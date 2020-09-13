Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:. Дизайнер должен иногда приходить и поправлять прораба - тут фреоновая трасса вышла не под тем углом, развальцована так, что на 10 см короче. Переделываем, или смещаем кондиционер на 10 см, если не критично.
Поверьте, дизайнер очень далек от этого, так же как и от глубины штробы.
Как правило когда проект попадает к прорабу он люто материться и вслух размышляет как сделать нарисованное, потому что в большинстве случаев дизайнер гонится за эффектной картинкой, а как реализовать пусть думает прораб. Главное напарить самую дорогую плитку с 20% скидкой. В последний раз в 2015 году дизайнер напаривал сделать в кухне-гостинной (50 квадратов) плитку за 1800 грн. Я его послал на йух и уложил паркет за 1000 грн с работой и клеем. Предложил ему дома выложить себе такую плитку, но он обиделся.
Дважды попадал на дизайнеров которые плитку в ванной просто кидали по первой раскладке, а куда пойдет подрезка им было глубоко пох. Так что 90% дизайнеров, как говорит UA, просто художники оформители.
hume написав:Дважды попадал на дизайнеров которые плитку в ванной просто кидали по первой раскладке, а куда пойдет подрезка им было глубоко пох. Так что 90% дизайнеров, как говорит UA, просто художники оформители.
Тогда зачем они нужны? Открываешь журнал и копируешь понравившийся проект.
Vlad442 написав:Почему возник этот вопрос - как вы нашли этого электрика? По рекомендации знакомых? А они в этом разбираются? Наверняка нет. Поэтому как не профессионалу оценить качество услуги? Например такси? Просто. Если таксист приехал на ржавой девятке, это плохой таксист, а если на свежем Фольксвагене, но выше шансы что хороший.
Вы предлагаете оценивать квалификацию специалиста по рабочему инструменту?
Именно так. Других вариантов у человека, который в этом деле ноль, нет.
Vlad442 написав:Почему возник этот вопрос - как вы нашли этого электрика? По рекомендации знакомых? А они в этом разбираются? Наверняка нет. Поэтому как не профессионалу оценить качество услуги? Например такси? Просто. Если таксист приехал на ржавой девятке, это плохой таксист, а если на свежем Фольксвагене, но выше шансы что хороший.
Вы предлагаете оценивать квалификацию специалиста по рабочему инструменту?
Именно так. Других вариантов у человека, который в этом деле ноль, нет.
Но ведь, если снова перейти к таксистам, на ржавой девятке мог приехать таксист, который имеет свою Ауди, но сегодня он ее поставил на обслуживание и поэтому он пересел на свою же девятку, которую он обычно использует для поездок на дачу. А на Фольксе приехал наемный водитель, который сел на него только сегодня. А сел сегодня потому, что он дeбил( и не имеет ни Ауди, ни девятки, ни дачи) и его только позавчера выгнали из другой фирмы такси. По-моему, для начала нужно понять - на себя ли "специалист" работает? Если он от фирмы, то вероятность рукожопства близка к 100%. Если только это не фирма, специализирующаяся на премиум-классе.
Востаннє редагувалось Damien в Чет 15 жов, 2020 18:39, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Damien написав:Но ведь, если снова перейти к таксистам, на ржавой девятке мог приехать таксист, который...
Теоретически может быть все что угодно. Мы говорим про простейший индикатор. Не будет же заказчик задавать вопросы про таблицу селективности дифавтоматов от Шнайдер? Теория вероятностей. Вероятность, что человек с инструментом на 5 тыс долларов окажется рукожопом или начинающим, ниже, чем человек с инструментом в 5 тыс гривен.
airmax78 написав:может лучше за 65-70к найти квартиру с нормальным ремонтом и мебелью?
нет таких квартир на такую цену. По ценам-полнейший хаотический разброд. Такое впечатление, что продавцы трёшек хотят решить все свои проблемы, связанные с разъездом, с нулевой тратой собственных денег. А продавцы однушек в то же время хотят въехать в трёшку, доложив всего 10-20 тыс долл, получив плюс 50-60 метров. Например https://www.olx.ua/obyavlenie/bez-komis ... 250bef42e6
Хотя по -любому такой суммы нет. Только кредит. Без потерь в сравнении с нынешними тратами это 400 000 под 18% на 8 лет...10 000 мес.
Сержик, а вам площадь 90-100 метров критично необходима? А то вы смотрите в таких спорных местах, где без машины будет сложно. Может прошерстить метраж поменьше, но ближе к метро? Типа такого: http://fn.ua/view.php?ad_id=13556522 http://www.asnu.net/objects/73243/ Ремонты там конечно подгулявшие, но ничего криминального на фотках не видно. Можно вселятся и потихоньку наводить марафет. Дома не сильно старые и под боком куча транспорта, во все стороны.
Damien написав:Но ведь, если снова перейти к таксистам, на ржавой девятке мог приехать таксист, который...
Теоретически может быть все что угодно. Мы говорим про простейший индикатор. Не будет же заказчик задавать вопросы про таблицу селективности дифавтоматов от Шнайдер? Теория вероятностей. Вероятность, что человек с инструментом на 5 тыс долларов окажется рукожопом или начинающим, ниже, чем человек с инструментом в 5 тыс гривен.
Я привел свой индикатор, который по моему мнению показывает точнее. Я никогда не звоню на фирму заказать услугу, если эту услугу может осилить частник(сам или с помощниками), если для выполнения этой услуги не надо покупать инструмент или оборудование по стоимости равное космическому кораблю. А по ремонту квартир - это вообще любая услуга. Цепочка рассуждений: 1) На фирме человек получает только процент, т.е. гораздо меньше частника 2) Если он получает меньше, то и делает хуже. И скорее всего лучше не сможет сделать даже за большие деньги. 3) Если он получает меньше, но его это устраивает, то он либо тупой, либо рукожоп. Оба варианта мне не подходят