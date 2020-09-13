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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5417541854195420>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 193
зростуть більш як на 10%
5%
10
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
37
знизяться в межах 10%
26%
51
знизяться на 10-25%
29%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 193
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 09:53

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:прекращаю оффтопить про ремонт до его окончания (никогда по Сомику). Как закончу: выложу все. Сметы, фотки, виртуальный тур. Вместе посмеемся или всплакнем.

Это слив. Ведь обещал фото проводки и щитка. Как тебе после этого верить?

Та да, а ну как алюминий вместо меди запихнет
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 09:59

Не в бровь, а в глаз :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

https://www.youtube.com/watch?v=7un4iTI ... ture=share
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 10:20

  adeges написав:
  airmax78 написав:Посчитал: 127 точек (розетки, выключатели, подрозетники под терморегуляторы внутрипольных конвекторов и теплых полов), 6 ниш под светильники для подсветки пола. Вроде как 1700м кабеля силового и где-то 900м витой пары. Но отчет еще не получил.
.


Почему так много кабеля на 115 м??? У вас что к каждой розетке тянется свой провод от щитка или все таки распайка коробок хотя бы на уровне комнат? А чего так много витой пары???

в общем если с распайкой коробок, то у вас украли очень много кабеля.


1700 метрів мідного кабелю, тобто 1,7 км на квартиру??? 200-300 кг міді в стінах))) При потребі можна мідь з стін добувати, промисловим способом)))

Очевидний фейк))))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 10:22

  Жека79 написав:Не в бровь, а в глаз :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

https://www.youtube.com/watch?v=7un4iTI ... ture=share

Я от тоже не понимаю смысла инвестирования в котлован в 2019 - 2020 годах?
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 10:26

  Frant написав:1700 метрів мідного кабелю, тобто 1,7 км на квартиру??? 200-300 кг міді в стінах))) При потребі можна мідь з стін добувати, промисловим способом)))

Очевидний фейк))))

Это не фейк это МВА
Приросшая к голове МВА-корона царапает потолок и проводку пришлось перекладывать 3 раза :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 10:58

  UA написав:
  Frant написав:1700 метрів мідного кабелю, тобто 1,7 км на квартиру??? 200-300 кг міді в стінах))) При потребі можна мідь з стін добувати, промисловим способом)))

Очевидний фейк))))

Это не фейк это МВА
Приросшая к голове МВА-корона царапает потолок и проводку пришлось перекладывать 3 раза :mrgreen:

Помню в юности, в школе, в которой я учился, в определенном круге самых "продвинутых" учеников, которые уроки чаще проводили на перекуре за спортзалом (там была глухая стена), одним из самых презрительных оскорблений было назвать человека: "доцент блд".
Вот это презрение к образованию - оно родом из 90х, и, к сожалению, его последствия мы видим повсеместно в этой стране.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 11:16

  airmax78 написав:Помню в юности, в школе, в которой я учился, в определенном круге самых "продвинутых" учеников, которые уроки чаще проводили на перекуре за спортзалом (там была глухая стена), одним из самых презрительных оскорблений было назвать человека: "доцент блд".
Вот это презрение к образованию - оно родом из 90х, и, к сожалению, его последствия мы видим повсеместно в этой стране.

МВА калечит людей сильнее, чем армия.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 11:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Серж, отмотай пару страниц назад.

Я то видел. Не верю. Фейк. Я надеялся увидеть ровные ряды проводки, как в роликах Земскова А вы выставили фото работы студента 3-го курса ПТУ еще и троллите про 3000 баксов за работу
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 12:02

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:прекращаю оффтопить про ремонт до его окончания (никогда по Сомику). Как закончу: выложу все. Сметы, фотки, виртуальный тур. Вместе посмеемся или всплакнем.

Это слив. Ведь обещал фото проводки и щитка. Как тебе после этого верить?


На Львівській гілці є смішненький Долярчик :lol:

у Вас тут є рідкісний чесун Ейрмакс :lol: віртуальний продавець таких же віртуальних біткоїнів, власник віртуальної квартири і видуманого ремонту 8)
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 12:06

  jump написав:
  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:прекращаю оффтопить про ремонт до его окончания (никогда по Сомику). Как закончу: выложу все. Сметы, фотки, виртуальный тур. Вместе посмеемся или всплакнем.

Это слив. Ведь обещал фото проводки и щитка. Как тебе после этого верить?


На Львівській гілці є смішненький Долярчик :lol:

у Вас тут є рідкісний чесун Ейрмакс :lol: віртуальний продавець таких же віртуальних біткоїнів, власник віртуальної квартири і видуманого ремонту 8)

Різниця є!
Один - ріелтор (до речі, висого класу, добре знає англ. мову).
Інший - лежак, просто трутень.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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