижу много горелых машин. Во дворах Подвысоцкого 10 несколько месяцев стоят горелые машины, накрытые теном. Так же видел на Драгомирова 2-а, при мне горела год назад машина на Примаченко, точней при мне ее тушили.



Да контингент там специфический. Но при этом вы явно сгущаете краски. Ведь там живут не только блатные, а и менеджеры/программисты... И если бы там был сильный ужас выросло бы предложение оттуда съехать, что отразилось бы на ценах.

К примеру я там бываю регулярно, при мне эксцессов не было. Вы наверное видели это все сами или этот рассказ через пятые руки и оброс сгущением красок. Зачем водитель Рейнджа приезжал, чисто чтобы раздолбать машину доставщика пиццы? По тому что он приехал-раздолбал и уехал. Это по вашим словам. Причем я не отрицаю что это могло быть. А что если другие организации по обслуживанию и доставке приезжают их машины наверное тоже бьют?А может было типа этого:Вообще в том районе, не относящиеся к НЛ вижу много горелых машин. Во дворах Подвысоцкого 10 несколько месяцев стоят горелые машины, накрытые теном. Так же видел на Драгомирова 2-а, при мне горела год назад машина на Примаченко, точней при мне ее тушили.Да контингент там специфический. Но при этом вы явно сгущаете краски. Ведь там живут не только блатные, а и менеджеры/программисты... И если бы там был сильный ужас выросло бы предложение оттуда съехать, что отразилось бы на ценах.К примеру я там бываю регулярно, при мне эксцессов не было.

Это было не вчера, не скрою. Лет может 5 назад или что-то около того. Но какая разница? Работал там по одному проекту (мент в чине подполковника), мой знакомый вел этот проект целиком, я-же работал по своей теме. Он там находился каждый день, я-же время от времени. Ну вот как-то я приехал на полчаса раньше и не хотел заезжать на территорию, припарковался недалеко от въезда в ЖК, который тогда был один (с Подвысоцкого. Выгрузка материалов через заезд, к которому мимо больницы над было поехать). Так вот, сидел, наблюдал выезд жителей ЖК. Конечно, 3 (три) ролсс-ройса за полчаса меня удивило, но...чего не бывает? А вот махач пузатых дядек из тачек под 100 (или больше, я не по этим делам)кевро, который возник из-за очереди на выгрузку чад в детский сад, который на выезде из комплекса (если стоять лицом к ЖК то слева, а справа КПП) был мне удивителен.К условленному времени я подошел к подъезду и меня там уже ждал мой знакомый. Курил. Постояли, я ему рассказал то что только что увидел. Он говорит, тебя, мол, вчера тут не было, вышел покурить, стоит Матиз ...ну и так далее.Может врет? Или пятые руки? Ну и я вру про драку возле садика, за компанию?