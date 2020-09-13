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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 16 жов, 2020 14:58
airmax78 написав:
[
Какие нюансы? Гамма же по ral или ncs и там ничего не меняется. А выгорает что белая, что любая другая.
Выгорает, и затирается. Есть еще одно условие, краска должна быть той же фирмы. Одно колерование даёт разный оттенок на краске разных производителей
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hume
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 14:58
somilitark написав:
11-я ошибка, валюта недвиги это доллар, а не местные тугрики.
А евро?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 14:58
hume написав: airmax78 написав:
Посчитать метраж кабеля не сложно. Мне с точностью до метра не нужно. Сойдет с точностью до 50 м.
Когда с проврабом работал, то материал сам покупал, это понятно, но так же перемерял штробы. Так вот иногда даже штроб появлялось на надцать метров больше. Не исключено, что сам прораб об этом не знал, просто свой интерес прикручивает к расчету сантех/электрика
На выходных потрачу время все перемеряю.
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 15:00
Investor_K написав: somilitark написав:
11-я ошибка, валюта недвиги это доллар, а не местные тугрики.
А евро?
Корзина валют + золото.
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airmax78
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 15:03
somilitark написав:
11-я ошибка, валюта недвиги это доллар, а не местные тугрики.
Скрепные россиянчеги очень уважают свои фубли.
Всем здрасьте, про провода всё прочитал, а чо там с Аркадой? Поговаривют касками на Хрещатике стучат. Неужели?
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 15:03
adeges написав: hume написав:
но так же перемерял штробы.
вот поэтому я рад, что платил за точку, а не штробу. я даже не пытался перемерять кабель. я сразу смирился что он будет украден. а процент усушки я узнал просто. мой электрик положил витую пару, а потом другие ребята кинули провод следующего поколения в ту же точку. И это оказалось меньше, чем витая пара поделенная на 2. чудеса, да и только
Когда электрик считает за точку, он закладывает с запасом чтобы себя не обидеть, а потом еще старается сделать как проще, а не как правильно. Пустить штробу по диагонали, запихнуть слаботочку вместе с силовым и т. п. Все равно заказчик ничего не понимает, а на его доход эти упрощения не влияют.
Как бы я делал электрику. Нашел бы профи и подрядил бы его на такие работы - сделать проект, разметить штробы, места под коробки, подрозетники, после собрать щиток и подключить розетки, сварка ввг в коробках. Они с радостью согласятся, потому что каждый хочет получать много денег за квалифицированную работу в чистоте. Потом нашел бы дешевого электрика или резчика по бетону со штроборезом и пылесосом на штробы и подрозетники. Он бы проложил и закрепил провода. Вместе с ним измерил и рассчитался. Отделочники замазывают штробы и ставят по уровню штукатурки подрозетники за отдельные деньги.
Каждый занимается своим делом за понятные деньги.
Добавлю. Перед тем, как рассчитываться с резчиком бетона или отделочником, нлайн связывался с электриком, который за все отвечает, скидывал бы ему фото, видео и платил только после того, как он скажет все ОК.
Востаннє редагувалось Vlad442
в П'ят 16 жов, 2020 15:18, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 15:12
adeges написав: Damien написав:
Ну черновой электрикой за 115тыс Вы меня впечатлили на 200%. Будет о чем по пьянке рассказать)))
Электрика черновая такая штука, что ее цена не зависит от уровня ремонта. Просто провод нужного сечения укладывается в штробы и все сходится в распредкоробки и щиток.
Стоимость должна быть одинакова и в хруще и в Тарьяне. Даже в старой панельке это будет стоить дороже, т.к. бетон советский штробить подороже будет, чем современные стены из говна и палок.
Так вот, в прошлом году я (ну не именно я своими руками, конечно) занимался полной заменой проводки в 40 метровой панельной однушке. Штробилось все заново, старая проводка отключена и похоронена . Мне это обошлось около 8-9 тыс
.ГРН
вместе с материалом ( по проводу сечение не занижалось, автоматы все поставил хорошие, Eaton). Да, это однушка, но она имеет те же туалет, ванную, кухню, балкон(туда тоже были заведены свет и розетки), с количеством точек по розеткам не экономил. И если Ваша квартира даже в 4 раза больше по площади, то это не значит, что там в 4 раза больше ушло бы денег. Ну может в 2 раза максимум, при этом штробление там дешевле.
конечно в 4 раза большая площадь обозначает в 4+ раза больше проводов (потому что все провода выходят из щитка, а не проходят гирляндой через все помещения) и в 4 раза больше точек.
Стоимость проводов - это капля в общей стоимости. А по точкам не согласен. У меня на кухне 15 точек, а в спальне 7. В многокомнатных квартирах по сравнению с однушками добавляются как раз именно спальни. Поэтому прямой пропорции тут нет.
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Damien
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 15:16
Investor_K написав: somilitark написав:
11-я ошибка, валюта недвиги это доллар, а не местные тугрики.
А евро?
К сожалению нет,пытались привязать цены к евро,ничего не вышло.
Только доллар,только хард рок.
п.с. если вы собираете на недвижку в евро,то просто потом умножите скопленные евро на форекс и узнаете сколько у вас долларов и возможностей присмотреть полюбившийся объект.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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4
Додано: П'ят 16 жов, 2020 15:25
Vlad442 написав: adeges написав: hume написав:
но так же перемерял штробы.
вот поэтому я рад, что платил за точку, а не штробу. я даже не пытался перемерять кабель. я сразу смирился что он будет украден. а процент усушки я узнал просто. мой электрик положил витую пару, а потом другие ребята кинули провод следующего поколения в ту же точку. И это оказалось меньше, чем витая пара поделенная на 2. чудеса, да и только
Когда электрик считает за точку, он закладывает с запасом чтобы себя не обидеть, а потом еще старается сделать как проще, а не как правильно. Пустить штробу по диагонали, запихнуть слаботочку вместе с силовым и т. п. Все равно заказчик ничего не понимает, а на его доход эти упрощения не влияют.
Как бы я делал электрику. Нашел бы профи и подрядил бы его на такие работы - сделать проект, разметить штробы, места под коробки, подрозетники, после собрать щиток и подключить розетки, сварка ввг в коробках. Они с радостью согласятся, потому что каждый хочет получать много денег за квалифицированную работу в чистоте. Потом нашел бы дешевого электрика или резчика по бетону со штроборезом и пылесосом на штробы и подрозетники. Он бы проложил и закрепил провода. Вместе с ним измерил и рассчитался. Отделочники замазывают штробы и ставят по уровню штукатурки подрозетники за отдельные деньги.
Каждый занимается своим делом за понятные деньги.
Добавлю. Перед тем, как рассчитываться с резчиком бетона или отделочником, нлайн связывался с электриком, который за все отвечает, скидывал бы ему фото, видео и платил только после того, как он скажет все ОК.
С большой вероятностью это была бы катастрофа. Исключение, если вся электрика в квартире это 20 розеток и 5 плафонов.
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airmax78
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 15:26
airmax78 написав:
С большой вероятностью это была бы катастрофа.
Почему?
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Vlad442
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