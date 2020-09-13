Damien написав:

Vlad442 написав: Теоретически может быть все что угодно. Мы говорим про простейший индикатор. Не будет же заказчик задавать вопросы про таблицу селективности дифавтоматов от Шнайдер? Теория вероятностей. Вероятность, что человек с инструментом на 5 тыс долларов окажется рукожопом или начинающим, ниже, чем человек с инструментом в 5 тыс гривен. Теоретически может быть все что угодно.. Не будет же заказчик задавать вопросы про таблицу селективности дифавтоматов от Шнайдер? Теория вероятностей. Вероятность, что человек с инструментом на 5 тыс долларов окажется рукожопом или начинающим, ниже, чем человек с инструментом в 5 тыс гривен.

Я привел свой индикатор, который по моему мнению показывает точнее. Я никогда не звоню на фирму заказать услугу, если эту услугу может осилить частник(сам или с помощниками), если для выполнения этой услуги не надо покупать инструмент или оборудование по стоимости равное космическому кораблю. А по ремонту квартир - это вообще любая услуга.Цепочка рассуждений:1) На фирме человек получает только процент, т.е. гораздо меньше частника2) Если он получает меньше, то и делает хуже. И скорее всего лучше не сможет сделать даже за большие деньги.3) Если он получает меньше, но его это устраивает, то он либо тупой, либо рукожоп. Оба варианта мне не подходят