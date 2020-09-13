почти 2км кабеля и км витой пары в квартире это реально круто развезли...
а почему оптику не завели?
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Додано: Чет 15 жов, 2020 21:46
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
почти 2км кабеля и км витой пары в квартире это реально круто развезли...
а почему оптику не завели?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Чет 15 жов, 2020 21:47
ЕВРО!!!
Это кошерные,прямо самолётом из Биробиджана
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Чет 15 жов, 2020 21:48
Не сцы, показывай фотки
Тебя никто за язык не тянул
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Чет 15 жов, 2020 21:48
Ладно-ладно. Полтосик - это бОльшая часть стоимости моего ремонта. Не смогут они столько украсть. Тем более я уже вооружен знаниями переданными мне Вами, UA, Damienом. Сладкая жизнь у них закончилась.
Востаннє редагувалось airmax78 в Чет 15 жов, 2020 21:49, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 15 жов, 2020 21:49
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Тему можно переименовывать в хроники развода одного впечатлительного и доверчивого мальчика с пейсиками((((((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Чет 15 жов, 2020 21:50
Я чуть не вписался от смеха, без вас и жизнь плоха
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Чет 15 жов, 2020 21:50
Отнюдь, это он нас всех тут разводит
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Чет 15 жов, 2020 21:54
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Чет 15 жов, 2020 21:56
Макс, вы забыли - прораб профи.
20 мешков обрезков кабеля с мусорки рабочие сейчас заносят в вашу квартиру.
Скажут планировка квартиры сложная, по пол бухты в отходы идет.
Додано: Чет 15 жов, 2020 21:57
Вы тут видимо не очень давно,это всё правда,он же по фен шую делает,для себя типа,дурные деньги наколядовал(своровал),вот и верит в чухню.
Они слишком легко пришли,вот они так же и уходят,он потом ещё 1000 сообщений накидает,когда протрезвеет от того,что вышло "не так" и ничего особенного,а баблишко потрачено.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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