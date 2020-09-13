Додано: Чет 15 жов, 2020 22:01

А можно мне на бис фотку газоблоков и вид на курятники из деревянных хат?

Очень надо,побольше хайпа(((

Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.