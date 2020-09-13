Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Kostia написав:Сержик, никому не верь, только что сделал ремонт в санузлах, 41 000 грн, в эту сумму не включены стоимость ванной, унитаза и смесителей
то есть, у Вас получится 2500 у.е. я так и предполагал, что около 3000 долл Например, 2 санузла, большой и маленький-5 тыс. Электрика 2500( потому что у Эйра 4 тыс) Полы выровнять-? не в курсе сколько. Стены поштукатурены. Кухня-ремонт, техника, недорогие шкафы... Можно на 80 метрах за 15000 скромный ремонт сделать, чтоб въехать на матрасе спать и в шкаф-купе за 5000 грн вещи складывать?
Электрику мне в 2004 делали по 3 дол/точка (около сотни точек на дом, цена только за работу). Один электрик сделал дней за 12 (по памяти) В 2006 уже было 5 дол. В 2007 просили 6-8. В 2008 ничего не делал, но родня, делавшая ремонт, говорила доходило до 10. После того цены снизились и последние года три знакомые электрики просили от 5 до 7. Точка-поставить и подключить розетку или выключатель, чаще всего включает прокладку проводов до оной, но некоторые мастера считают трассы отдельно. Распредкоробку оценивают и в одну и в две условные точки, как договоритесь с конкретным человеком, распределительный щиток от 4 до 10 точек, в зависимости от сложности.
zРадио написав:Дорожай все ближе и ближе МВФ ухудшил прогноз сокращения населения Украины https://курс.ком.юа/novost/226465-mvf-uhudshil-prognoz-sokrashenija-naselenija-ukraini
Международный валютный фонд дал прогноз численности населения Украины на период до 2025 года. За шесть лет население сократится на 1 млн человек
Есть такой прогноз по Киеву?
Нет, в МВФ-овском только страны. Города есть в исследовании Глобального института городов при Университете Торонто. Правда, только ТОП101 по населению. Киев туда не попал. Попала Москва - там население будет уменьшаться. Оно в принципе будет уменьшаться в столицах всех стран с уменьшающимся населением - это же очевидно. Неочевидно только для свидетелей 3-х законов Трибеки У урбанизации и концентрации есть свои пределы...
airmax78 написав:Но даже если бы я заказал проект кондиционирования у специализированной компании и заплатил бы за него 300 баксов, это вообще никак бы меня не спасло от руко*опов.
За что вы платите прорабу? Это именно человек, который должен спасать от рукожопов. Он, а не заказчик, должен понимать как должно быть. Если не понимает, учиться, привлекать специалистов для надзора.
Влад, по-моему и ремонт с прорабом вы раньше не делали. На самом деле именно прораб и обратил мое внимание на похабно сделанный дренаж и он же его переделал в итоге. Но следить за подрядчиком, которого нанимал я напрямую - почему он должен? Я ему задачу по установке мне системы кондиционирования не ставил.
Vlad442 написав:Нет. Для себя мне было жалко денег. Для аренды в среднем сегменте не нужно. Так как иногда приходится связываться с ремонтами, понимаю, как оно должно быть. Плюс опыт знакомых. Дизайнер это не только художник. Это специалист в эргономике, который просчитает как помещение будет использоваться. Он имеет начальные знания в электрике, кондиционировании, сантехнике, раскладке плитки, оконных системах, отделке и понимает, где может сделать простые вещи сам, где нужно обратиться к профессионалам за проектом. Он должен знать материалы, доступность, стоимость. Вплоть до того, что делать проект санузла, освещение под конкретную плитку и сантехнику. На выходе должен быть готовый проект с дренажом, креплением, глубиной штробы, местам выхода трас и требованиями к ним. Прораб это технический работник, которых должен следить чтобы рабочие делали все по проекту. Дизайнер должен иногда приходить и поправлять прораба - тут фреоновая трасса вышла не под тем углом, развальцована так, что на 10 см короче. Переделываем, или смещаем кондиционер на 10 см, если не критично.
Влад, ни один дизайнер не будет вам проектировать инженерные сети. Ни один дизайнер не будет вам проектировать узлы учета воды и прокладку трубопроводов по квартире. А уж такие системы как вентиляция и кондиционирование - вообще забудьте. Если бы это все делали дизайнеры, инженеры вентиляционщики и теплотехники уже давно бы умерли с голоду. Эргономика - да, расставить мебель, электроточки, выключатели, освещение спланировать, раскладку плитки, расстановку сантехники - это да. Все что сложнее - это, пожалуйста, к профильным специалистам.