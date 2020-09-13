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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 15 жов, 2020 21:23
Faceless написав:
Kostia написав:Сержик, никому не верь, только что сделал ремонт в санузлах, 41 000 грн, в эту сумму не включены стоимость ванной, унитаза и смесителей
Ремонт ремонту рознь. Вы просто обновляли ремонт или делали с нуля в санузле с голыми стенами и без разводки? Унитаз напольный или подвесной? Еще всякие редукторы, аквастопы и проч.
Такого ремонта как сделал я, сержику хватит с запасом, делал с 0 в новострое
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Додано: Чет 15 жов, 2020 21:28
hume написав: Первый написав:
Таке враження що всі вже втратили цінові орієнтири.
Ремонт тисяч на 30 + дол США називають економом. Вражений Вами хлопці.
Ростем.
Давно вас не было.
Кстати крышу посносило не только у продавцов кржн, был в ауди, q3 46куевро и дороже. Кажется специфика Украины в том, что если хочешь выгодно что то купить нужно ждать крупного пздца
И кто сейчас там хоть шото по таким ценам покупает, кроме Q8-$Q8, и обслуживает там не нульцевое ихнее авто, при цене нормочаса как где нибудь в приМанхэттэнье?
В отличии от рынка битков с США,рынок битых(хоть кривых по докам) квартир постройки годов так 14-17г.г. по цене %10-15 от цены свежеотстроенной на ЛУ или Антоновича отсутствует.
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Додано: Чет 15 жов, 2020 21:31
Damien написав: airmax78 написав:
Спорить не буду. Я переплачиваю. Сознательно. У меня были предложения в 2 раза ниже по цене. Но тогда бы мне пришлось самостоятельно прорабствовать на объекте. Опыт показал, что это мало того что не эффективно, так еще и в итоге дороже выходит (с переделкой).
Чтоб было дешевле, штробить и делать разводку должны 2 разных человека. Тот, кто укладывает - нарисовал на стенах что, где, как и ушел. Он может и штробить, но дорого. Потому, что он уже, так сказать, квалифицированный работник.
Поэтому я нашел неквалифицированного дядю подозрительного вида с болгаркой неизвестной фирмы(название бренда вытерлось еще лет 10 назад). Дяде сказал: "На стенах видишь нарисованные линии и кружочки? Так вот, там где линии - должны быть канавки, там где кружочки - делаешь ямочки. Ямочки нужны такой величины, чтобы туда помещался подрозетник". И дал ему один подрозетник, чтоб мог мерить, но украсть количество было невозможно. Понятно? Понятно. Закрыл его(нет, не на замок, конечно) в пустой квартире и перекрестился.
Дядя целый день с остервенением резал, долбил, матерился. Вечером он вышел абсолютно белый от пыли. Как шахтеры черные по телевизору, так этот такой точно, только белый. Получил свои 1500 грн. и ушел довольный как слон. И мне плевать, что инструмента у него по существу нет, а про штробление с пылесосом он даже не слышал. Главное, что он сделал почти в 3 раза дешевле, чем профессиональный электрик(тоже недорогой, не привыкший к ценам "by Airmax")
Не, схема явно не для меня. Посчитал: 127 точек (розетки, выключатели, подрозетники под терморегуляторы внутрипольных конвекторов и теплых полов), 6 ниш под светильники для подсветки пола. Вроде как 1700м кабеля силового и где-то 900м витой пары. Но отчет еще не получил.
PS Когда вы разделяете одну работу на двух человек к одного из них сразу появляется повод списать все косяки на работу второго.
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Додано: Чет 15 жов, 2020 21:41
airmax78 написав: Damien написав: airmax78 написав:
Спорить не буду. Я переплачиваю. Сознательно. У меня были предложения в 2 раза ниже по цене. Но тогда бы мне пришлось самостоятельно прорабствовать на объекте. Опыт показал, что это мало того что не эффективно, так еще и в итоге дороже выходит (с переделкой).
Чтоб было дешевле, штробить и делать разводку должны 2 разных человека. Тот, кто укладывает - нарисовал на стенах что, где, как и ушел. Он может и штробить, но дорого. Потому, что он уже, так сказать, квалифицированный работник.
