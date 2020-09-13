Vlad442 написав:

Нет. Для себя мне было жалко денег. Для аренды в среднем сегменте не нужно. Так как иногда приходится связываться с ремонтами, понимаю, как оно должно быть. Плюс опыт знакомых.Дизайнер это не только художник. Это специалист в эргономике, который просчитает как помещение будет использоваться. Он имеет начальные знания в электрике, кондиционировании, сантехнике, раскладке плитки, оконных системах, отделке и понимает, где может сделать простые вещи сам, где нужно обратиться к профессионалам за проектом. Он должен знать материалы, доступность, стоимость. Вплоть до того, что делать проект санузла, освещение под конкретную плитку и сантехнику. На выходе должен быть готовый проект с дренажом, креплением, глубиной штробы, местам выхода трас и требованиями к ним.Прораб это технический работник, которых должен следить чтобы рабочие делали все по проекту. Дизайнер должен иногда приходить и поправлять прораба - тут фреоновая трасса вышла не под тем углом, развальцована так, что на 10 см короче. Переделываем, или смещаем кондиционер на 10 см, если не критично.