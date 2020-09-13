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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 16 жов, 2020 12:10
UA написав: airmax78 написав:
Помню в юности, в школе, в которой я учился, в определенном круге самых "продвинутых" учеников, которые уроки чаще проводили на перекуре за спортзалом (там была глухая стена), одним из самых презрительных оскорблений было назвать человека: "доцент блд".
Вот это презрение к образованию - оно родом из 90х, и, к сожалению, его последствия мы видим повсеместно в этой стране.
МВА калечит людей сильнее, чем армия.
Да-да, образование вообще очень вредно. Есть много гораздо более полезных вещей на которые можно потратить время и деньги.
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 12:12
Serg-ik написав: airmax78 написав:
Серж, отмотай пару страниц назад.
Я то видел. Не верю. Фейк. Я надеялся увидеть ровные ряды проводки, как в роликах Земскова А вы выставили фото работы студента 3-го курса ПТУ еще и троллите про 3000 баксов за работу
Серж, вы переигрываете.
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 12:12
jump написав: Serg-ik написав: airmax78 написав:
прекращаю оффтопить про ремонт до его окончания (никогда по Сомику). Как закончу: выложу все. Сметы, фотки, виртуальный тур. Вместе посмеемся или всплакнем.
Это слив. Ведь обещал фото проводки и щитка. Как тебе после этого верить?
На Львівській гілці є смішненький Долярчик
у Вас тут є рідкісний чесун Ейрмакс
віртуальний продавець таких же віртуальних біткоїнів, власник віртуальної квартири і видуманого ремонту
Золотые слова. На том и сойдемся.
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 12:21
airmax78 написав: Damien написав: airmax78 написав:
Спорить не буду. Я переплачиваю. Сознательно. У меня были предложения в 2 раза ниже по цене. Но тогда бы мне пришлось самостоятельно прорабствовать на объекте. Опыт показал, что это мало того что не эффективно, так еще и в итоге дороже выходит (с переделкой).
Чтоб было дешевле, штробить и делать разводку должны 2 разных человека. Тот, кто укладывает - нарисовал на стенах что, где, как и ушел. Он может и штробить, но дорого. Потому, что он уже, так сказать, квалифицированный работник.
Поэтому я нашел неквалифицированного дядю подозрительного вида с болгаркой неизвестной фирмы(название бренда вытерлось еще лет 10 назад). Дяде сказал: "На стенах видишь нарисованные линии и кружочки? Так вот, там где линии - должны быть канавки, там где кружочки - делаешь ямочки. Ямочки нужны такой величины, чтобы туда помещался подрозетник". И дал ему один подрозетник, чтоб мог мерить, но украсть количество было невозможно. Понятно? Понятно. Закрыл его(нет, не на замок, конечно) в пустой квартире и перекрестился.
Дядя целый день с остервенением резал, долбил, матерился. Вечером он вышел абсолютно белый от пыли. Как шахтеры черные по телевизору, так этот такой точно, только белый. Получил свои 1500 грн. и ушел довольный как слон. И мне плевать, что инструмента у него по существу нет, а про штробление с пылесосом он даже не слышал. Главное, что он сделал почти в 3 раза дешевле, чем профессиональный электрик(тоже недорогой, не привыкший к ценам "by Airmax")
Не, схема явно не для меня. Посчитал: 127 точек (розетки, выключатели, подрозетники под терморегуляторы внутрипольных конвекторов и теплых полов), 6 ниш под светильники для подсветки пола. Вроде как 1700м кабеля силового и где-то 900м витой пары. Но отчет еще не получил.
PS Когда вы разделяете одну работу на двух человек к одного из них сразу появляется повод списать все косяки на работу второго.
я пустил все провода по потолку и потом натянул натяжной потолок, получилось недорого
https://omegatv.ua/ Омега ТВ интерактивное телевидение
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Унуноктий
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