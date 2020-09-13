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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5415541654175418

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 193
зростуть більш як на 10%
5%
10
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
37
знизяться в межах 10%
26%
51
знизяться на 10-25%
29%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 193
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 00:09

  adeges написав:
  airmax78 написав:Влад, признайтесь честно, вы когда-нибудь заказывали дизайн-проект? Ну какой проект на установку кондиционеров в дизайн-проекте?
Но даже если бы я заказал проект кондиционирования у специализированной компании и заплатил бы за него 300 баксов, это вообще никак бы меня не спасло от руко*опов. Накосячили с прокладкой дренажей, с креплением и изоляцией фреоновых трасс, с подключением фреоновых трасс к внутренним блокам, с выставлением самих блоков в уровень (с уклоном в сторону дренажа). И самое ужасное, что скорее всего, оно бы даже все работало. А вылезло бы боком только через месяцы после завершения всех работ, а может и годы, в зависимости от интенсивности эксплуатации.


Да фигня это все. У меня скромный уруру-сарару долбо-бы за 250 баксов еще в 2007 подключили через ж***. Это выяснилось лет через 6, когда пришли адекватные люди делать ежегодную чистку смазку и узнав, что внешний блок бъется током, немного удивились, и все переделали как нужно было с самого начала. Но работает пока курилка.

Так что же фигня, когда история 1 в 1. Привлекли рукожопов на монтаж сложного в монтаже кондиционера (там же помимо фреоновой трассы подключается еще воздухозабор - уже нестандарт). Повезло что не сломался. У меня бы тоже все работало, только дренаж потек бы на гипсокартон через какое-то время, а чуть позже - и конденсат пошел с плохо изолированных трасс.
Востаннє редагувалось airmax78 в П'ят 16 жов, 2020 00:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 00:12

  airmax78 написав:Ладно, все, прекращаю оффтопить про ремонт до его окончания (никогда по Сомику). Как закончу: выложу все. Сметы, фотки, виртуальный тур. Вместе посмеемся или всплакнем. А может кому понравится - так я ее еще и продам.


Адназначна. КК уже потирает руки в предвкушении.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 00:14

  drevlyanin написав:
  airmax78 написав:Ладно, все, прекращаю оффтопить про ремонт до его окончания (никогда по Сомику). Как закончу: выложу все. Сметы, фотки, виртуальный тур. Вместе посмеемся или всплакнем. А может кому понравится - так я ее еще и продам.


Адназначна. КК уже потирает руки в предвкушении.

Ну а че вы думаете я так подробно расписываю? Все как на ладони: если и были косяки - их тут же устраняют. За ценой не постоим и т.п. Маркетинг.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 00:15

  Damien написав:Ну черновой электрикой за 115тыс Вы меня впечатлили на 200%. Будет о чем по пьянке рассказать)))
Электрика черновая такая штука, что ее цена не зависит от уровня ремонта. Просто провод нужного сечения укладывается в штробы и все сходится в распредкоробки и щиток.
Стоимость должна быть одинакова и в хруще и в Тарьяне. Даже в старой панельке это будет стоить дороже, т.к. бетон советский штробить подороже будет, чем современные стены из говна и палок.
Так вот, в прошлом году я (ну не именно я своими руками, конечно) занимался полной заменой проводки в 40 метровой панельной однушке. Штробилось все заново, старая проводка отключена и похоронена . Мне это обошлось около 8-9 тыс.ГРН вместе с материалом ( по проводу сечение не занижалось, автоматы все поставил хорошие, Eaton). Да, это однушка, но она имеет те же туалет, ванную, кухню, балкон(туда тоже были заведены свет и розетки), с количеством точек по розеткам не экономил. И если Ваша квартира даже в 4 раза больше по площади, то это не значит, что там в 4 раза больше ушло бы денег. Ну может в 2 раза максимум, при этом штробление там дешевле.


конечно в 4 раза большая площадь обозначает в 4+ раза больше проводов (потому что все провода выходят из щитка, а не проходят гирляндой через все помещения) и в 4 раза больше точек.
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adeges
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 00:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Распред коробки уже не в моде. Все провода хоронятся от точки к точке.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 00:23

  airmax78 написав:Посчитал: 127 точек (розетки, выключатели, подрозетники под терморегуляторы внутрипольных конвекторов и теплых полов), 6 ниш под светильники для подсветки пола. Вроде как 1700м кабеля силового и где-то 900м витой пары. Но отчет еще не получил.
PS Когда вы разделяете одну работу на двух человек к одного из них сразу появляется повод списать все косяки на работу второго.


Почему так много кабеля на 115 м??? У вас что к каждой розетке тянется свой провод от щитка или все таки распайка коробок хотя бы на уровне комнат? А чего так много витой пары???

в общем если с распайкой коробок, то у вас украли очень много кабеля.
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adeges
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 00:40

  adeges написав:в общем если с распайкой коробок, то у вас украли очень много кабеля.

Будем разбираться.
airmax78
 
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