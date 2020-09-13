Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
drevlyanin написав:Сержик, а вам площадь 90-100 метров критично необходима? А то вы смотрите в таких спорных местах, где без машины будет сложно. Может прошерстить метраж поменьше, но ближе к метро? Типа такого: http://fn.ua/view.php?ad_id=13556522 http://www.asnu.net/objects/73243/ Ремонты там конечно подгулявшие, но ничего криминального на фотках не видно. Можно вселятся и потихоньку наводить марафет. Дома не сильно старые и под боком куча транспорта, во все стороны.
Не годится. Главное-это проспект, круглосуточный круглогодичный шум. Второе-это ремонты. Я сейчас живу в ремонте, который чуточку хуже тех, что Вы дали. Это жилое состояние, но требует ремонта. Заезжать туда, жить три года, а потом выезжать для проведения ремонта? Вариант, но неудобный. Метраж маловат. 11-13 метров в комнате-это мало. Это квартиры для семей на 3 человека. И экономическое образование давит на мозг, шепчет: не может основное средство 30--40 летней давности стоить столько, сколько стоит новое. Между ними разница по физическому износу -30-50 %, а если добавить моральный, то и все 60%. Или цене добавляет локейшен? Ок. пусть в данных случаях за локейшен у метро 10-20 тыс платит кто-то другой
airmax78 написав:Посчитал: 127 точек (розетки, выключатели, подрозетники под терморегуляторы внутрипольных конвекторов и теплых полов), 6 ниш под светильники для подсветки пола. Вроде как 1700м кабеля силового и где-то 900м витой пары. Но отчет еще не получил. .
Почему так много кабеля на 115 м??? У вас что к каждой розетке тянется свой провод от щитка или все таки распайка коробок хотя бы на уровне комнат? А чего так много витой пары???
в общем если с распайкой коробок, то у вас украли очень много кабеля.
1700 метрів мідного кабелю, тобто 1,7 км на квартиру??? 200-300 кг міді в стінах))) При потребі можна мідь з стін добувати, промисловим способом)))
Очевидний фейк))))
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Frant написав:1700 метрів мідного кабелю, тобто 1,7 км на квартиру??? 200-300 кг міді в стінах))) При потребі можна мідь з стін добувати, промисловим способом)))
Очевидний фейк))))
Это не фейк это МВА Приросшая к голове МВА-корона царапает потолок и проводку пришлось перекладывать 3 раза
Помню в юности, в школе, в которой я учился, в определенном круге самых "продвинутых" учеников, которые уроки чаще проводили на перекуре за спортзалом (там была глухая стена), одним из самых презрительных оскорблений было назвать человека: "доцент блд". Вот это презрение к образованию - оно родом из 90х, и, к сожалению, его последствия мы видим повсеместно в этой стране.