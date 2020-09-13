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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5412541354145415

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 193
зростуть більш як на 10%
5%
10
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
37
знизяться в межах 10%
26%
51
знизяться на 10-25%
29%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 193
Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 20:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:ак они рисуют щиток, если не знают его размеры? Как понимают, можно ли и насколько просто подвести канализацию к тому месту, где они нарисуют унитаз или стиралку?

мало историй когда вспоминают дизайнера при первой замене фильтра воды? даже рабочие делают что сказали не задумываясь как потом это обслуживать...
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Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 20:24

  airmax78 написав:
  somilitark написав:
  pesikot написав:Но фото ремонта airmax78, хотелось бы увидеть
Столько разговоров, столько разговоров :)

Грешно смеяться над полтосиками,вам мама не говорила?

А можно вы это дело где-то в другом месте оформите?
Тема точно не про фантазии и развода на бабки особо одарённых понаехов.

Ну сжальтесь, Сомик. На рынке разброд и шатание. Обсуждать нечего. А ремонт сейчас стоит как полквартиры. И тема эта важна для многих.

Ну черновой электрикой за 115тыс Вы меня впечатлили на 200%. Будет о чем по пьянке рассказать)))
Электрика черновая такая штука, что ее цена не зависит от уровня ремонта. Просто провод нужного сечения укладывается в штробы и все сходится в распредкоробки и щиток.
Стоимость должна быть одинакова и в хруще и в Тарьяне. Даже в старой панельке это будет стоить дороже, т.к. бетон советский штробить подороже будет, чем современные стены из говна и палок.
Так вот, в прошлом году я (ну не именно я своими руками, конечно) занимался полной заменой проводки в 40 метровой панельной однушке. Штробилось все заново, старая проводка отключена и похоронена . Мне это обошлось около 8-9 тыс.ГРН вместе с материалом ( по проводу сечение не занижалось, автоматы все поставил хорошие, Eaton). Да, это однушка, но она имеет те же туалет, ванную, кухню, балкон(туда тоже были заведены свет и розетки), с количеством точек по розеткам не экономил. И если Ваша квартира даже в 4 раза больше по площади, то это не значит, что там в 4 раза больше ушло бы денег. Ну может в 2 раза максимум, при этом штробление там дешевле.
Damien
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 20:30

  somilitark написав:
  antey1969 написав:
  somilitark написав:Год ремонту,а недавно перенесли стены и выдолбили стяжку, уже пошла теория по плинтусам,реально это быстро,...

Это его ремонт, сколько хочет - столько и делает.
Плохая привычка - считать чужое время и чужие деньги.

Вы дальтоник? я кричу чтобы он плакал где-то в другом месте,а целая армия зевак подливает водички на мельницу страданий одного маленького мальчика.
Обычно в 42 уже давно внуков ждут в своём, а тут только стеночку кошерно квартал переносили,петли уже посмотрел,слезу за денюжкой вытер,доллярчик 2,может даже похлеще :mrgreen:

Почему вы яростный такой, Сомилитарк? Начиная с аватарки и до последней запятой. Ну глупо же заводить еще одну ветку о ремонте. А это напрямую связано со стоимостью киевской недвиги. Потому что все что у нас продают на первичке - это даже не полуфабрикат. Это заготовка квартиры. И чтобы она стала квартирой - в нее надо ввалить кучу денег и времени. Это 100% тема этой ветки. Когда снизятся нереальные цены на ремонт квартир на КРЖН?!
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 20:43

  Damien написав:Так вот, в прошлом году я (ну не именно я своими руками, конечно) занимался полной заменой проводки в 40 метровой панельной однушке. Штробилось все заново, старая проводка отключена и похоронена . Мне это обошлось около 8-9 тыс.ГРН вместе с материалом ( по проводу сечение не занижалось, автоматы все поставил хорошие, Eaton). Да, это однушка, но она имеет те же туалет, ванную, кухню, балкон(туда тоже были заведены свет и розетки), с количеством точек по розеткам не экономил. И если Ваша квартира даже в 4 раза больше по площади, то это не значит, что там в 4 раза больше ушло бы денег. Ну может в 2 раза максимум, при этом штробление там дешевле.

Вот и мне интересно
Мысли ваши поддерживаю.
Я сам делал, ну не сам, ремонт бабушатника. 26 метров, кирпич
Замена всей проводки. 5 точек в прихожей, 11 точек на кухне, 21 точка в комнате
Обошлось в 8-9 тысяч грн за всё

Учитывая, что электрики берут за точки, то прям аж интересно, шо там такого у airmax78 :)
Востаннє редагувалось pesikot в Чет 15 жов, 2020 20:52, всього редагувалось 1 раз.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 20:44

  Damien написав:Ну черновой электрикой за 115тыс Вы меня впечатлили на 200%. Будет о чем по пьянке рассказать)))
Электрика черновая такая штука, что ее цена не зависит от уровня ремонта. Просто провод нужного сечения укладывается в штробы и все сходится в распредкоробки и щиток.
Стоимость должна быть одинакова и в хруще и в Тарьяне. Даже в старой панельке это будет стоить дороже, т.к. бетон советский штробить подороже будет, чем современные стены из говна и палок.
Так вот, в прошлом году я (ну не именно я своими руками, конечно) занимался полной заменой проводки в 40 метровой панельной однушке. Штробилось все заново, старая проводка отключена и похоронена . Мне это обошлось около 8-9 тыс.ГРН вместе с материалом ( по проводу сечение не занижалось, автоматы все поставил хорошие, Eaton). Да, это однушка, но она имеет те же туалет, ванную, кухню, балкон(туда тоже были заведены свет и розетки), с количеством точек по розеткам не экономил. И если Ваша квартира даже в 4 раза больше по площади, то это не значит, что там в 4 раза больше ушло бы денег. Ну может в 2 раза максимум, при этом штробление там дешевле.

