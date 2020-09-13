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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 16 жов, 2020 09:53
Serg-ik написав: airmax78 написав:
прекращаю оффтопить про ремонт до его окончания (никогда по Сомику). Как закончу: выложу все. Сметы, фотки, виртуальный тур. Вместе посмеемся или всплакнем.
Это слив. Ведь обещал фото проводки и щитка. Как тебе после этого верить?
Та да, а ну как алюминий вместо меди запихнет
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 09:59
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 10:22
Я от тоже не понимаю смысла инвестирования в котлован в 2019 - 2020 годах?
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 10:58
UA написав: Frant написав:
1700 метрів мідного кабелю, тобто 1,7 км на квартиру??? 200-300 кг міді в стінах))) При потребі можна мідь з стін добувати, промисловим способом)))
Очевидний фейк))))
Это не фейк это МВА
Приросшая к голове МВА-корона царапает потолок и проводку пришлось перекладывать 3 раза
Помню в юности, в школе, в которой я учился, в определенном кругу самых "продвинутых" учеников, которые уроки чаще проводили на перекуре за спортзалом (там была глухая стена), одним из самых презрительных оскорблений было назвать человека: "доцент блд".
Вот это презрение к образованию - оно родом из 90х, и, к сожалению, его последствия мы видим повсеместно в этой стране.
Востаннє редагувалось airmax78
в П'ят 16 жов, 2020 13:38, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 11:50
airmax78 написав:
Серж, отмотай пару страниц назад.
Я то видел. Не верю. Фейк. Я надеялся увидеть ровные ряды проводки, как в роликах Земскова А вы выставили фото работы студента 3-го курса ПТУ еще и троллите про 3000 баксов за работу
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Serg-ik
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 12:12
Serg-ik написав: airmax78 написав:
Серж, отмотай пару страниц назад.
Я то видел. Не верю. Фейк. Я надеялся увидеть ровные ряды проводки, как в роликах Земскова А вы выставили фото работы студента 3-го курса ПТУ еще и троллите про 3000 баксов за работу
Серж, вы переигрываете.
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airmax78
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 12:21
airmax78 написав: Damien написав: airmax78 написав:
Спорить не буду. Я переплачиваю. Сознательно. У меня были предложения в 2 раза ниже по цене. Но тогда бы мне пришлось самостоятельно прорабствовать на объекте. Опыт показал, что это мало того что не эффективно, так еще и в итоге дороже выходит (с переделкой).
Чтоб было дешевле, штробить и делать разводку должны 2 разных человека. Тот, кто укладывает - нарисовал на стенах что, где, как и ушел. Он может и штробить, но дорого. Потому, что он уже, так сказать, квалифицированный работник.
Поэтому я нашел неквалифицированного дядю подозрительного вида с болгаркой неизвестной фирмы(название бренда вытерлось еще лет 10 назад). Дяде сказал: "На стенах видишь нарисованные линии и кружочки? Так вот, там где линии - должны быть канавки, там где кружочки - делаешь ямочки. Ямочки нужны такой величины, чтобы туда помещался подрозетник". И дал ему один подрозетник, чтоб мог мерить, но украсть количество было невозможно. Понятно? Понятно. Закрыл его(нет, не на замок, конечно) в пустой квартире и перекрестился.
Дядя целый день с остервенением резал, долбил, матерился. Вечером он вышел абсолютно белый от пыли. Как шахтеры черные по телевизору, так этот такой точно, только белый. Получил свои 1500 грн. и ушел довольный как слон. И мне плевать, что инструмента у него по существу нет, а про штробление с пылесосом он даже не слышал. Главное, что он сделал почти в 3 раза дешевле, чем профессиональный электрик(тоже недорогой, не привыкший к ценам "by Airmax")
Не, схема явно не для меня. Посчитал: 127 точек (розетки, выключатели, подрозетники под терморегуляторы внутрипольных конвекторов и теплых полов), 6 ниш под светильники для подсветки пола. Вроде как 1700м кабеля силового и где-то 900м витой пары. Но отчет еще не получил.
PS Когда вы разделяете одну работу на двух человек к одного из них сразу появляется повод списать все косяки на работу второго.
я пустил все провода по потолку и потом натянул натяжной потолок, получилось недорого
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 14:01
airmax78 написав:
Посчитать метраж кабеля не сложно. Мне с точностью до метра не нужно. Сойдет с точностью до 50 м.
Когда с проврабом работал, то материал сам покупал, это понятно, но так же перемерял штробы. Так вот иногда даже штроб появлялось на надцать метров больше. Не исключено, что сам прораб об этом не знал, просто свой интерес прикручивает к расчету сантех/электрика
Востаннє редагувалось hume
в П'ят 16 жов, 2020 14:23, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 14:15
hume написав:
но так же перемерял штробы.
вот поэтому я рад, что платил за точку, а не штробу. я даже не пытался перемерять кабель. я сразу смирился что он будет украден. а процент усушки я узнал просто. мой электрик положил витую пару, а потом другие ребята кинули провод следующего поколения в ту же точку. И это оказалось меньше, чем витая пара поделенная на 2. чудеса, да и только
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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adeges
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 14:25
11-я ошибка, валюта недвиги это доллар, а не местные тугрики.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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