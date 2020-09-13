Damien написав:

airmax78 написав: Спорить не буду. Я переплачиваю. Сознательно. У меня были предложения в 2 раза ниже по цене. Но тогда бы мне пришлось самостоятельно прорабствовать на объекте. Опыт показал, что это мало того что не эффективно, так еще и в итоге дороже выходит (с переделкой). Спорить не буду. Я переплачиваю. Сознательно. У меня были предложения в 2 раза ниже по цене. Но тогда бы мне пришлось самостоятельно прорабствовать на объекте. Опыт показал, что это мало того что не эффективно, так еще и в итоге дороже выходит (с переделкой).

Чтоб было дешевле, штробить и делать разводку должны 2 разных человека. Тот, кто укладывает - нарисовал на стенах что, где, как и ушел. Он может и штробить, но дорого. Потому, что он уже, так сказать, квалифицированный работник.Поэтому я нашел неквалифицированного дядю подозрительного вида с болгаркой неизвестной фирмы(название бренда вытерлось еще лет 10 назад). Дяде сказал: "На стенах видишь нарисованные линии и кружочки? Так вот, там где линии - должны быть канавки, там где кружочки - делаешь ямочки. Ямочки нужны такой величины, чтобы туда помещался подрозетник". И дал ему один подрозетник, чтоб мог мерить, но украсть количество было невозможно. Понятно? Понятно. Закрыл его(нет, не на замок, конечно) в пустой квартире и перекрестился.Дядя целый день с остервенением резал, долбил, матерился. Вечером он вышел абсолютно белый от пыли. Как шахтеры черные по телевизору, так этот такой точно, только белый. Получил свои 1500 грн. и ушел довольный как слон. И мне плевать, что инструмента у него по существу нет, а про штробление с пылесосом он даже не слышал. Главное, что он сделал почти в 3 раза дешевле, чем профессиональный электрик(тоже недорогой, не привыкший к ценам "by Airmax")