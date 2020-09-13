Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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pesikot написав:Но фото ремонта airmax78, хотелось бы увидеть Столько разговоров, столько разговоров
Грешно смеяться над полтосиками,вам мама не говорила?
А можно вы это дело где-то в другом месте оформите? Тема точно не про фантазии и развода на бабки особо одарённых понаехов.
Ну сжальтесь, Сомик. На рынке разброд и шатание. Обсуждать нечего. А ремонт сейчас стоит как полквартиры. И тема эта важна для многих.
Ну черновой электрикой за 115тыс Вы меня впечатлили на 200%. Будет о чем по пьянке рассказать))) Электрика черновая такая штука, что ее цена не зависит от уровня ремонта. Просто провод нужного сечения укладывается в штробы и все сходится в распредкоробки и щиток. Стоимость должна быть одинакова и в хруще и в Тарьяне. Даже в старой панельке это будет стоить дороже, т.к. бетон советский штробить подороже будет, чем современные стены из говна и палок. Так вот, в прошлом году я (ну не именно я своими руками, конечно) занимался полной заменой проводки в 40 метровой панельной однушке. Штробилось все заново, старая проводка отключена и похоронена . Мне это обошлось около 8-9 тыс.ГРН вместе с материалом ( по проводу сечение не занижалось, автоматы все поставил хорошие, Eaton). Да, это однушка, но она имеет те же туалет, ванную, кухню, балкон(туда тоже были заведены свет и розетки), с количеством точек по розеткам не экономил. И если Ваша квартира даже в 4 раза больше по площади, то это не значит, что там в 4 раза больше ушло бы денег. Ну может в 2 раза максимум, при этом штробление там дешевле.
somilitark написав:Год ремонту,а недавно перенесли стены и выдолбили стяжку, уже пошла теория по плинтусам,реально это быстро,...
Это его ремонт, сколько хочет - столько и делает. Плохая привычка - считать чужое время и чужие деньги.
Вы дальтоник? я кричу чтобы он плакал где-то в другом месте,а целая армия зевак подливает водички на мельницу страданий одного маленького мальчика. Обычно в 42 уже давно внуков ждут в своём, а тут только стеночку кошерно квартал переносили,петли уже посмотрел,слезу за денюжкой вытер,доллярчик 2,может даже похлеще
Почему вы яростный такой, Сомилитарк? Начиная с аватарки и до последней запятой. Ну глупо же заводить еще одну ветку о ремонте. А это напрямую связано со стоимостью киевской недвиги. Потому что все что у нас продают на первичке - это даже не полуфабрикат. Это заготовка квартиры. И чтобы она стала квартирой - в нее надо ввалить кучу денег и времени. Это 100% тема этой ветки. Когда снизятся нереальные цены на ремонт квартир на КРЖН?!
Damien написав:Так вот, в прошлом году я (ну не именно я своими руками, конечно) занимался полной заменой проводки в 40 метровой панельной однушке. Штробилось все заново, старая проводка отключена и похоронена . Мне это обошлось около 8-9 тыс.ГРН вместе с материалом ( по проводу сечение не занижалось, автоматы все поставил хорошие, Eaton). Да, это однушка, но она имеет те же туалет, ванную, кухню, балкон(туда тоже были заведены свет и розетки), с количеством точек по розеткам не экономил. И если Ваша квартира даже в 4 раза больше по площади, то это не значит, что там в 4 раза больше ушло бы денег. Ну может в 2 раза максимум, при этом штробление там дешевле.
Вот и мне интересно Мысли ваши поддерживаю. Я сам делал, ну не сам, ремонт бабушатника. 26 метров, кирпич Замена всей проводки. 5 точек в прихожей, 11 точек на кухне, 21 точка в комнате Обошлось в 8-9 тысяч грн за всё
Учитывая, что электрики берут за точки, то прям аж интересно, шо там такого у airmax78
Востаннє редагувалось pesikot в Чет 15 жов, 2020 20:52, всього редагувалось 1 раз.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Damien написав:Ну черновой электрикой за 115тыс Вы меня впечатлили на 200%. Будет о чем по пьянке рассказать))) Электрика черновая такая штука, что ее цена не зависит от уровня ремонта. Просто провод нужного сечения укладывается в штробы и все сходится в распредкоробки и щиток. Стоимость должна быть одинакова и в хруще и в Тарьяне. Даже в старой панельке это будет стоить дороже, т.к. бетон советский штробить подороже будет, чем современные стены из говна и палок. Так вот, в прошлом году я (ну не именно я своими руками, конечно) занимался полной заменой проводки в 40 метровой панельной однушке. Штробилось все заново, старая проводка отключена и похоронена . Мне это обошлось около 8-9 тыс.ГРН вместе с материалом ( по проводу сечение не занижалось, автоматы все поставил хорошие, Eaton). Да, это однушка, но она имеет те же туалет, ванную, кухню, балкон(туда тоже были заведены свет и розетки), с количеством точек по розеткам не экономил. И если Ваша квартира даже в 4 раза больше по площади, то это не значит, что там в 4 раза больше ушло бы денег. Ну может в 2 раза максимум, при этом штробление там дешевле.
