RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5415541654175418

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 193
зростуть більш як на 10%
5%
10
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
37
знизяться в межах 10%
26%
51
знизяться на 10-25%
29%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 193
Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 21:59

  airmax78 написав:Фото щитка:
Зображення
Только можно, пока, отключить здесь эти дурацкие комментарии?


Это что однуха совфонда?

Печаль,но покрашено в белое и наклейка вверх ногами,уже уважуха :lol:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11550
З нами з: 30.12.09
Подякував: 357 раз.
Подякували: 2842 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 22:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А можно мне на бис фотку газоблоков и вид на курятники из деревянных хат?
Очень надо,побольше хайпа(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11550
З нами з: 30.12.09
Подякував: 357 раз.
Подякували: 2842 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 22:01

  somilitark написав:
  pesikot написав:
  somilitark написав:Тему можно переименовывать в хроники развода одного впечатлительного и доверчивого мальчика с пейсиками((((((

Отнюдь, это он нас всех тут разводит :)

Вы тут видимо не очень давно,это всё правда,он же по фен шую делает,для себя типа,дурные деньги наколядовал(своровал),вот и верит в чухню

Сомик, ты хоть на мою дату регистрации посмотри.
11 лет - это не очень давно ? :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5417
З нами з: 31.08.09
Подякував: 353 раз.
Подякували: 1083 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 22:04

  pesikot написав:Сомик, ты хоть на мою дату регистрации посмотри.
11 лет - это не очень давно ? :)

Вспомнилось классическое,что мудрость приходит с возрастом,но иногда старость приходит одна,думаю это к вам как нельзя лучше подходит :mrgreen:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11550
З нами з: 30.12.09
Подякував: 357 раз.
Подякували: 2842 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 22:07

  airmax78 написав:Фото щитка:
Зображення
Только можно, пока, отключить здесь эти дурацкие комментарии?


Вот брехло. Пора таки Прохожему портрет Петросяна доставать.
drevlyanin
 
Повідомлень: 178
З нами з: 01.04.20
Подякував: 106 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 22:14

  somilitark написав:
  pesikot написав:Сомик, ты хоть на мою дату регистрации посмотри.
11 лет - это не очень давно ? :)

Вспомнилось классическое,что мудрость приходит с возрастом,но иногда старость приходит одна,думаю это к вам как нельзя лучше подходит :mrgreen:

Мда, Сомик, тебе изрядно по кумполу настучало.
То я недавно, то я давно, но без мудрости
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5417
З нами з: 31.08.09
Подякував: 353 раз.
Подякували: 1083 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 22:40

  Бывалый написав:Цены на недвижимость в Европе во втором квартале продолжили рост
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Ceny-n ... zr87XhImlI

Статья на польском.


Не продолжила рост, а продолжила оставаться в плюсе год к году за счет докризисного роста. Квартал к кварталу при этом - просела. Не выдавайте желаемое за действительное. Тем более, что вам даже на графике все любезно иллюстрировали...
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7779
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1423 раз.
Подякували: 3227 раз.
 
Профіль
7
5
3
Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 22:41

  drevlyanin написав:
  airmax78 написав:Фото щитка:
Зображення
Только можно, пока, отключить здесь эти дурацкие комментарии?


Вот брехло. Пора таки Прохожему портрет Петросяна доставать.

Ой, сорян, перепутал. Это с арендной. Для меня они все на одно лицо.
Зображення
airmax78
 
Повідомлень: 36339
З нами з: 25.10.12
Подякував: 887 раз.
Подякували: 4324 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 22:43

  airmax78 написав:Фото щитка:
Зображення
Только можно, пока, отключить здесь эти дурацкие комментарии?


Зображення
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 11809
З нами з: 05.06.13
Подякував: 571 раз.
Подякували: 1202 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 22:44

Прохожий ну поздно уже, поздно. Я исправился.
airmax78
 
Повідомлень: 36339
З нами з: 25.10.12
Подякував: 887 раз.
Подякували: 4324 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 5415541654175418
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Vetal і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1937, 1938, 1939
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
19384 3222695
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 жов, 2020 20:41
Хомякоид
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 11, 12, 13
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 23:19
129 229124
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 вер, 2020 12:45
Долярчик
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 46, 47, 48
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
478 207116
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 вер, 2020 20:26
Frant

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.