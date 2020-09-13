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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5415541654175418>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 193
зростуть більш як на 10%
5%
10
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
37
знизяться в межах 10%
26%
51
знизяться на 10-25%
29%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 193
Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 21:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Вроде как 1700м кабеля силового и где-то 900м витой пары

почти 2км кабеля и км витой пары в квартире это реально круто развезли...
а почему оптику не завели?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 21:47

  UA написав:
  airmax78 написав:Че-то я очкую, ребята. Сейчас еще Микола придет. И капец.

Макс, крепление для кабеля 20 000 стоило или дороже? :mrgreen:

ЕВРО!!!

Это кошерные,прямо самолётом из Биробиджана :lol: 8) :D
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 21:48

  airmax78 написав:Че-то я очкую, ребята. Сейчас еще Микола придет. И капец.

Не сцы, показывай фотки :)
Тебя никто за язык не тянул :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 21:48

  somilitark написав:
  UA написав:А как пацаны на сантехфитингах оторвутся :mrgreen:

Полтосик свиснут только на материалах,это реально клиника деревянного в жизни понаеха, с выпученными глазами от всяких клоунов с ютуба :P

Ладно-ладно. Полтосик - это бОльшая часть стоимости моего ремонта. Не смогут они столько украсть. Тем более я уже вооружен знаниями переданными мне Вами, UA, Damienом. Сладкая жизнь у них закончилась.
Востаннє редагувалось airmax78 в Чет 15 жов, 2020 21:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 21:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Тему можно переименовывать в хроники развода одного впечатлительного и доверчивого мальчика с пейсиками((((((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 21:50

  airmax78 написав: Сладкая жизнь у них закончилась.

Я чуть не вписался от смеха, без вас и жизнь плоха :mrgreen:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 21:50

  somilitark написав:Тему можно переименовывать в хроники развода одного впечатлительного и доверчивого мальчика с пейсиками((((((

Отнюдь, это он нас всех тут разводит :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 21:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Фото щитка:
Зображення
Только можно, пока, отключить здесь эти дурацкие комментарии?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 21:56

  airmax78 написав:
  UA написав:Прораб профи.
127 точек применив навыки МВА посчитать можно.
А вот Макса с рулеткой в зубах, вымеряющего 1700м кабеля силового и 900м витой пары не представляю.
А как пацаны на сантехфитингах оторвутся :mrgreen:

Посчитать метраж кабеля не сложно. Мне с точностью до метра не нужно. Сойдет с точностью до 50 м.

Макс, вы забыли - прораб профи.
20 мешков обрезков кабеля с мусорки рабочие сейчас заносят в вашу квартиру.
Скажут планировка квартиры сложная, по пол бухты в отходы идет.
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 21:57

  pesikot написав:
  somilitark написав:Тему можно переименовывать в хроники развода одного впечатлительного и доверчивого мальчика с пейсиками((((((

Отнюдь, это он нас всех тут разводит :)

Вы тут видимо не очень давно,это всё правда,он же по фен шую делает,для себя типа,дурные деньги наколядовал(своровал),вот и верит в чухню.

Они слишком легко пришли,вот они так же и уходят,он потом ещё 1000 сообщений накидает,когда протрезвеет от того,что вышло "не так" и ничего особенного,а баблишко потрачено.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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