Поэтому я нашел неквалифицированного дядю подозрительного вида с болгаркой неизвестной фирмы(название бренда вытерлось еще лет 10 назад). Дяде сказал: "На стенах видишь нарисованные линии и кружочки? Так вот, там где линии - должны быть канавки, там где кружочки - делаешь ямочки. Ямочки нужны такой величины, чтобы туда помещался подрозетник". И дал ему один подрозетник, чтоб мог мерить, но украсть количество было невозможно. Понятно? Понятно. Закрыл его(нет, не на замок, конечно) в пустой квартире и перекрестился.
Дядя целый день с остервенением резал, долбил, матерился. Вечером он вышел абсолютно белый от пыли. Как шахтеры черные по телевизору, так этот такой точно, только белый. Получил свои 1500 грн. и ушел довольный как слон. И мне плевать, что инструмента у него по существу нет, а про штробление с пылесосом он даже не слышал. Главное, что он сделал почти в 3 раза дешевле, чем профессиональный электрик(тоже недорогой, не привыкший к ценам "by Airmax")
Не, схема явно не для меня. Посчитал: 127 точек (розетки, выключатели, подрозетники под терморегуляторы внутрипольных конвекторов и теплых полов), 6 ниш под светильники для подсветки пола. Вроде как 1700м кабеля силового и где-то 900м витой пары. Но отчет еще не получил.
PS Когда вы разделяете одну работу на двух человек к одного из них сразу появляется повод списать все косяки на работу второго.
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Додано: Чет 15 жов, 2020 21:41
airmax78 написав:
Не, схема явно не для меня. Посчитал: 127 точек (розетки, выключатели, подрозетники под терморегуляторы внутрипольных конвекторов и теплых полов), 6 ниш под светильники для подсветки пола. Вроде как 1700м кабеля силового и где-то 900м витой пары. Но отчет еще не получил.
PS Когда вы разделяете одну работу на двух человек к одного из них сразу появляется повод списать все косяки на работу второго.
Тут вам не секс
Поэтому, слайды, слайды
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Додано: Чет 15 жов, 2020 21:43
airmax78 написав:
Не, схема явно не для меня. Посчитал: 127 точек (розетки, выключатели, подрозетники под терморегуляторы внутрипольных конвекторов и теплых полов), 6 ниш под светильники для подсветки пола. Вроде как 1700м кабеля силового и где-то 900м витой пары. Но отчет еще не получил.
PS Когда вы разделяете одну работу на двух человек к одного из них сразу появляется повод списать все косяки на работу второго.
Прораб профи.
127 точек применив навыки МВА посчитать можно.
А вот Макса с рулеткой в зубах, вымеряющего 1700м кабеля силового и 900м витой пары не представляю.
А как пацаны на сантехфитингах оторвутся
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Додано: Чет 15 жов, 2020 21:43
Че-то я очкую, ребята. Сейчас еще Микола придет. И капец.
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airmax78
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Додано: Чет 15 жов, 2020 21:45
UA написав:
А как пацаны на сантехфитингах оторвутся
Полтосик свиснут только на материалах,это реально клиника деревянного в жизни понаеха, с выпученными глазами от всяких клоунов с ютуба
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Чет 15 жов, 2020 21:45
UA написав: airmax78 написав:
Не, схема явно не для меня. Посчитал: 127 точек (розетки, выключатели, подрозетники под терморегуляторы внутрипольных конвекторов и теплых полов), 6 ниш под светильники для подсветки пола. Вроде как 1700м кабеля силового и где-то 900м витой пары. Но отчет еще не получил.
PS Когда вы разделяете одну работу на двух человек к одного из них сразу появляется повод списать все косяки на работу второго.
Прораб профи.
127 точек применив навыки МВА посчитать можно.
А вот Макса с рулеткой в зубах, вымеряющего 1700м кабеля силового и 900м витой пары не представляю.
А как пацаны на сантехфитингах оторвутся
Посчитать метраж кабеля не сложно. Мне с точностью до метра не нужно. Сойдет с точностью до 50 м.
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Додано: Чет 15 жов, 2020 21:46
airmax78 написав:
Че-то я очкую, ребята. Сейчас еще Микола придет. И капец.
Макс, крепление для кабеля 20 000 стоило или дороже?
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