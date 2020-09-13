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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5415541654175418>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 193
зростуть більш як на 10%
5%
10
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
37
знизяться в межах 10%
26%
51
знизяться на 10-25%
29%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 193
Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 23:33

  UA написав:ПС Передайте прорабу, что пыль убивает автоматы, их вешают уже после шпаклевки.

Обязательно. Представляю как у него глаза округлятся.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 23:40

  airmax78 написав: О, кстати, раз у вас глаз алмаз. Вот слаботочный щит:
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У вас в квартире будет 8 смарт ТВ + Wi-Fi фобия?
Накуя столько?
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 23:42

Человек, который меня по слаботочным сетям консультировал сказал - надо. А я спорить с профессионалами не привык.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 23:46

  airmax78 написав:
  UA написав:ПС Передайте прорабу, что пыль убивает автоматы, их вешают уже после шпаклевки.

Обязательно. Представляю как у него глаза округлятся.

Как показала практика, после выхода автоматов из строя, можно жить и без них.
Но у тебя квартира - другой уровень, все вложения в ремонт увеличивают стоимость бетонометров кратно из за локации.

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Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 23:55

  Vlad442 написав:Почему популярна белая краска? Потому что она не выгорает и эту операцию можно сделать и через несколько лет при очередной перестановке мебели.


Главное преимущество белой краски, и оно же единственное, что ее можно гарантированно купить такую же через 5 лет.

А вот с колерованием начинаются нюансы.
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adeges
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 23:58

  adeges написав:
  Vlad442 написав:Почему популярна белая краска? Потому что она не выгорает и эту операцию можно сделать и через несколько лет при очередной перестановке мебели.


Главное преимущество белой краски, и оно же единственное, что ее можно гарантированно купить такую же через 5 лет.

А вот с колерованием начинаются нюансы.

Какие нюансы? Гамма же по ral или ncs и там ничего не меняется. А выгорает что белая, что любая другая.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 23:58

  airmax78 написав:
  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:Дизайнер свою работу завершил в момент, когда я отказался от его прораба. Мой прораб кондиционеры канальные не устанавливает (как, наверное, большинство прорабов). Все остальное замыкаю на него. Пока нормально все. Совсем без участия: заплатил и забыл - не получается.

Если он передал полный комплект технической документации, включая проект на установку кондиционеров, то что могли напартачить кондиционерщики? Или он не дизайнер, а художник и все технические вопросы должен быть решать прораб?

Зачем вы брали прораба, который не может сделать все "под ключ". Кондиционерщики сделают как им удобно, а не по проекту или требованиям прораба.

Влад, признайтесь честно, вы когда-нибудь заказывали дизайн-проект? Ну какой проект на установку кондиционеров в дизайн-проекте?
Но даже если бы я заказал проект кондиционирования у специализированной компании и заплатил бы за него 300 баксов, это вообще никак бы меня не спасло от руко*опов. Накосячили с прокладкой дренажей, с креплением и изоляцией фреоновых трасс, с подключением фреоновых трасс к внутренним блокам, с выставлением самих блоков в уровень (с уклоном в сторону дренажа). И самое ужасное, что скорее всего, оно бы даже все работало. А вылезло бы боком только через месяцы после завершения всех работ, а может и годы, в зависимости от интенсивности эксплуатации.


Да фигня это все. У меня скромный уруру-сарару долбо-бы за 250 баксов еще в 2007 подключили через ж***. Это выяснилось лет через 6, когда пришли адекватные люди делать ежегодную чистку смазку и узнав, что внешний блок бъется током, немного удивились, и все переделали как нужно было с самого начала. Но работает пока курилка.
Востаннє редагувалось adeges в Чет 15 жов, 2020 23:59, всього редагувалось 1 раз.
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adeges
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 23:59

  Zebra написав:
  airmax78 написав:
  UA написав:ПС Передайте прорабу, что пыль убивает автоматы, их вешают уже после шпаклевки.

Обязательно. Представляю как у него глаза округлятся.

Как показала практика, после выхода автоматов из строя, можно жить и без них.
Но у тебя квартира - другой уровень, все вложения в ремонт увеличивают стоимость бетонометров кратно из за локации.

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Считаю, что право владения недвижимостью должны иметь исключительно те, кто прошел обучение и сдал экзамен по правилам эксплуатации. Как права на авто.
Остальные в аренду.
Это не шутка.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 00:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ладно, все, прекращаю оффтопить про ремонт до его окончания (никогда по Сомику). Как закончу: выложу все. Сметы, фотки, виртуальный тур. Вместе посмеемся или всплакнем. А может кому понравится - так я ее еще и продам.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 00:06

  Damien написав:
  Xenon написав:
  adeges написав:
115 за 115 м? Дорого. У меня получилось 500 грн за метр. Семейный подряд, папа, сын и племянник. 10 рабочих дней. Правда 3 года назад плюс там еще немного провода электрик потырил. По моим прикидкам не больше чем на 10% от купленного объема.

вот как раз за последние 2 года цены у отделочников (плиточники, маляра, ел.сантехника) выросли в 1,5-2 раза

В грн не выросла даже. Как была плитка по 300, так и сейчас. И по электрике то же самое примерно вышло. Был ремонт в этом году и 2 года назад


То что выросла, это безспорно. У меня ооооочень долгий и ремонт и поэтому я наблюдаю цены одних и тех же людей во времени. Малярка и плитка. Просто потеешь. Пока мазали стены в 2018, рассказывали о покраске по 60 грн м2. Пока дошли до покраски (осенью 2019) покраска стала 100 и только по боооольшому блату (и с оглядкой на объем) согласились на 80, но 65 за мп. С такими расценками потолок в одной комнате мне стал в 7500. Плитка перешла с 2019 в 2020 год с 250 до 350 грн. Так что енто правда жизни.
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