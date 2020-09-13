Додано: П'ят 16 жов, 2020 17:59

даже львовский мальчик с 7-ю классами приходской сельской школы смог сделать себе ветку, чтобы кайфовать.

а этот МБА-шник со своим ремонтом - ни в какую.

его бы энергию флудера бордюры на дорогах менять, так всё уже давно было бы в Киеве закончено и за Житомир бы принялся.

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