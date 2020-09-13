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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 00:09
adeges написав: airmax78 написав:
Влад, признайтесь честно, вы когда-нибудь заказывали дизайн-проект? Ну какой проект на установку кондиционеров в дизайн-проекте?
Но даже если бы я заказал проект кондиционирования у специализированной компании и заплатил бы за него 300 баксов, это вообще никак бы меня не спасло от руко*опов. Накосячили с прокладкой дренажей, с креплением и изоляцией фреоновых трасс, с подключением фреоновых трасс к внутренним блокам, с выставлением самих блоков в уровень (с уклоном в сторону дренажа). И самое ужасное, что скорее всего, оно бы даже все работало. А вылезло бы боком только через месяцы после завершения всех работ, а может и годы, в зависимости от интенсивности эксплуатации.
Да фигня это все. У меня скромный уруру-сарару долбо-бы за 250 баксов еще в 2007 подключили через ж***. Это выяснилось лет через 6, когда пришли адекватные люди делать ежегодную чистку смазку и узнав, что внешний блок бъется током, немного удивились, и все переделали как нужно было с самого начала. Но работает пока курилка.
Так что же фигня, когда история 1 в 1. Привлекли рукожопов на монтаж сложного в монтаже кондиционера (там же помимо фреоновой трассы подключается еще воздухозабор - уже нестандарт). Повезло что не сломался. У меня бы тоже все работало, только дренаж потек бы на гипсокартон через какое-то время, а чуть позже - и конденсат пошел с плохо изолированных трасс.
Востаннє редагувалось airmax78
в П'ят 16 жов, 2020 00:12, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 00:12
airmax78 написав:
Ладно, все, прекращаю оффтопить про ремонт до его окончания (никогда по Сомику). Как закончу: выложу все. Сметы, фотки, виртуальный тур. Вместе посмеемся или всплакнем. А может кому понравится - так я ее еще и продам.
Адназначна. КК уже потирает руки в предвкушении.
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 00:14
drevlyanin написав: airmax78 написав:
Ладно, все, прекращаю оффтопить про ремонт до его окончания (никогда по Сомику). Как закончу: выложу все. Сметы, фотки, виртуальный тур. Вместе посмеемся или всплакнем. А может кому понравится - так я ее еще и продам.
Адназначна. КК уже потирает руки в предвкушении.
Ну а че вы думаете я так подробно расписываю? Все как на ладони: если и были косяки - их тут же устраняют. За ценой не постоим и т.п. Маркетинг.
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 00:15
Damien написав:
Ну черновой электрикой за 115тыс Вы меня впечатлили на 200%. Будет о чем по пьянке рассказать)))
Электрика черновая такая штука, что ее цена не зависит от уровня ремонта. Просто провод нужного сечения укладывается в штробы и все сходится в распредкоробки и щиток.
Стоимость должна быть одинакова и в хруще и в Тарьяне. Даже в старой панельке это будет стоить дороже, т.к. бетон советский штробить подороже будет, чем современные стены из говна и палок.
Так вот, в прошлом году я (ну не именно я своими руками, конечно) занимался полной заменой проводки в 40 метровой панельной однушке. Штробилось все заново, старая проводка отключена и похоронена . Мне это обошлось около 8-9 тыс
.ГРН
вместе с материалом ( по проводу сечение не занижалось, автоматы все поставил хорошие, Eaton). Да, это однушка, но она имеет те же туалет, ванную, кухню, балкон(туда тоже были заведены свет и розетки), с количеством точек по розеткам не экономил. И если Ваша квартира даже в 4 раза больше по площади, то это не значит, что там в 4 раза больше ушло бы денег. Ну может в 2 раза максимум, при этом штробление там дешевле.
конечно в 4 раза большая площадь обозначает в 4+ раза больше проводов (потому что все провода выходят из щитка, а не проходят гирляндой через все помещения) и в 4 раза больше точек.
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 00:19
Распред коробки уже не в моде. Все провода хоронятся от точки к точке.
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