Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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airmax78 написав:Дизайнер свою работу завершил в момент, когда я отказался от его прораба. Мой прораб кондиционеры канальные не устанавливает (как, наверное, большинство прорабов). Все остальное замыкаю на него. Пока нормально все. Совсем без участия: заплатил и забыл - не получается.
Если он передал полный комплект технической документации, включая проект на установку кондиционеров, то что могли напартачить кондиционерщики? Или он не дизайнер, а художник и все технические вопросы должен быть решать прораб?
Зачем вы брали прораба, который не может сделать все "под ключ". Кондиционерщики сделают как им удобно, а не по проекту или требованиям прораба.
Влад, признайтесь честно, вы когда-нибудь заказывали дизайн-проект? Ну какой проект на установку кондиционеров в дизайн-проекте? Но даже если бы я заказал проект кондиционирования у специализированной компании и заплатил бы за него 300 баксов, это вообще никак бы меня не спасло от руко*опов. Накосячили с прокладкой дренажей, с креплением и изоляцией фреоновых трасс, с подключением фреоновых трасс к внутренним блокам, с выставлением самих блоков в уровень (с уклоном в сторону дренажа). И самое ужасное, что скорее всего, оно бы даже все работало. А вылезло бы боком только через месяцы после завершения всех работ, а может и годы, в зависимости от интенсивности эксплуатации.
Да фигня это все. У меня скромный уруру-сарару долбо-бы за 250 баксов еще в 2007 подключили через ж***. Это выяснилось лет через 6, когда пришли адекватные люди делать ежегодную чистку смазку и узнав, что внешний блок бъется током, немного удивились, и все переделали как нужно было с самого начала. Но работает пока курилка.
Востаннє редагувалось adeges в Чет 15 жов, 2020 23:59, всього редагувалось 1 раз.
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Ладно, все, прекращаю оффтопить про ремонт до его окончания (никогда по Сомику). Как закончу: выложу все. Сметы, фотки, виртуальный тур. Вместе посмеемся или всплакнем. А может кому понравится - так я ее еще и продам.
adeges написав: 115 за 115 м? Дорого. У меня получилось 500 грн за метр. Семейный подряд, папа, сын и племянник. 10 рабочих дней. Правда 3 года назад плюс там еще немного провода электрик потырил. По моим прикидкам не больше чем на 10% от купленного объема.
вот как раз за последние 2 года цены у отделочников (плиточники, маляра, ел.сантехника) выросли в 1,5-2 раза
В грн не выросла даже. Как была плитка по 300, так и сейчас. И по электрике то же самое примерно вышло. Был ремонт в этом году и 2 года назад
То что выросла, это безспорно. У меня ооооочень долгий и ремонт и поэтому я наблюдаю цены одних и тех же людей во времени. Малярка и плитка. Просто потеешь. Пока мазали стены в 2018, рассказывали о покраске по 60 грн м2. Пока дошли до покраски (осенью 2019) покраска стала 100 и только по боооольшому блату (и с оглядкой на объем) согласились на 80, но 65 за мп. С такими расценками потолок в одной комнате мне стал в 7500. Плитка перешла с 2019 в 2020 год с 250 до 350 грн. Так что енто правда жизни.
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California