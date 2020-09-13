Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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UA написав:Прораб профи. 127 точек применив навыки МВА посчитать можно. А вот Макса с рулеткой в зубах, вымеряющего 1700м кабеля силового и 900м витой пары не представляю. А как пацаны на сантехфитингах оторвутся
Посчитать метраж кабеля не сложно. Мне с точностью до метра не нужно. Сойдет с точностью до 50 м.
Макс, вы забыли - прораб профи. 20 мешков обрезков кабеля с мусорки рабочие сейчас заносят в вашу квартиру. Скажут планировка квартиры сложная, по пол бухты в отходы идет.
airmax78 написав:Ой, сорян, перепутал. Это с арендной. Для меня они все на одно лицо.
Судя по количеству линий, по кабелю раза в два сделал вас прораб.
Да понятное дело, что нагрел. Хотя цифры по протяженности я назвал по предвартиельной смете. По факту я еще не получил. Но я помню: 25 мешков обрезков ждут меня в квартире. О, кстати, раз у вас глаз алмаз. Вот слаботочный щит: