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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 54145415541654175418>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 193
зростуть більш як на 10%
5%
10
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
37
знизяться в межах 10%
26%
51
знизяться на 10-25%
29%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 193
Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 21:23

  Faceless написав:
Kostia написав:Сержик, никому не верь, только что сделал ремонт в санузлах, 41 000 грн, в эту сумму не включены стоимость ванной, унитаза и смесителей
Ремонт ремонту рознь. Вы просто обновляли ремонт или делали с нуля в санузле с голыми стенами и без разводки? Унитаз напольный или подвесной? Еще всякие редукторы, аквастопы и проч.

Такого ремонта как сделал я, сержику хватит с запасом, делал с 0 в новострое
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 21:28

  hume написав:
  Первый написав:Таке враження що всі вже втратили цінові орієнтири.

Ремонт тисяч на 30 + дол США називають економом. Вражений Вами хлопці.

Ростем.

Давно вас не было.

Кстати крышу посносило не только у продавцов кржн, был в ауди, q3 46куевро и дороже. Кажется специфика Украины в том, что если хочешь выгодно что то купить нужно ждать крупного пздца

И кто сейчас там хоть шото по таким ценам покупает, кроме Q8-$Q8, и обслуживает там не нульцевое ихнее авто, при цене нормочаса как где нибудь в приМанхэттэнье?
В отличии от рынка битков с США,рынок битых(хоть кривых по докам) квартир постройки годов так 14-17г.г. по цене %10-15 от цены свежеотстроенной на ЛУ или Антоновича отсутствует.
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 21:31

  Damien написав:
  airmax78 написав:Спорить не буду. Я переплачиваю. Сознательно. У меня были предложения в 2 раза ниже по цене. Но тогда бы мне пришлось самостоятельно прорабствовать на объекте. Опыт показал, что это мало того что не эффективно, так еще и в итоге дороже выходит (с переделкой).

Чтоб было дешевле, штробить и делать разводку должны 2 разных человека. Тот, кто укладывает - нарисовал на стенах что, где, как и ушел. Он может и штробить, но дорого. Потому, что он уже, так сказать, квалифицированный работник.
Поэтому я нашел неквалифицированного дядю подозрительного вида с болгаркой неизвестной фирмы(название бренда вытерлось еще лет 10 назад). Дяде сказал: "На стенах видишь нарисованные линии и кружочки? Так вот, там где линии - должны быть канавки, там где кружочки - делаешь ямочки. Ямочки нужны такой величины, чтобы туда помещался подрозетник". И дал ему один подрозетник, чтоб мог мерить, но украсть количество было невозможно. Понятно? Понятно. Закрыл его(нет, не на замок, конечно) в пустой квартире и перекрестился.
Дядя целый день с остервенением резал, долбил, матерился. Вечером он вышел абсолютно белый от пыли. Как шахтеры черные по телевизору, так этот такой точно, только белый. Получил свои 1500 грн. и ушел довольный как слон. И мне плевать, что инструмента у него по существу нет, а про штробление с пылесосом он даже не слышал. Главное, что он сделал почти в 3 раза дешевле, чем профессиональный электрик(тоже недорогой, не привыкший к ценам "by Airmax")

Не, схема явно не для меня. Посчитал: 127 точек (розетки, выключатели, подрозетники под терморегуляторы внутрипольных конвекторов и теплых полов), 6 ниш под светильники для подсветки пола. Вроде как 1700м кабеля силового и где-то 900м витой пары. Но отчет еще не получил.
PS Когда вы разделяете одну работу на двух человек к одного из них сразу появляется повод списать все косяки на работу второго.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 21:41

  airmax78 написав:
  Damien написав:
  airmax78 написав:Спорить не буду. Я переплачиваю. Сознательно. У меня были предложения в 2 раза ниже по цене. Но тогда бы мне пришлось самостоятельно прорабствовать на объекте. Опыт показал, что это мало того что не эффективно, так еще и в итоге дороже выходит (с переделкой).

