Додано: Чет 15 жов, 2020 18:38

Vlad442 написав: Damien написав: Vlad442 написав: Почему возник этот вопрос - как вы нашли этого электрика? По рекомендации знакомых? А они в этом разбираются? Наверняка нет. Поэтому как не профессионалу оценить качество услуги? Например такси? Просто. Если таксист приехал на ржавой девятке, это плохой таксист, а если на свежем Фольксвагене, но выше шансы что хороший. Почему возник этот вопрос - как вы нашли этого электрика? По рекомендации знакомых? А они в этом разбираются? Наверняка нет. Поэтому как не профессионалу оценить качество услуги? Например такси? Просто.

Вы предлагаете оценивать квалификацию специалиста по рабочему инструменту? Вы предлагаете оценивать квалификацию специалиста по рабочему инструменту?

Именно так. Других вариантов у человека, который в этом деле ноль, нет. Именно так. Других вариантов у человека, который в этом деле ноль, нет.

Но ведь, если снова перейти к таксистам, на ржавой девятке мог приехать таксист, который имеет свою Ауди, но сегодня он ее поставил на обслуживание и поэтому он пересел на свою же девятку, которую он обычно использует для поездок на дачу.А на Фольксе приехал наемный водитель, который сел на него только сегодня. А сел сегодня потому, что он дeбил( и не имеет ни Ауди, ни девятки, ни дачи) и его только позавчера выгнали из другой фирмы такси.По-моему, для начала нужно понять - на себя ли "специалист" работает? Если он от фирмы, то вероятность рукожопства близка к 100%. Если только это не фирма, специализирующаяся на премиум-классе.