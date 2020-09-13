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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 16 жов, 2020 09:53
Serg-ik написав: airmax78 написав:
прекращаю оффтопить про ремонт до его окончания (никогда по Сомику). Как закончу: выложу все. Сметы, фотки, виртуальный тур. Вместе посмеемся или всплакнем.
Это слив. Ведь обещал фото проводки и щитка. Как тебе после этого верить?
Та да, а ну как алюминий вместо меди запихнет
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 09:59
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 10:20
adeges написав: airmax78 написав:
Посчитал: 127 точек (розетки, выключатели, подрозетники под терморегуляторы внутрипольных конвекторов и теплых полов), 6 ниш под светильники для подсветки пола. Вроде как 1700м кабеля силового и где-то 900м
витой пары. Но отчет еще не получил.
.
Почему так много кабеля на 115 м??? У вас что к каждой розетке тянется свой провод от щитка или все таки распайка коробок хотя бы на уровне комнат? А чего так много витой пары???
в общем если с распайкой коробок, то у вас украли очень много кабеля.
1700 метрів мідного кабелю, тобто 1,7 км на квартиру??? 200-300 кг міді в стінах))) При потребі можна мідь з стін добувати, промисловим способом)))
Очевидний фейк))))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 10:22
Я от тоже не понимаю смысла инвестирования в котлован в 2019 - 2020 годах?
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 10:26
Frant написав:
1700 метрів мідного кабелю, тобто 1,7 км на квартиру??? 200-300 кг міді в стінах))) При потребі можна мідь з стін добувати, промисловим способом)))
Очевидний фейк))))
Это не фейк это МВА
Приросшая к голове МВА-корона царапает потолок и проводку пришлось перекладывать 3 раза
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 10:58
UA написав: Frant написав:
1700 метрів мідного кабелю, тобто 1,7 км на квартиру??? 200-300 кг міді в стінах))) При потребі можна мідь з стін добувати, промисловим способом)))
Очевидний фейк))))
Это не фейк это МВА
Приросшая к голове МВА-корона царапает потолок и проводку пришлось перекладывать 3 раза
Помню в юности, в школе, в которой я учился, в определенном круге самых "продвинутых" учеников, которые уроки чаще проводили на перекуре за спортзалом (там была глухая стена), одним из самых презрительных оскорблений было назвать человека: "доцент блд".
Вот это презрение к образованию - оно родом из 90х, и, к сожалению, его последствия мы видим повсеместно в этой стране.
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airmax78
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 11:16
airmax78 написав:
Помню в юности, в школе, в которой я учился, в определенном круге самых "продвинутых" учеников, которые уроки чаще проводили на перекуре за спортзалом (там была глухая стена), одним из самых презрительных оскорблений было назвать человека: "доцент блд".
Вот это презрение к образованию - оно родом из 90х, и, к сожалению, его последствия мы видим повсеместно в этой стране.
МВА калечит людей сильнее, чем армия.
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UA
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 11:50
airmax78 написав:
Серж, отмотай пару страниц назад.
Я то видел. Не верю. Фейк. Я надеялся увидеть ровные ряды проводки, как в роликах Земскова А вы выставили фото работы студента 3-го курса ПТУ еще и троллите про 3000 баксов за работу
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Serg-ik
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 12:02
Serg-ik написав: airmax78 написав:
прекращаю оффтопить про ремонт до его окончания (никогда по Сомику). Как закончу: выложу все. Сметы, фотки, виртуальный тур. Вместе посмеемся или всплакнем.
Это слив. Ведь обещал фото проводки и щитка. Как тебе после этого верить?
На Львівській гілці є смішненький Долярчик
у Вас тут є рідкісний чесун Ейрмакс
віртуальний продавець таких же віртуальних біткоїнів, власник віртуальної квартири і видуманого ремонту
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jump
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 12:06
jump написав: Serg-ik написав: airmax78 написав:
прекращаю оффтопить про ремонт до его окончания (никогда по Сомику). Как закончу: выложу все. Сметы, фотки, виртуальный тур. Вместе посмеемся или всплакнем.
Это слив. Ведь обещал фото проводки и щитка. Как тебе после этого верить?
На Львівській гілці є смішненький Долярчик
у Вас тут є рідкісний чесун Ейрмакс
віртуальний продавець таких же віртуальних біткоїнів, власник віртуальної квартири і видуманого ремонту
Різниця є!
Один - ріелтор (до речі, висого класу, добре знає англ. мову).
Інший - лежак, просто трутень.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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