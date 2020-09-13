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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 15 жов, 2020 19:21
Но фото ремонта airmax78
, хотелось бы увидеть
Столько разговоров, столько разговоров
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Чет 15 жов, 2020 19:28
Vlad442 написав:
То есть внутренние блоки, вентрешетки, ревизионные люки дизайнеры расставляют от фонаря? Как они рисуют щиток, если не знают его размеры? Как понимают, можно ли и насколько просто подвести канализацию к тому месту, где они нарисуют унитаз или стиралку? Кто составляет чистовой вариант проекта? Или прораб на месте на глазок?
На какой глазок? По месту все определяется. Слава Богу, если ваш дизайнер учтет хотя бы где у вас канализационная труба при расстановке сантехники. А размеры щитка дизайнера вообще не волнуют.
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Додано: Чет 15 жов, 2020 19:39
pesikot написав:
Но фото ремонта airmax78
, хотелось бы увидеть
Столько разговоров, столько разговоров
Грешно смеяться над полтосиками,вам мама не говорила?
А можно вы это дело где-то в другом месте оформите?
Тема точно не про фантазии и развода на бабки особо одарённых понаехов.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Чет 15 жов, 2020 19:39
Damien написав: Vlad442 написав:
Теоретически может быть все что угодно. Мы говорим про простейший индикатор
. Не будет же заказчик задавать вопросы про таблицу селективности дифавтоматов от Шнайдер? Теория вероятностей. Вероятность, что человек с инструментом на 5 тыс долларов окажется рукожопом или начинающим, ниже, чем человек с инструментом в 5 тыс гривен.
Я привел свой индикатор, который по моему мнению показывает точнее. Я никогда не звоню на фирму заказать услугу, если эту услугу может осилить частник(сам или с помощниками), если для выполнения этой услуги не надо покупать инструмент или оборудование по стоимости равное космическому кораблю. А по ремонту квартир - это вообще любая услуга.
Цепочка рассуждений:
1) На фирме человек получает только процент, т.е. гораздо меньше частника
2) Если он получает меньше, то и делает хуже. И скорее всего лучше не сможет сделать даже за большие деньги.
3) Если он получает меньше, но его это устраивает, то он либо тупой, либо рукожоп. Оба варианта мне не подходят
На фирме у него может быть полная загрузка каждый день, а не от заказа к заказу. Если бы на фирмах рукожопы работали - некому было бы делать модные мопы в Тарянах и Тетрисах.
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Додано: Чет 15 жов, 2020 19:40
Поскотчянин астанавись!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Чет 15 жов, 2020 19:44
somilitark написав: pesikot написав:
Но фото ремонта airmax78
, хотелось бы увидеть
Столько разговоров, столько разговоров
Грешно смеяться над полтосиками,вам мама не говорила?
А можно вы это дело где-то в другом месте оформите?
Тема точно не про фантазии и развода на бабки особо одарённых понаехов.
Ну сжальтесь, Сомик. На рынке разброд и шатание. Обсуждать нечего. А ремонт сейчас стоит как полквартиры. И тема эта важна для многих.
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Додано: Чет 15 жов, 2020 19:46
somilitark написав:
Поскотчянин астанавись!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Злой ты. Не место красит человека.
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Додано: Чет 15 жов, 2020 19:47
airmax78 написав: somilitark написав: pesikot написав:
Но фото ремонта airmax78
, хотелось бы увидеть
Столько разговоров, столько разговоров
Грешно смеяться над полтосиками,вам мама не говорила?
А можно вы это дело где-то в другом месте оформите?
Тема точно не про фантазии и развода на бабки особо одарённых понаехов.
Ну сжальтесь, Сомик. На рынке разброд и шатание. Обсуждать нечего. А ремонт сейчас стоит как полквартиры. И тема эта важна для многих.
Ну так идите в соответствующее место,вы в состоянии прочитать название темы?
Ремонт вы не закончите,бросите ввалив сотку зелени,а потом будете ещё 5 лет плакать,зачем всё это было,в первую очередь будете плакать за деньгами и обвинять всех вокруг,но только не маленького мальчика из поскота.
Вот вам резюме этого всего пустого трёпа,пока вы как по маслоу на первой вершине,сомневаюсь,что до 4-й дойдёте
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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