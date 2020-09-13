RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5411541254135414

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 193
зростуть більш як на 10%
5%
10
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
37
знизяться в межах 10%
26%
51
знизяться на 10-25%
29%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 193
Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 19:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Но фото ремонта airmax78, хотелось бы увидеть
Столько разговоров, столько разговоров :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5404
З нами з: 31.08.09
Подякував: 353 раз.
Подякували: 1081 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 19:28

  Vlad442 написав:То есть внутренние блоки, вентрешетки, ревизионные люки дизайнеры расставляют от фонаря? Как они рисуют щиток, если не знают его размеры? Как понимают, можно ли и насколько просто подвести канализацию к тому месту, где они нарисуют унитаз или стиралку? Кто составляет чистовой вариант проекта? Или прораб на месте на глазок?

На какой глазок? По месту все определяется. Слава Богу, если ваш дизайнер учтет хотя бы где у вас канализационная труба при расстановке сантехники. А размеры щитка дизайнера вообще не волнуют.
airmax78
 
Повідомлень: 36330
З нами з: 25.10.12
Подякував: 887 раз.
Подякували: 4323 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 19:39

  pesikot написав:Но фото ремонта airmax78, хотелось бы увидеть
Столько разговоров, столько разговоров :)

Грешно смеяться над полтосиками,вам мама не говорила?

А можно вы это дело где-то в другом месте оформите?
Тема точно не про фантазии и развода на бабки особо одарённых понаехов.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11541
З нами з: 30.12.09
Подякував: 357 раз.
Подякували: 2842 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 19:39

  Damien написав:
  Vlad442 написав:Теоретически может быть все что угодно. Мы говорим про простейший индикатор. Не будет же заказчик задавать вопросы про таблицу селективности дифавтоматов от Шнайдер? Теория вероятностей. Вероятность, что человек с инструментом на 5 тыс долларов окажется рукожопом или начинающим, ниже, чем человек с инструментом в 5 тыс гривен.

Я привел свой индикатор, который по моему мнению показывает точнее. Я никогда не звоню на фирму заказать услугу, если эту услугу может осилить частник(сам или с помощниками), если для выполнения этой услуги не надо покупать инструмент или оборудование по стоимости равное космическому кораблю. А по ремонту квартир - это вообще любая услуга.
Цепочка рассуждений:
1) На фирме человек получает только процент, т.е. гораздо меньше частника
2) Если он получает меньше, то и делает хуже. И скорее всего лучше не сможет сделать даже за большие деньги.
3) Если он получает меньше, но его это устраивает, то он либо тупой, либо рукожоп. Оба варианта мне не подходят

На фирме у него может быть полная загрузка каждый день, а не от заказа к заказу. Если бы на фирмах рукожопы работали - некому было бы делать модные мопы в Тарянах и Тетрисах.
airmax78
 
Повідомлень: 36330
З нами з: 25.10.12
Подякував: 887 раз.
Подякували: 4323 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 19:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Поскотчянин астанавись!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11541
З нами з: 30.12.09
Подякував: 357 раз.
Подякували: 2842 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 19:44

  somilitark написав:
  pesikot написав:Но фото ремонта airmax78, хотелось бы увидеть
Столько разговоров, столько разговоров :)

Грешно смеяться над полтосиками,вам мама не говорила?

А можно вы это дело где-то в другом месте оформите?
Тема точно не про фантазии и развода на бабки особо одарённых понаехов.

Ну сжальтесь, Сомик. На рынке разброд и шатание. Обсуждать нечего. А ремонт сейчас стоит как полквартиры. И тема эта важна для многих.
airmax78
 
Повідомлень: 36330
З нами з: 25.10.12
Подякував: 887 раз.
Подякували: 4323 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 19:46

  somilitark написав:Поскотчянин астанавись!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Злой ты. Не место красит человека.
airmax78
 
Повідомлень: 36330
З нами з: 25.10.12
Подякував: 887 раз.
Подякували: 4323 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 19:47

  airmax78 написав:
  somilitark написав:
  pesikot написав:Но фото ремонта airmax78, хотелось бы увидеть
Столько разговоров, столько разговоров :)

Грешно смеяться над полтосиками,вам мама не говорила?

А можно вы это дело где-то в другом месте оформите?
Тема точно не про фантазии и развода на бабки особо одарённых понаехов.

Ну сжальтесь, Сомик. На рынке разброд и шатание. Обсуждать нечего. А ремонт сейчас стоит как полквартиры. И тема эта важна для многих.

Ну так идите в соответствующее место,вы в состоянии прочитать название темы?
Ремонт вы не закончите,бросите ввалив сотку зелени,а потом будете ещё 5 лет плакать,зачем всё это было,в первую очередь будете плакать за деньгами и обвинять всех вокруг,но только не маленького мальчика из поскота.
Вот вам резюме этого всего пустого трёпа,пока вы как по маслоу на первой вершине,сомневаюсь,что до 4-й дойдёте :lol:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11541
З нами з: 30.12.09
Подякував: 357 раз.
Подякували: 2842 раз.
 
Профіль
4
  #<1 ... 5411541254135414
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1937, 1938, 1939
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
19383 3222461
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 жов, 2020 20:15
Mavr
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 11, 12, 13
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 23:19
129 229123
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 вер, 2020 12:45
Долярчик
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 46, 47, 48
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
478 207109
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 вер, 2020 20:26
Frant

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.