Спорить не буду. Я переплачиваю. Сознательно. У меня были предложения в 2 раза ниже по цене. Но тогда бы мне пришлось самостоятельно прорабствовать на объекте. Опыт показал, что это мало того что не эффективно, так еще и в итоге дороже выходит (с переделкой).
С огромным интересом и благодарностью читаю посты, касающиеся ремонтов. Лучше почитать умных людей, которые рассказывают о своем опыте и подсказывают, как лучше, чем самостоятельно наломать дров при ремонте и потом либо переделывать (что время и деньги), либо оставить как есть и постоянно натыкаться глазами на косяки (что нервы). З.Ы. Кто-то с микроцементом работал? Как он для санузла?
Natt написав:С огромным интересом и благодарностью читаю посты, касающиеся ремонтов. Лучше почитать умных людей, которые рассказывают о своем опыте и подсказывают, как лучше, чем самостоятельно наломать дров при ремонте и потом либо переделывать (что время и деньги), либо оставить как есть и постоянно натыкаться глазами на косяки (что нервы). З.Ы. Кто-то с микроцементом работал? Как он для санузла?
У Геометриум на канале вышел недавно большой выпуск о декоративной штукатурке и микроцементе. Если микроцемент дороже керамогранита (а я так понял, что дороже), то не вижу в нем смысла. Когда станет дешевле - можно использовать.
airmax78 написав:Например я чудесно сэкономил на кондиционерщиках. 15К минимум. 4 раза они возвращались. Когда я понял, что дальше с ними продолжать может обернуться катастрофой - слава Богу, нашел новых. Теперь за часть монтажа плачу по второму разу.
Макс вы реально жырный тролль? про кондиционерщиков напишите в ЛС
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Damien написав:Ну черновой электрикой за 115тыс Вы меня впечатлили на 200%. Будет о чем по пьянке рассказать))) Электрика черновая такая штука, что ее цена не зависит от уровня ремонта. Просто провод нужного сечения укладывается в штробы и все сходится в распредкоробки и щиток. Стоимость должна быть одинакова и в хруще и в Тарьяне. Даже в старой панельке это будет стоить дороже, т.к. бетон советский штробить подороже будет, чем современные стены из говна и палок. Так вот, в прошлом году я (ну не именно я своими руками, конечно) занимался полной заменой проводки в 40 метровой панельной однушке. Штробилось все заново, старая проводка отключена и похоронена . Мне это обошлось около 8-9 тыс.ГРН вместе с материалом ( по проводу сечение не занижалось, автоматы все поставил хорошие, Eaton). Да, это однушка, но она имеет те же туалет, ванную, кухню, балкон(туда тоже были заведены свет и розетки), с количеством точек по розеткам не экономил. И если Ваша квартира даже в 4 раза больше по площади, то это не значит, что там в 4 раза больше ушло бы денег. Ну может в 2 раза максимум, при этом штробление там дешевле.
Спорить не буду. Я переплачиваю. Сознательно. У меня были предложения в 2 раза ниже по цене. Но тогда бы мне пришлось самостоятельно прорабствовать на объекте. Опыт показал, что это мало того что не эффективно, так еще и в итоге дороже выходит (с переделкой).
Чтоб было дешевле, штробить и делать разводку должны 2 разных человека. Тот, кто укладывает - нарисовал на стенах что, где, как и ушел. Он может и штробить, но дорого. Потому, что он уже, так сказать, квалифицированный работник. Поэтому я нашел неквалифицированного дядю подозрительного вида с болгаркой неизвестной фирмы(название бренда вытерлось еще лет 10 назад). Дяде сказал: "На стенах видишь нарисованные линии и кружочки? Так вот, там где линии - должны быть канавки, там где кружочки - делаешь ямочки. Ямочки нужны такой величины, чтобы туда помещался подрозетник". И дал ему один подрозетник, чтоб мог мерить, но украсть количество было невозможно. Понятно? Понятно. Закрыл его(нет, не на замок, конечно) в пустой квартире и перекрестился. Дядя целый день с остервенением резал, долбил, матерился. Вечером он вышел абсолютно белый от пыли. Как шахтеры черные по телевизору, так этот такой точно, только белый. Получил свои 1500 грн. и ушел довольный как слон. И мне плевать, что инструмента у него по существу нет, а про штробление с пылесосом он даже не слышал. Главное, что он сделал почти в 3 раза дешевле, чем профессиональный электрик(тоже недорогой, не привыкший к ценам "by Airmax")