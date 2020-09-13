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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 16 жов, 2020 15:28
Vlad442 написав: airmax78 написав:
С большой вероятностью это была бы катастрофа.
Почему?
Потому что самый большой риск в ремонте - это человеческий фактор. Умножение на 2 - уже большая проблема. Вы в вашей схеме умножаете его минимум на 3. Крайнего - не найдете.
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