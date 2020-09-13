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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 54145415541654175418>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 193
зростуть більш як на 10%
5%
10
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
37
знизяться в межах 10%
26%
51
знизяться на 10-25%
29%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 193
Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 21:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Фото щитка:
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Только можно, пока, отключить здесь эти дурацкие комментарии?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 21:56

  airmax78 написав:
  UA написав:Прораб профи.
127 точек применив навыки МВА посчитать можно.
А вот Макса с рулеткой в зубах, вымеряющего 1700м кабеля силового и 900м витой пары не представляю.
А как пацаны на сантехфитингах оторвутся :mrgreen:

Посчитать метраж кабеля не сложно. Мне с точностью до метра не нужно. Сойдет с точностью до 50 м.

Макс, вы забыли - прораб профи.
20 мешков обрезков кабеля с мусорки рабочие сейчас заносят в вашу квартиру.
Скажут планировка квартиры сложная, по пол бухты в отходы идет.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 22:07

  airmax78 написав:Фото щитка:
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Только можно, пока, отключить здесь эти дурацкие комментарии?


Вот брехло. Пора таки Прохожему портрет Петросяна доставать.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 22:41

  drevlyanin написав:
  airmax78 написав:Фото щитка:
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Только можно, пока, отключить здесь эти дурацкие комментарии?


Вот брехло. Пора таки Прохожему портрет Петросяна доставать.

Ой, сорян, перепутал. Это с арендной. Для меня они все на одно лицо.
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airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 22:43

  airmax78 написав:Фото щитка:
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Только можно, пока, отключить здесь эти дурацкие комментарии?


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"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 22:44

Прохожий ну поздно уже, поздно. Я исправился.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 22:59

Ветка сегодняшним вечером называлась "Когда начнется обвал нереальных цен на ремонт прелести Макса" :|
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 23:04

  zРадио написав:Ветка сегодняшним вечером называлась "Когда начнется обвал нереальных цен на ремонт прелести Макса" :|

На КРЖН обсуждать нечего. Скажите спасибо что было нескучно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 23:19

  airmax78 написав:Ой, сорян, перепутал. Это с арендной. Для меня они все на одно лицо.
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Судя по количеству линий, по кабелю раза в два сделал вас прораб.

ПС Передайте прорабу, что пыль убивает автоматы, их вешают уже после шпаклевки.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 23:28

  UA написав:
  airmax78 написав:Ой, сорян, перепутал. Это с арендной. Для меня они все на одно лицо.
Зображення

Судя по количеству линий, по кабелю раза в два сделал вас прораб.

Да понятное дело, что нагрел. Хотя цифры по протяженности я назвал по предвартиельной смете. По факту я еще не получил. Но я помню: 25 мешков обрезков ждут меня в квартире. О, кстати, раз у вас глаз алмаз. Вот слаботочный щит:
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airmax78
 
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