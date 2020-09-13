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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 16 жов, 2020 15:28
Vlad442 написав: airmax78 написав:
С большой вероятностью это была бы катастрофа.
Почему?
Потому что самый большой риск в ремонте - это человеческий фактор. Умножение на 2 - уже большая проблема. Вы в вашей схеме умножаете его минимум на 3. Крайнего - не найдете. В моем случае умножение риска на 2 (привлечение кондиционерщиков со стороны и мастера по плинтусам) уже затянуло мой ремонт минимум на 3 недели и стоило мне лишних денег.
PS Меня здесь убеждают что прораб меня обманывает. Это неприятно, но не смертельно. Смертельно, если честный прораб выдаст ремонт полный косяков.
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 15:53
airmax78 написав:
PS Меня здесь убеждают что прораб меня обманывает. Это неприятно, но не смертельно. Смертельно, если честный прораб выдаст ремонт полный косяков.
Напоминает аргументацию тех, кто в своё время агитировал голосовать за проФФессионалов
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 16:25
Рыба-сом написав: airmax78 написав:
PS Меня здесь убеждают что прораб меня обманывает. Это неприятно, но не смертельно. Смертельно, если честный прораб выдаст ремонт полный косяков.
Напоминает аргументацию тех, кто в своё время агитировал голосовать за проФФессионалов
Нет, это напоминает поговорку: "Лучше с умным потерять, чем с дураком найти". И "Хороший человек - это не профессия". Ну и, понятное дело, что за новые лица, только потому что они новые и я их раньше не видел, я не голосую.
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 16:27
Vlad442 написав:
Как бы я делал электрику. Нашел бы профи и подрядил бы его
За яким критерієм?
Наявністю диплома МВА?
Досвідом роботи типу "халтурка у багатіїв"?
Наявністю диплома ВУЗа?
Вимірюванням кривизни рук???
Востаннє редагувалось Frant
в П'ят 16 жов, 2020 16:42, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 16:58
Serg-ik написав:
Не годится.
Главное-это проспект, круглосуточный круглогодичный шум.
Второе-это ремонты. Я сейчас живу в ремонте, который чуточку хуже тех, что Вы дали. Это жилое состояние, но требует ремонта. Заезжать туда, жить три года, а потом выезжать для проведения ремонта? Вариант, но неудобный.
Метраж маловат. 11-13 метров в комнате-это мало. Это квартиры для семей на 3 человека.
И экономическое образование давит на мозг, шепчет: не может основное средство 30--40 летней давности стоить столько, сколько стоит новое. Между ними разница по физическому износу -30-50 %, а если добавить моральный, то и все 60%. Или цене добавляет локейшен? Ок. пусть в данных случаях за локейшен у метро 10-20 тыс платит кто-то другой
Дело конечно ваше. Просторные спальни это хорошо не спорю, но скажите честно, насколько большой была площадь комнаты, в которой вы выросли? У меня например было 13 квадратов, у сестры 12 и ничего ужасного не произошло. Мне тогда вполне хватало. В спальне я только спал, делал уроки да книжки читал. Главное это были именно НАШИ комнаты с самого раннего детства.
Сколько ребёнку в принципе нужно: кровать-2 квадрата, письменный стол+ стул-2,5 метра, шкаф-ещё максимум 2. При комнате 12 метров, свободной площади ещё остаётся около шести. Ведь не каждому дитяти нужен рояль Беккер
для музицирования.
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