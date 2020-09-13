Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:То есть внутренние блоки, вентрешетки, ревизионные люки дизайнеры расставляют от фонаря? Как они рисуют щиток, если не знают его размеры? Как понимают, можно ли и насколько просто подвести канализацию к тому месту, где они нарисуют унитаз или стиралку? Кто составляет чистовой вариант проекта? Или прораб на месте на глазок?
На какой глазок? По месту все определяется. Слава Богу, если ваш дизайнер учтет хотя бы где у вас канализационная труба при расстановке сантехники. А размеры щитка дизайнера вообще не волнуют.
pesikot написав:Но фото ремонта airmax78, хотелось бы увидеть Столько разговоров, столько разговоров
Грешно смеяться над полтосиками,вам мама не говорила?
А можно вы это дело где-то в другом месте оформите? Тема точно не про фантазии и развода на бабки особо одарённых понаехов.
Ну сжальтесь, Сомик. На рынке разброд и шатание. Обсуждать нечего. А ремонт сейчас стоит как полквартиры. И тема эта важна для многих.
Ну так идите в соответствующее место,вы в состоянии прочитать название темы? Ремонт вы не закончите,бросите ввалив сотку зелени,а потом будете ещё 5 лет плакать,зачем всё это было,в первую очередь будете плакать за деньгами и обвинять всех вокруг,но только не маленького мальчика из поскота. Вот вам резюме этого всего пустого трёпа,пока вы как по маслоу на первой вершине,сомневаюсь,что до 4-й дойдёте
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
airmax78 написав:Ну сжальтесь, Сомик. На рынке разброд и шатание. Обсуждать нечего. А ремонт сейчас стоит как полквартиры. И тема эта важна для многих.
Ну так идите в соответствующее место,вы в состоянии прочитать название темы? Ремонт вы не закончите,бросите ввалив сотку зелени,а потом будете ещё 5 лет плакать,зачем всё это было,в первую очередь будете плакать за деньгами и обвинять всех вокруг,но только не маленького мальчика из поскота. Вот вам резюме этого всего пустого трёпа,пока вы как по маслоу на первой вершине,сомневаюсь,что до 4-й дойдёте
Специально меня дразните, чтобы я поскорее закончил. Спасибо. P.S. Правильно говорить "с поскота". Из Одессы, но с поскота, чтобы выходцу с поскота было обиднее. Вроде как он и не из Одессы (что правда).
Кількість доступного житла в Берліні скоротилось на 40-60% через «замороження» орендної плати
Влада Берліна ввела межа орендної плати, яка мала стримати ріст цін на оренду житла, однак, за думкою експертів це рішення призвело до неочікуваних наслідків
У лютому 2020 року влада Берліна ввели так званий Mietendeckel - межа орендної плати, щоб не дати Берліну піти по шляху таких міст, як Лондон і Нью-Йорк, де власники заробляють величезні суми грошей на орендарях. Уряд заявив, що заморозка була спрямована на те, щоб дати орендарям «перепочинок», в той час як Берлін прагне наростити обсяги будівництва до 20 000 нових будинків в рік, що має більш ніж в чотири рази перевищити рівень 2010 року.
Незважаючи на те, що деякі наймачі дійсно почали платити менше, знімну квартиру стало знайти набагато важче. Як пише Bloomberg з посиланням на провідну онлайн-платформу з нерухомості в Німеччині ImmoScout24, у вересні 2020 роки кількість житлових одиниць, доступних для оренди в Берліні, скоротилося на 42% в порівнянні з роком раніше. А число об'єктів, побудованих до 2014 року, які постраждали від нового законодавства, впало на 59%.
Однак закон, який зараз оскаржується в федеральному суді і ризикує бути скасованим у 2021 році, налякав орендодавців. Деякі з них продають квартири, а не здають їх за зниженими цінами. За даними ImmoScout, у вересні кількість виставлених на продаж одиниць житла в німецькій столиці зросла на 13% в порівнянні з минулим роком, а число таких будинків, побудованих до 2014 року - на 23%.
Ті, хто не може собі дозволити купувати чи не хоче купувати, часто стикається з обтяжливими контрактами або угодами на сірому ринку. Щоб уникнути втрати доходу, багато домовласників почали вимагати від орендарів підписувати договори оренди з двома різними цінами: одна буде діяти, якщо заморожування орендної плати продовжиться, а інша, більш висока цифра, буде застосовуватися заднім числом, якщо закон буде визнаний неконституційним.
airmax78 написав:Специально меня дразните, чтобы я поскорее закончил.
Год ремонту,а недавно перенесли стены и выдолбили стяжку, уже пошла теория по плинтусам,реально это быстро,...
Это его ремонт, сколько хочет - столько и делает. Плохая привычка - считать чужое время и чужие деньги.
Вы дальтоник? я кричу чтобы он плакал где-то в другом месте,а целая армия зевак подливает водички на мельницу страданий одного маленького мальчика. Обычно в 42 уже давно внуков ждут в своём, а тут только стеночку кошерно квартал переносили,петли уже посмотрел,слезу за денюжкой вытер,доллярчик 2,может даже похлеще
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.