Чтоб было дешевле, штробить и делать разводку должны 2 разных человека. Тот, кто укладывает - нарисовал на стенах что, где, как и ушел. Он может и штробить, но дорого. Потому, что он уже, так сказать, квалифицированный работник.
Поэтому я нашел неквалифицированного дядю подозрительного вида с болгаркой неизвестной фирмы(название бренда вытерлось еще лет 10 назад). Дяде сказал: "На стенах видишь нарисованные линии и кружочки? Так вот, там где линии - должны быть канавки, там где кружочки - делаешь ямочки. Ямочки нужны такой величины, чтобы туда помещался подрозетник". И дал ему один подрозетник, чтоб мог мерить, но украсть количество было невозможно. Понятно? Понятно. Закрыл его(нет, не на замок, конечно) в пустой квартире и перекрестился.
Дядя целый день с остервенением резал, долбил, матерился. Вечером он вышел абсолютно белый от пыли. Как шахтеры черные по телевизору, так этот такой точно, только белый. Получил свои 1500 грн. и ушел довольный как слон. И мне плевать, что инструмента у него по существу нет, а про штробление с пылесосом он даже не слышал. Главное, что он сделал почти в 3 раза дешевле, чем профессиональный электрик(тоже недорогой, не привыкший к ценам "by Airmax")

Не, схема явно не для меня. Посчитал: 127 точек (розетки, выключатели, подрозетники под терморегуляторы внутрипольных конвекторов и теплых полов), 6 ниш под светильники для подсветки пола. Вроде как 1700м кабеля силового и где-то 900м витой пары. Но отчет еще не получил.
PS Когда вы разделяете одну работу на двух человек к одного из них сразу появляется повод списать все косяки на работу второго.


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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 21:41

  airmax78 написав:Не, схема явно не для меня. Посчитал: 127 точек (розетки, выключатели, подрозетники под терморегуляторы внутрипольных конвекторов и теплых полов), 6 ниш под светильники для подсветки пола. Вроде как 1700м кабеля силового и где-то 900м витой пары. Но отчет еще не получил.
PS Когда вы разделяете одну работу на двух человек к одного из них сразу появляется повод списать все косяки на работу второго.

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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 21:43

  airmax78 написав:Не, схема явно не для меня. Посчитал: 127 точек (розетки, выключатели, подрозетники под терморегуляторы внутрипольных конвекторов и теплых полов), 6 ниш под светильники для подсветки пола. Вроде как 1700м кабеля силового и где-то 900м витой пары. Но отчет еще не получил.
PS Когда вы разделяете одну работу на двух человек к одного из них сразу появляется повод списать все косяки на работу второго.

Прораб профи.
127 точек применив навыки МВА посчитать можно.
А вот Макса с рулеткой в зубах, вымеряющего 1700м кабеля силового и 900м витой пары не представляю.
А как пацаны на сантехфитингах оторвутся :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 21:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Че-то я очкую, ребята. Сейчас еще Микола придет. И капец.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 21:45

  UA написав:А как пацаны на сантехфитингах оторвутся :mrgreen:

Полтосик свиснут только на материалах,это реально клиника деревянного в жизни понаеха, с выпученными глазами от всяких клоунов с ютуба :P
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 21:45

  UA написав:
  airmax78 написав:Не, схема явно не для меня. Посчитал: 127 точек (розетки, выключатели, подрозетники под терморегуляторы внутрипольных конвекторов и теплых полов), 6 ниш под светильники для подсветки пола. Вроде как 1700м кабеля силового и где-то 900м витой пары. Но отчет еще не получил.
PS Когда вы разделяете одну работу на двух человек к одного из них сразу появляется повод списать все косяки на работу второго.

Прораб профи.
127 точек применив навыки МВА посчитать можно.
А вот Макса с рулеткой в зубах, вымеряющего 1700м кабеля силового и 900м витой пары не представляю.
А как пацаны на сантехфитингах оторвутся :mrgreen:

Посчитать метраж кабеля не сложно. Мне с точностью до метра не нужно. Сойдет с точностью до 50 м.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 21:46

  airmax78 написав:Че-то я очкую, ребята. Сейчас еще Микола придет. И капец.

Макс, крепление для кабеля 20 000 стоило или дороже? :mrgreen:
UA
 
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