Это что однуха совфонда?
Печаль,но покрашено в белое и наклейка вверх ногами,уже уважуха
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Додано: Чет 15 жов, 2020 21:59
Это что однуха совфонда?
Печаль,но покрашено в белое и наклейка вверх ногами,уже уважуха
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Чет 15 жов, 2020 22:01
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
А можно мне на бис фотку газоблоков и вид на курятники из деревянных хат?
Очень надо,побольше хайпа(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Чет 15 жов, 2020 22:01
Сомик, ты хоть на мою дату регистрации посмотри.
11 лет - это не очень давно ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Чет 15 жов, 2020 22:04
Вспомнилось классическое,что мудрость приходит с возрастом,но иногда старость приходит одна,думаю это к вам как нельзя лучше подходит
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Чет 15 жов, 2020 22:07
Додано: Чет 15 жов, 2020 22:14
Мда, Сомик, тебе изрядно по кумполу настучало.
То я недавно, то я давно, но без мудрости
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Чет 15 жов, 2020 22:40
Не продолжила рост, а продолжила оставаться в плюсе год к году за счет докризисного роста. Квартал к кварталу при этом - просела. Не выдавайте желаемое за действительное. Тем более, что вам даже на графике все любезно иллюстрировали...
Додано: Чет 15 жов, 2020 22:41
Додано: Чет 15 жов, 2020 22:43
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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