Спорить не буду. Я переплачиваю. Сознательно. У меня были предложения в 2 раза ниже по цене. Но тогда бы мне пришлось самостоятельно прорабствовать на объекте. Опыт показал, что это мало того что не эффективно, так еще и в итоге дороже выходит (с переделкой).
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 20:47

С огромным интересом и благодарностью читаю посты, касающиеся ремонтов. Лучше почитать умных людей, которые рассказывают о своем опыте и подсказывают, как лучше, чем самостоятельно наломать дров при ремонте и потом либо переделывать (что время и деньги), либо оставить как есть и постоянно натыкаться глазами на косяки (что нервы). З.Ы. Кто-то с микроцементом работал? Как он для санузла?
Natt
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 20:51

  Natt написав:С огромным интересом и благодарностью читаю посты, касающиеся ремонтов. Лучше почитать умных людей, которые рассказывают о своем опыте и подсказывают, как лучше, чем самостоятельно наломать дров при ремонте и потом либо переделывать (что время и деньги), либо оставить как есть и постоянно натыкаться глазами на косяки (что нервы). З.Ы. Кто-то с микроцементом работал? Как он для санузла?

У Геометриум на канале вышел недавно большой выпуск о декоративной штукатурке и микроцементе. Если микроцемент дороже керамогранита (а я так понял, что дороже), то не вижу в нем смысла. Когда станет дешевле - можно использовать.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 20:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Например я чудесно сэкономил на кондиционерщиках. 15К минимум. 4 раза они возвращались. Когда я понял, что дальше с ними продолжать может обернуться катастрофой - слава Богу, нашел новых. Теперь за часть монтажа плачу по второму разу.

Макс вы реально жырный тролль?
про кондиционерщиков напишите в ЛС
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 21:02

Цены на недвижимость в Европе во втором квартале продолжили рост
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Ceny-n ... zr87XhImlI

Статья на польском.
Бывалый
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 21:15

  airmax78 написав:
  Damien написав:Ну черновой электрикой за 115тыс Вы меня впечатлили на 200%. Будет о чем по пьянке рассказать)))
Электрика черновая такая штука, что ее цена не зависит от уровня ремонта. Просто провод нужного сечения укладывается в штробы и все сходится в распредкоробки и щиток.
Стоимость должна быть одинакова и в хруще и в Тарьяне. Даже в старой панельке это будет стоить дороже, т.к. бетон советский штробить подороже будет, чем современные стены из говна и палок.
Так вот, в прошлом году я (ну не именно я своими руками, конечно) занимался полной заменой проводки в 40 метровой панельной однушке. Штробилось все заново, старая проводка отключена и похоронена . Мне это обошлось около 8-9 тыс.ГРН вместе с материалом ( по проводу сечение не занижалось, автоматы все поставил хорошие, Eaton). Да, это однушка, но она имеет те же туалет, ванную, кухню, балкон(туда тоже были заведены свет и розетки), с количеством точек по розеткам не экономил. И если Ваша квартира даже в 4 раза больше по площади, то это не значит, что там в 4 раза больше ушло бы денег. Ну может в 2 раза максимум, при этом штробление там дешевле.

Спорить не буду. Я переплачиваю. Сознательно. У меня были предложения в 2 раза ниже по цене. Но тогда бы мне пришлось самостоятельно прорабствовать на объекте. Опыт показал, что это мало того что не эффективно, так еще и в итоге дороже выходит (с переделкой).

Чтоб было дешевле, штробить и делать разводку должны 2 разных человека. Тот, кто укладывает - нарисовал на стенах что, где, как и ушел. Он может и штробить, но дорого. Потому, что он уже, так сказать, квалифицированный работник.
Поэтому я нашел неквалифицированного дядю подозрительного вида с болгаркой неизвестной фирмы(название бренда вытерлось еще лет 10 назад). Дяде сказал: "На стенах видишь нарисованные линии и кружочки? Так вот, там где линии - должны быть канавки, там где кружочки - делаешь ямочки. Ямочки нужны такой величины, чтобы туда помещался подрозетник". И дал ему один подрозетник, чтоб мог мерить, но украсть количество было невозможно. Понятно? Понятно. Закрыл его(нет, не на замок, конечно) в пустой квартире и перекрестился.
Дядя целый день с остервенением резал, долбил, матерился. Вечером он вышел абсолютно белый от пыли. Как шахтеры черные по телевизору, так этот такой точно, только белый. Получил свои 1500 грн. и ушел довольный как слон. И мне плевать, что инструмента у него по существу нет, а про штробление с пылесосом он даже не слышал. Главное, что он сделал почти в 3 раза дешевле, чем профессиональный электрик(тоже недорогой, не привыкший к ценам "by Airmax")
Damien
 
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